Theo Lao Động, mới đây, đại diện Việt Nam chia sẻ với tinh thần thoải mái: “Giang chưa thể khiến mọi người tự hào rồi! Thôi thì mời cả nhà qua Thái, mình cùng đi ăn một bữa cho vui”.

Trước đó, người đẹp từng bày tỏ rằng mỗi lần nghe tên “Việt Nam” vang lên trên sân khấu là khoảnh khắc khiến cô xúc động và trân trọng nhất trong hành trình thi quốc tế. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến ê kíp cũng như khán giả đã đồng hành, ủng hộ cô trong suốt thời gian ở Thái Lan.

Miss Universe 2025 năm nay có hơn 120 thí sinh tham dự cùng lịch trình hoạt động dày đặc. Suốt những ngày tranh tài, Hương Giang luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, tích cực tham gia chụp hình, phỏng vấn nhanh, ghi hình quảng bá và các sự kiện giao lưu. Phong thái thân thiện, chủ động tương tác với ống kính giúp cô ghi điểm với truyền thông.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Hương Giang tại đấu trường năm nay là việc góp mặt trong top 3 hạng mục “Beyond the Crown”, nhận hơn 233.000 lượt bình chọn từ khán giả quốc tế. Cô cũng là thí sinh có lượng theo dõi tăng mạnh nhất mùa giải, tạo sức hút lớn trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của báo chí trong lẫn ngoài nước.

Kết quả dừng chân ngoài top 30 của Hương Giang khiến nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối. Một số chuyên trang sắc đẹp quốc tế như Pageant Aficionado hay Philippine Pageants được cho là đã thể hiện sự “ngỡ ngàng” trước việc đại diện Việt Nam không đạt thành tích tại Miss Universe 2025.

Trong dự đoán cuối cùng của Missosology, Hương Giang được xếp ở vị trí thứ 25. Trước đêm chung kết, cô chia sẻ rằng điều trân trọng nhất với mình chính là tình cảm của người hâm mộ, đồng nghiệp và bạn bè dành suốt hành trình tham dự cuộc thi.

Sự xuất hiện của Hương Giang tại đấu trường sắc đẹp năm nay nhanh chóng thu hút sự chú ý từ truyền thông trong nước lẫn quốc tế. Với hơn 4 triệu lượt theo dõi trên Instagram, cô là thí sinh sở hữu lượng người hâm mộ lớn nhất, vì vậy các khoảnh khắc của cô trên sân khấu hay sau hậu trường đều nhận về tương tác khủng.

Nhiều nghệ sĩ Việt như Hòa Minzy, Erik, Chi Pu, Phạm Tuấn Ngọc, Mai Ngô, Hương Ly, Diệp Lâm Anh… đã có mặt tại Thái Lan để ủng hộ tinh thần cho Hương Giang. Mỗi lần đại diện Việt Nam xuất hiện trên sân khấu, khu vực khán đài có fan Việt đều đồng loạt đứng dậy cổ vũ, tạo nên bầu không khí sôi động.

