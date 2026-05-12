Công an cảnh báo khẩn tới tất cả những gia đình có con sắp nghỉ hè

Theo công an Hải Phòng, thời điểm chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè của học sinh, nhiều bậc phụ huynh có nhu cầu tìm kiếm các chương trình trại hè nhằm giúp con em rèn luyện kỹ năng, trải nghiệm môi trường kỷ luật và định hướng nghề nghiệp. Lợi dụng nhu cầu này, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng đã lập nhiều trang mạng xã hội giả mạo các chương trình trại hè của lực lượng Công an, Quân đội hoặc các đơn vị uy tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như: tạo lập các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội giả mạo các tổ chức, trung tâm giáo dục, đơn vị tổ chức trại hè có uy tín; đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video về các chương trình “trại hè quân đội”, “học kỳ công an”, “trại hè quốc tế”, “chương trình kỹ năng sống”… nhằm tạo sự tin tưởng đối với phụ huynh.

Để thu hút người tham gia, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin quảng cáo hấp dẫn, cam kết chất lượng chương trình, đồng thời áp dụng các chính sách ưu đãi như giảm giá, tặng quà, yêu cầu đăng ký trong thời gian ngắn. Sau khi phụ huynh liên hệ, các đối tượng tư vấn, cung cấp thông tin không đầy đủ, sau đó yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán chi phí qua tài khoản cá nhân. Khi nhận được tiền, các đối tượng cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, để chủ động phòng ngừa, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo:

- Người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị tổ chức các chương trình trại hè, ngoại khóa; ưu tiên lựa chọn các cơ sở có uy tín, địa chỉ rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

- Không tin tưởng, đăng ký tham gia các chương trình được quảng cáo trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng; cảnh giác với các nội dung quảng cáo có dấu hiệu bất thường, ưu đãi quá mức.

- Tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh đầy đủ thông tin về đơn vị tổ chức; không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi đăng ký các chương trình tập thể, giáo dục.

- Chủ động liên hệ trực tiếp với đơn vị tổ chức qua các kênh chính thức hoặc đến làm việc trực tiếp để kiểm tra, xác minh thông tin; yêu cầu cung cấp hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp lệ trước khi thanh toán.

- Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo, đề nghị người dân kịp thời thông báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, góp phần đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ tài sản và quyền lợi hợp pháp của bản thân và gia đình.

Theo Công an Hải Phòng﻿