Có nên rửa trứng trước khi nấu? Lời khuyên cho các gia đình thường xuyên ăn trứng

Trứng là thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ giàu protein, dễ chế biến và giá thành hợp lý. Từ bữa sáng đến bữa tối, trứng xuất hiện trong vô số món ăn như luộc, chiên, hấp hay nấu canh. Tuy nhiên, không ít người có thói quen rửa trứng thật sạch bằng nước trước khi cho vào tủ lạnh hoặc trước khi nấu vì cho rằng như vậy sẽ vệ sinh hơn.

Thực tế, các chuyên gia an toàn thực phẩm cho rằng việc rửa trứng không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn Salmonella – tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm.

Có cần rửa trứng trước khi chế biến?

Bề mặt vỏ trứng không hoàn toàn nhẵn bóng như nhiều người nghĩ. Trên vỏ có hàng nghìn lỗ nhỏ li ti cùng một lớp màng bảo vệ tự nhiên gọi là lớp biểu bì. Lớp màng này giúp ngăn vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập vào bên trong quả trứng.

Khi rửa bằng nước, đặc biệt là ngâm lâu hoặc rửa bằng nước lạnh, lớp bảo vệ tự nhiên có thể bị phá vỡ. Độ ẩm còn sót lại trên vỏ cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh hơn. Nếu bề mặt vỏ trứng có chứa vi khuẩn Salmonella, vi khuẩn có thể theo các lỗ nhỏ xâm nhập vào bên trong.

Vì vậy, với những quả trứng chỉ dính nhẹ bụi bẩn hoặc bùn đất, các chuyên gia khuyến cáo không nên rửa bằng nước trước khi bảo quản trong tủ lạnh. Thay vào đó, nên dùng khăn giấy hoặc khăn khô sạch lau nhẹ bề mặt. Chỉ nên rửa ngay trước khi chế biến nếu thực sự cần thiết và phải nấu chín ngay sau đó.

Cách bảo quản trứng an toàn

Để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, trứng sống nên được bảo quản riêng trong tủ lạnh, tránh tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, rau củ ăn sống hoặc trái cây nhằm hạn chế lây nhiễm chéo vi khuẩn.

Khi xếp trứng, nên đặt đầu nhọn hướng xuống dưới để lòng đỏ giữ ổn định ở giữa, giúp duy trì độ tươi lâu hơn. Ngoài ra, nhiệt độ bảo quản thích hợp cho trứng thường ở mức 0-4 độ C. Trong thời tiết nóng ẩm, không nên để trứng ở nhiệt độ phòng quá lâu.

Ăn trứng thế nào để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn?

Các chuyên gia cho biết nhiệt độ cao có thể tiêu diệt phần lớn vi khuẩn Salmonella, vì vậy trứng nên được nấu chín kỹ đến khi cả lòng đỏ và lòng trắng đông hoàn toàn. Điều này đặc biệt quan trọng với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có hệ miễn dịch suy yếu.

Những món sử dụng trứng sống hoặc chưa chín kỹ có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn nếu nguồn trứng không đảm bảo an toàn.

Khi mua trứng, nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bao bì nguyên vẹn và còn hạn sử dụng. Những quả trứng bị nứt vỏ, có mùi lạ hoặc để quá lâu không nên tiếp tục sử dụng.

Ngoài ra, vỏ trứng có thể chứa vi khuẩn trên bề mặt nên sau khi đập trứng hoặc xử lý vỏ, cần rửa tay bằng xà phòng và vệ sinh khu vực chế biến thực phẩm để tránh lây nhiễm chéo.

Không nên ăn quá nhiều trứng mỗi ngày

Trứng giàu protein, vitamin và khoáng chất nhưng cũng chứa cholesterol trong lòng đỏ. Với người khỏe mạnh, ăn khoảng một quả mỗi ngày thường được xem là phù hợp trong chế độ ăn cân đối. Tuy nhiên, những người mắc bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu hoặc tiểu đường vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh lượng trứng phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Nên hạn chế các món trứng nhiều dầu mỡ

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên hạn chế những món trứng chiên ngập dầu hoặc ăn kèm quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói vì có thể làm tăng lượng chất béo bão hòa và muối trong khẩu phần ăn hằng ngày. Những cách chế biến lành mạnh hơn như luộc, hấp, nấu canh hoặc áp chảo ít dầu thường được ưu tiên hơn để giữ giá trị dinh dưỡng của trứng.

Không nên để trứng đã nấu chín quá lâu

Trứng đã nấu chín nếu để ở nhiệt độ phòng nhiều giờ có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Nếu chưa sử dụng hết, nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng sớm. Riêng các món trứng lòng đào hoặc trứng chưa chín kỹ càng không nên để qua đêm.