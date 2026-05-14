Lời khuyên cho người đang tìm thuê nhà

Một điều mà rất nhiều dân văn phòng đều từng trải qua: dành hàng tuần để tìm phòng, xem nhà, so giá, tính tiền cọc rồi cuối cùng vẫn thấy chưa thật sự ổn. Vì thuê nhà chưa bao giờ chỉ là chuyện diện tích bao nhiêu mét vuông hay nội thất đẹp tới đâu. Nó còn là chuyện đi làm có quá xa không, cuối tháng có bị áp lực tiền bạc không và mình có thật sự thấy dễ sống trong không gian đó mỗi ngày hay không.

Một sai lầm khá phổ biến là quyết định thuê nhà quá nhanh chỉ vì thấy căn phòng đẹp. Nhiều nơi nhìn rất ổn lúc đi xem: nội thất mới, ánh sáng đẹp, decor hợp gu, chụp hình cũng đẹp. Nhưng sau vài tháng, thứ khiến người ta mệt lại là những chuyện rất đời như cách âm kém, phòng nóng, khu vực quá đông, tiền điện nước cao hoặc đi làm mất quá nhiều thời gian. Vì vậy, nhiều người thuê nhà lâu năm thường có chung một kinh nghiệm: đẹp chỉ nên là một phần nhỏ trong quyết định, quan trọng hơn là mình có thể sống ổn ở đó lâu dài hay không.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Tiền thuê hợp lý cũng quan trọng hơn nhiều người nghĩ. Có không ít người từng cố thuê một căn vượt quá khả năng tài chính chỉ vì muốn ở chỗ “xịn” hơn một chút. Nhưng cảm giác tháng nào cũng phải canh chi tiêu để đủ tiền nhà thực sự rất áp lực. Tiền thuê không chỉ là khoản trả đầu tháng, mà còn kéo theo điện nước, gửi xe, internet, ăn uống quanh khu vực sống và rất nhiều khoản nhỏ khác. Nếu chi phí nhà ở chiếm quá nhiều thu nhập, cuộc sống rất dễ rơi vào trạng thái lúc nào cũng phải tính toán.

Sau vài năm đi làm, nhiều người cũng bắt đầu nhận ra ở gần nơi làm việc hoặc gần nhịp sống của mình quan trọng hơn tưởng tượng. Có người ban đầu chấp nhận ở xa để tiết kiệm thêm vài triệu tiền thuê, nhưng sau một thời gian lại thấy gần như kiệt sức vì ngày nào cũng mất quá nhiều thời gian di chuyển. Một ngày đi làm đã đủ mệt, nếu thêm chuyện kẹt xe hoặc đi lại quá lâu, cảm giác về nhà chỉ còn là để ngủ rồi hôm sau lại tiếp tục vòng lặp cũ.

Một điều khác cũng rất đáng để cân nhắc là môi trường sống và cách làm việc với chủ nhà. Có những nơi nhìn rất đẹp nhưng ở rồi mới thấy đủ thứ bất tiện: chủ nhà khó trao đổi, hàng xóm quá ồn, tòa nhà hay gặp vấn đề điện nước hoặc an ninh không ổn. Những chuyện này lúc xem phòng thường khó nhìn ra ngay, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sống mỗi ngày. Vì vậy, nhiều người thuê lâu năm thường dành thời gian tìm hiểu kỹ khu vực sống thay vì chỉ nhìn vào nội thất bên trong phòng.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Hiện tại cũng có một áp lực khá phổ biến là dễ so sánh chỗ ở của mình với những gì nhìn thấy trên mạng xã hội. Thấy người khác ở căn hộ đẹp, decor xịn, nhiều người bắt đầu cảm thấy nhà thuê của mình “không đủ tốt”. Nhưng thực tế, nhà thuê là thứ phục vụ cuộc sống của mình chứ không phải để chứng minh điều gì với người khác. Có người chấp nhận ở nhỏ hơn để tiết kiệm tiền. Có người ưu tiên ở gần công ty để đỡ mệt. Có người lại muốn đầu tư nhiều hơn cho không gian sống vì đó là nơi họ dành phần lớn thời gian mỗi ngày. Không có lựa chọn nào đúng cho tất cả mọi người.

Sau cùng, nhiều người đi làm vài năm rồi mới nhận ra thuê nhà không phải dấu hiệu của việc cuộc sống chưa ổn định. Nó chỉ là một giai đoạn sống rất bình thường của nhiều người trẻ hiện tại. Điều quan trọng hơn là mình có đang sống trong khả năng tài chính của mình hay không, có đủ thoải mái để nghỉ ngơi sau giờ làm và có cảm thấy cuộc sống mỗi ngày bớt áp lực hơn không.