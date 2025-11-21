Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động thái mới của Hương Giang

21-11-2025 - 10:14 AM | Lifestyle

Ngay sau thời khắc dừng chân trước top 30 Miss Universe 2025, Hương Giang đã có phản hồi đầu tiên gửi đến người hâm mộ.

Theo Lao Động, mới đây, đại diện Việt Nam chia sẻ với tinh thần thoải mái: “Giang chưa thể khiến mọi người tự hào rồi! Thôi thì mời cả nhà qua Thái, mình cùng đi ăn một bữa cho vui”.

Trước đó, người đẹp từng bày tỏ rằng mỗi lần nghe tên “Việt Nam” vang lên trên sân khấu là khoảnh khắc khiến cô xúc động và trân trọng nhất trong hành trình thi quốc tế. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến ê kíp cũng như khán giả đã đồng hành, ủng hộ cô trong suốt thời gian ở Thái Lan.

Miss Universe 2025 năm nay có hơn 120 thí sinh tham dự cùng lịch trình hoạt động dày đặc. Suốt những ngày tranh tài, Hương Giang luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, tích cực tham gia chụp hình, phỏng vấn nhanh, ghi hình quảng bá và các sự kiện giao lưu. Phong thái thân thiện, chủ động tương tác với ống kính giúp cô ghi điểm với truyền thông.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Hương Giang tại đấu trường năm nay là việc góp mặt trong top 3 hạng mục “Beyond the Crown”, nhận hơn 233.000 lượt bình chọn từ khán giả quốc tế. Cô cũng là thí sinh có lượng theo dõi tăng mạnh nhất mùa giải, tạo sức hút lớn trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của báo chí trong lẫn ngoài nước.

photo-1763694693265

 Suốt những ngày tranh tài, Hương Giang luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, tích cực tham gia các sự kiện và hoạt động.

Kết quả dừng chân ngoài top 30 của Hương Giang khiến nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối. Một số chuyên trang sắc đẹp quốc tế như Pageant Aficionado hay Philippine Pageants được cho là đã thể hiện sự “ngỡ ngàng” trước việc đại diện Việt Nam không đạt thành tích tại Miss Universe 2025.

Trong dự đoán cuối cùng của Missosology, Hương Giang được xếp ở vị trí thứ 25. Trước đêm chung kết, cô chia sẻ rằng điều trân trọng nhất với mình chính là tình cảm của người hâm mộ, đồng nghiệp và bạn bè dành suốt hành trình tham dự cuộc thi.

Sự xuất hiện của Hương Giang tại đấu trường sắc đẹp năm nay nhanh chóng thu hút sự chú ý từ truyền thông trong nước lẫn quốc tế. Với hơn 4 triệu lượt theo dõi trên Instagram, cô là thí sinh sở hữu lượng người hâm mộ lớn nhất, vì vậy các khoảnh khắc của cô trên sân khấu hay sau hậu trường đều nhận về tương tác khủng.

Nhiều nghệ sĩ Việt như Hòa Minzy, Erik, Chi Pu, Phạm Tuấn Ngọc, Mai Ngô, Hương Ly, Diệp Lâm Anh… đã có mặt tại Thái Lan để ủng hộ tinh thần cho Hương Giang. Mỗi lần đại diện Việt Nam xuất hiện trên sân khấu, khu vực khán đài có fan Việt đều đồng loạt đứng dậy cổ vũ, tạo nên bầu không khí sôi động.

(Tổng hợp)

Không phải phở: Đây là món Việt mà khách Trung cực mê, bán đắt như tôm tươi, liên tục được báo Mỹ khen hết lời

Thùy Linh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc sống hôn nhân của chủ tịch CLB Hà Nội và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 3 năm

Cuộc sống hôn nhân của chủ tịch CLB Hà Nội và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 3 năm Nổi bật

Miền Bắc đã xuất hiện băng giá sớm: Không phải ở Fansipan, đây cũng là điểm du lịch nổi tiếng Việt Nam

Miền Bắc đã xuất hiện băng giá sớm: Không phải ở Fansipan, đây cũng là điểm du lịch nổi tiếng Việt Nam Nổi bật

Hà Anh Tuấn khiến mỹ nhân đẹp bậc nhất Vbiz “luỵ lên luỵ xuống”, ghen tuông ra mặt

Hà Anh Tuấn khiến mỹ nhân đẹp bậc nhất Vbiz “luỵ lên luỵ xuống”, ghen tuông ra mặt

10:29 , 21/11/2025
Sago dương chi cam lộ gây sốt MXH Trung sắp tràn về Việt Nam: Nhìn thì mát lành, ăn vào mới thấy… hơi run

Sago dương chi cam lộ gây sốt MXH Trung sắp tràn về Việt Nam: Nhìn thì mát lành, ăn vào mới thấy… hơi run

10:06 , 21/11/2025
Hương Giang trượt top 30 Miss Universe 2025

Hương Giang trượt top 30 Miss Universe 2025

10:05 , 21/11/2025
Giảng viên âm nhạc đại học quân đội được ví như “bạch nguyệt quang”, U40 chạm đỉnh nhan sắc

Giảng viên âm nhạc đại học quân đội được ví như “bạch nguyệt quang”, U40 chạm đỉnh nhan sắc

09:59 , 21/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên