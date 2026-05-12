Người phụ nữ nhận được email kỳ lạ lúc 1 giờ 37 sáng với nội dung khiến cô ngay lập tức hoảng loạn

Không có gì tệ hơn việc nhận được một email từ một người gửi mà bạn không nhận ra, nhưng điều đó còn có thể khiến bạn sởn gai ốc hơn nữa khi người gửi đó được cho là đến từ chính địa chỉ email của bạn.

Email rác là một thực tế khá phổ biến trong cuộc sống. Cho dù chúng đang cố bán cho bạn một loại "thuốc giảm cân thần kỳ" không hề tồn tại, hay thẻ hội viên phòng gym với giá chỉ 5 bảng Anh, thông thường bạn sẽ khá dễ dàng nhận ra khi chúng không thành thật và bạn không nên nhấp vào bất cứ thứ gì bên trong đó.

Tuy nhiên, khi một người phụ nữ thấy rằng mình đã "tự gửi cho chính mình một email" vào rạng sáng, máu trong người cô như đông cứng lại. Cyndi Szarmach đã lên mạng xã hội Threads để cho mọi người thấy email kỳ lạ mà cô nhận được, tự hỏi liệu có ai có lời khuyên nào cho mình hay không vì cô đang bế tắc.

Cô viết: "Tôi đã nhận được một email đáng lo ngại vào lúc 1 giờ 37 sáng nay, từ chính mình… và mọi thứ đều được viết đúng chính tả. Ý tôi là, thật đáng sợ, mọi người ạ!".

Nội dung email bắt đầu bằng: "Bạn là một sự xao nhãng dễ chịu. Tôi không có nhiều thời gian, vì vậy hãy đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn đưa ra cho bạn một đề nghị mà bạn có thể từ chối, nhưng chỉ một lần duy nhất.".

Email tiếp tục với nội dung rằng kẻ gửi tin đang nắm giữ:

Thông tin cá nhân đầy đủ của bạn: họ tên, ngày sinh và địa chỉ nhà.

Số an sinh xã hội và thông tin bằng lái xe của bạn.

Tất cả thông tin đăng nhập tài khoản email của bạn, bao gồm cả tài khoản này.

Các chi tiết đăng nhập khác và tin nhắn riêng tư của bạn.

Một lượng lớn các tệp tin tìm thấy trên thiết bị của bạn.

Quyền truy cập vào các tài khoản ngân hàng của bạn.

Thông tin thẻ của bạn: số thẻ, ngày hết hạn và mã CVV.

Kẻ đe dọa viết tiếp: "Tôi đã biên soạn toàn bộ gói này vào một thư mục duy nhất. Tôi có thể và dự định làm hai việc với nó. Việc quyết định cái nào là tùy thuộc vào bạn: Tôi sẽ gửi toàn bộ gói này đến các thị trường darknet, nơi những tội phạm khác sẽ mua nó... Hoặc bạn có thể mua lại nó từ tôi với một khoản phí nhỏ là 617 USD (khoảng 15,7 triệu VNĐ). Đừng cố phớt lờ điều này. Tôi chỉ chấp nhận thanh toán bằng bitcoin.".

Kẻ lừa đảo thúc giục Cyndi "tận dụng đề nghị độc nhất" này và tuyên bố nó chỉ có hiệu lực trong "một ngày", cố gắng làm cho cô hoảng loạn và hành động nhanh chóng.

Tuy nhiên, nhiều người đã trấn an cô rằng: "Họ gửi hàng nghìn email như thế này mỗi ngày, biết rằng sẽ có một số người mắc bẫy. Cứ lờ nó đi, chúng không có gì cả đâu. Nếu có, chúng đã bán sạch rồi vì dữ liệu mà hắn tuyên bố nắm giữ có giá trị lớn hơn nhiều so với con số 600 USD đó".

Một người khác bình luận: "Họ đã gửi cùng một nội dung văn bản này với email lừa đảo này trong khoảng hai thập kỷ nay rồi." Cyndi trả lời rằng thông thường chúng không được "viết tốt như thế này," nhưng những người khác chỉ bồi thêm: "Làm ơn đừng gửi cho chúng bất kỳ khoản tiền nào".

Nguồn: Mirror