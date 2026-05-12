Cựu sinh viên trở thành tân Giám đốc ĐH kinh tế top 1 Việt Nam: 2 lần là thủ khoa, đặt mục tiêu đưa trường vào top 100 châu Á

PGS.TS. Bùi Quang Hùng sinh ngày 22/9/1978, quê quán Khánh Hòa, là cựu sinh viên ngành Kế toán - Kiểm toán niên khóa 1996-2000 của UEH. Ông từng là thủ khoa đầu vào của trường trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 1996, đồng thời là thủ khoa tốt nghiệp ngành Kế toán - Kiểm toán của khóa học này.

Tân Giám đốc UEH tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ Châu Á AIT (Thái Lan), Thạc sĩ Tài chính tại ESCP Business School (Pháp) và Tiến sĩ Kinh tế ngành Kế toán tại UEH. Năm 2023, ông được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Ông bắt đầu công tác tại UEH từ năm 2001 với vai trò giảng viên, nhà nghiên cứu tại Khoa Kế toán - Kiểm toán. Trong hơn 20 năm làm việc, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như Bí thư Đoàn trường, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Nhân sự, Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long, Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH, Phó Hiệu trưởng và Phó Giám đốc UEH.

Các lĩnh vực nghiên cứu và quản lý của PGS.TS. Bùi Quang Hùng tập trung vào kế toán - kiểm toán, quản trị tài chính, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong tổ chức, quản trị đại học và phát triển mô hình đại học bền vững.

Theo thông tin từ UEH, ông là một trong những lãnh đạo tham gia triển khai nhiều đề án chiến lược của trường trong thời gian qua, bao gồm tự chủ đại học, chuyển đổi số, quốc tế hóa, nâng cao trải nghiệm người học và thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng.

Từ năm 2021 đến nay, trên cương vị Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách UEH, PGS.TS. Bùi Quang Hùng tham gia triển khai chiến lược tái cấu trúc UEH theo định hướng đại học đa ngành và bền vững, đồng thời phát triển mô hình “UEH UniverCity Innovation Hub”. Mục tiêu của chiến lược này là đưa UEH trở thành đại học thuộc top 150 châu Á vào năm 2030 và top 100 châu Á vào năm 2045.

UEH là đại học công lập đa ngành thành lập năm 1976, nằm trong nhóm trường trọng điểm quốc gia với quy mô khoảng 40.000 sinh viên.

Mới đây, UEH cũng là một trong 3 cơ sở giáo dục đại học khu vực Đông Nam Bộ được Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn đầu tư trọng điểm nhằm phát triển theo định hướng trường đại học tiên tiến hàng đầu châu Á.

Bảng xếp hạng QS Asia University Rankings 2026 xếp Đại học Kinh tế TP HCM ở vị trí 318, thuộc Top 301+ đại học tốt nhất châu Á. Đây cũng là ngôi trường được xếp top 1 ở khối ngành Kinh tế và đứng thứ 4 cả nước theo Bảng xếp hạng Đại học Việt Nam 2026 (VNUR).