Diễn viên từng đóng Trư Bát Giới nhưng bị lãng quên trong 'Tây du ký' là ai?

Tây du ký đến nay vẫn là tác phẩm truyền hình kinh điển nhất màn ảnh Hoa ngữ. Bên cạnh Đường Tăng và Sa Tăng do nhiều diễn viên thủ vai, ít ai nhận ra Trư Bát Giới cũng từng được giao cho một diễn viên khác không phải Mã Đức Hoa. Đó là nam diễn viên Thôi Cảnh Phú.

Việc Thôi Cảnh Phú nhận vai Trư Bát Giới thay Mã Đức Hoa trong Tây du ký phần 2 khiến nhiều người bất ngờ.

Thôi Cảnh Phú đóng Trư Bát Giới trong "Tây du ký" (2000).

Cống hiến hết mình với vai Trư Bát Giới

Theo Sina, chính Mã Đức Hoa và dàn diễn viên khuyên nhủ, thuyết phục Dương Khiết làm tiếp phần 2 cho Tây du ký. Thế nhưng chỉ vì sự tác động của CCTV - phía rót vốn, Dương Khiết thẳng tay thay thế Trư Bát Giới và Sa Tăng kinh điển. Lý do được truyền thông đề cập khi ấy là vì cả hai đã già, khó tiếp tục đảm đương vai diễn nặng nhọc. Song, theo góc nhìn của Mã Đức Hoa thì điều này hoàn toàn sai và ông cảm thấy giận dữ vì bị đoàn phim "qua mặt".

Tuy nhiên cũng có thông tin cho rằng vì ban đầu Dương Khiết gọi điện mời nhưng không ai nghe máy (do tất cả đang đi lưu diễn ở nước ngoài), nên bà phải chấp thuận đưa ra quyết định trong tình thế gấp gáp.

Với Thôi Cảnh Phú, ông từng giữ vai trò phó đạo diễn của bộ phim. Tuy nhiên, khi đạo diễn Dương Khiết tỏ ra không ưng ý với bất cứ ứng cử viên nào, Thôi Cảnh Phú cũng vào thử vai và ngay lập tức được chọn.

Thôi Cảnh Phú từng là phó đạo diễn của "Tây du ký".

Nam diễn viên từng chia sẻ: "Ban đầu khi nhận vai, tôi rất vui, nhưng ngay lập tức nhận thấy nhiều áp lực và thách thức, đó là điều hiển nhiên, nếu không thể diễn xuất tốt như tiền bối đã làm trước đây, chắc chắn sẽ bị khán giả chỉ trích".

Để có thể nhập vai lão Trư một cách tốt nhất, Thôi Cảnh Phú học theo mọi tính cách, thói quen đặc trưng của Trư Bát Giới như tham ăn, tham ngủ, háo sắc. Không chỉ có thế, ông còn cố gắng có được ngoại hình giống với Trư Bát Giới.

Trong quá trình làm phim, mỗi sáng Thôi Cảnh Phú thức dậy lúc 5h để bắt đầu hóa trang, việc này cũng tiêu tốn mất hơn một giờ đồng hồ.

"Cứ hóa trang xong là hết muốn ăn cơm, buổi tối quay xong là phải đi tẩy trang ngay. Cho dù có vất vả, nhưng chúng tôi đều cảm thấy vui", nam diễn viên từng kể.

Rời xa hào quang, chọn cuộc sống giản dị

Trước Tây du ký , Thôi Cảnh Phú từng tham gia nhiều bộ phim nhưng không gây được nhiều ấn tượng. Nam diễn viên này sinh năm 1951 tại Liêu Ninh, gia cảnh khó khăn không ngăn được đam mê trở thành diễn viên của ông.

Năm 1970, ông gia nhập đoàn nghệ thuật của tỉnh. Năm 1986, Thôi Cảnh Phú theo học lớp diễn xuất tại Học viện Hí kịch Trung ương. Hai năm sau, nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.

Theo Chinadaily, sau bộ phim Tây du ký, Thôi Cảnh Phú không theo đuổi diễn xuất mà tiếp tục cống hiến cho sân khấu kịch. Năm 2005, sau khi nghỉ hưu tại Đoàn Kịch nói Quảng Châu, ông đóng một bộ phim điện ảnh. Đến năm 2009, ông chuyển tới Đông Quản để dạy học.

Thời điểm đó, ông giữ chức Trưởng khoa Biểu diễn của Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Truyền hình Á Châu Quảng Đông, công việc chủ yếu là giảng dạy. Công việc này gắn bó với ông suốt 8 năm.

Thôi Cảnh Phú không theo đuổi diễn xuất để trở thành giảng viên.

Năm 2016, Thôi Cảnh Phú từng rời trường một thời gian ngắn. Hai năm sau, ông trở lại Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Truyền hình Á Châu Quảng Đông, đảm nhận vị trí Viện trưởng Học viện Điện ảnh - Truyền hình.

Về đời tư, nam diễn viên kết hôn với bà xã cũng là giảng viên tại Đông Quản. Từng đóng một bộ phim kinh điển, song nhiều năm qua Thôi Cảnh Phú chọn cuộc sống của một người bình thường.

“Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, bởi có thể ở bên các em sinh viên, truyền lại những kinh nghiệm biểu diễn nghệ thuật mà bản thân từng trải qua. Như vậy là đã mãn nguyện rồi”, ông từng chia sẻ.

Trong suốt sự nghiệp của mình, vai diễn Trư Bát Giới trong Tây du ký có lẽ là vai diễn thành công nhất của Thôi Cảnh Phú. Ông được đánh giá là hoàn thành tốt vai diễn, song vẫn rất khó có thể vượt qua cái bóng quá lớn của Mã Đức Hoa.

Vì vậy suốt 4 thập kỷ qua, mỗi lần nhắc đến nhân vật Lão Trư, khán giả vẫn chỉ nhớ tới Mã Đức Hoa, mà quên đi Thôi Cảnh Phú cũng từng đảm nhận vai diễn kinh điển này.