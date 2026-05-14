"Việt Nam bây giờ là điểm đến shopping yêu thích mới của tôi" - Xu hướng khách nước ngoài tới nước ta không chỉ để du lịch mà còn để MUA SẮM!

Khi quần áo, sneaker “made by Việt Nam” bắt đầu lọt vào vali của khách quốc tế

Không còn chỉ tìm kiếm trải nghiệm du lịch, thưởng thức cà phê, bánh mì hay mua vài món đồ thủ công lưu niệm, ngày càng nhiều du khách nước ngoài tại Hà Nội bắt đầu dành thời gian ghé các cửa hàng local brand Việt để mua áo thun, quần jeans, sneaker hay túi xách.

Từ khu vực Đồng Xuân, Hàng Giấy, Tràng Thi đến các tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng thời trang như Bà Triệu, Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng hay quanh Vincom Center Bà Triệu, không khó để bắt gặp khách Tây bước ra khỏi các shop thời trang nội địa với vài chiếc túi mua sắm trên tay. Với nhiều người, việc “đi săn đồ Việt” đang dần trở thành một phần trải nghiệm đáng thử khi tới Hà Nội.

Du khách sẵn sàng giành nhiều thời gian cho các trải nghiệm mua sắm

Điều đáng chú ý là đây không còn là kiểu “ghé thử cho biết”, mà đang dần trở thành một xu hướng tiêu dùng thật sự. Nhiều du khách quay lại nhiều lần, chủ động tìm tên thương hiệu Việt trên TikTok, Instagram trước khi tới Việt Nam, thậm chí giới thiệu cho bạn bè như một “địa chỉ shopping nên ghé” khi du lịch Hà Nội.

Khoảng cuối tuần, tại nhiều cửa hàng local brand trên phố Bà Triệu, lượng khách quốc tế xuất hiện khá đều. Các thương hiệu ghi nhận lượng khách nước ngoài tăng rõ trong khoảng 1-2 năm gần đây, đặc biệt là khách Hàn Quốc, châu Âu và Úc.

Chị Hương, nhân viên bán hàng đã có gần 10 năm làm việc tại khu vực Tràng Thi, cho biết lượng khách nước ngoài ghé mua đồ thời trang Việt tăng lên khá rõ trong khoảng vài năm trở lại đây. Nếu trước kia du khách chủ yếu đi ngang hoặc ghé vào xem thử, thì hiện nay nhiều người tới thẳng cửa hàng vì đã xem review trên TikTok hoặc Instagram từ trước.

“Có hôm khách Tây chiếm gần nửa lượng khách trong ca tối. Nhiều người vào hỏi đúng mẫu đã lưu sẵn trên điện thoại”, chị chia sẻ.

Theo chị Hương, không ít du khách nước ngoài đánh giá thời trang Việt có một lợi thế khá đặc biệt với thiết kế tối giản, dễ mặc, chất liệu ổn nhưng giá lại “mềm” hơn đáng kể so với nhiều thương hiệu quốc tế.

Chị Anna, một du khách đến từ Úc cho biết, chị khá bất ngờ với chất lượng túi xách của các cửa hàng Việt. “Với mức giá này, ở nước ngoài khá khó để tìm được sản phẩm có form dáng và chất liệu tốt như vậy. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng dễ dùng và khá bền”, chị chia sẻ.

Du khách nước ngoài khá thích những sản phẩm của Việt Nam

Trong khi đó, một nhóm khách Hàn Quốc cho biết họ thích local brand Việt vì cảm giác “không quá đại trà như fast fashion”. Nhiều thiết kế mang hơi hướng văn hoá Á Đông, pha chút cảm hứng dân tộc nhưng vẫn đủ tối giản để mặc hoặc phối đồ hàng ngày.

Điều thú vị là với không ít du khách, việc ghé các cửa hàng local brand Việt giờ đây đang dần trở thành một phần trong hành trình khám phá Hà Nội, giống như đi cà phê, thử món ăn địa phương hay tìm kiếm những trải nghiệm mang màu sắc bản địa của thành phố.

“Du lịch TikTok” kéo khách tới mua đồ Việt và bài toán mới mang tên… size XXXL

Nhiều du khách cho biết họ đã xem khá nhiều video review trên mạng xã hội trước khi tới Việt Nam và muốn thử mua đồ thời trang Việt như một trải nghiệm mới khi du lịch Hà Nội. Không chỉ các cửa hàng local brand, nhiều shop thời trang trên phố cũng ghi nhận lượng khách quốc tế tăng lên rõ rệt trong khoảng 1-2 năm gần đây.

Theo chia sẻ của một số chủ cửa hàng, TikTok, Instagram Reels hay YouTube Shorts đang trở thành yếu tố giúp thời trang Việt tiếp cận khách nước ngoài mạnh hơn bao giờ hết. Nếu trước kia du khách chủ yếu biết tới chợ đêm, đồ lưu niệm hoặc các khu mua sắm quen thuộc, thì hiện nay những video kiểu “shopping ở Hà Nội”, “shopping ở TP Hồ Chí Minh” hay “mua đồ Việt” hay “streetwear Việt Nam” xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội.

Du khách nước ngoài chia sẻ trải nghiệm mua sắm đồ Việt trên MXH (Ảnh: Threads)

Không ít khách nước ngoài tới cửa hàng trong tình trạng đã lưu sẵn địa chỉ, hình ảnh sản phẩm hoặc video review trên điện thoại từ trước chuyến đi.

Một số cửa hàng cho biết khách quốc tế thường hỏi khá kỹ như: “Đây có phải thương hiệu của Việt Nam không?”, “Sản xuất ở đâu?”, “Có ship quốc tế không?” hay “Có website tiếng Anh không?”.

Điều đó cho thấy nhiều du khách không còn xem việc mua đồ Việt là trải nghiệm ngẫu hứng, mà thực sự coi đây là những sản phẩm thời trang có thể sử dụng lâu dài sau khi trở về nước.

Đáng chú ý, nhóm khách quốc tế thường chi tiêu khá mạnh tay. Nếu khách nội địa thường mua 1-2 món, nhiều khách nước ngoài sẵn sàng mua nguyên outfit hoặc mua thêm cho bạn bè, người thân.

Một nhân viên bán giày kể có khách thử liên tục 3-4 đôi sneaker rồi mua cùng lúc vì cho rằng “giá ở Việt Nam quá tốt so với chất lượng”.

Tuy nhiên, lượng khách quốc tế tăng lên cũng kéo theo một vấn đề mà nhiều chủ cửa hàng đau đầu là sự khác biệt về size số.

Không ít quần áo ở Việt Nam được thiết kế chủ yếu cho vóc dáng người châu Á nên form áo, chiều dài tay áo hoặc size giày thường khá nhỏ. Với khách châu Âu hoặc Mỹ, nhiều trường hợp “size lớn nhất vẫn hơi chật”.

Một nhân viên tại cửa hàng giày cho biết khách nam phương Tây thường hỏi size 44-46, trong khi nhiều mẫu chỉ dừng ở 43 hoặc 44.

Trên nhiều tuyến phố mua sắm tại Hà Nội, hình ảnh du khách nước ngoài tấp nập ghé các cửa hàng thời trang Việt đang trở nên ngày càng quen thuộc

Ở mảng quần áo, tình trạng tương tự cũng xuất hiện. “Có khách mặc XXL hoặc XXXL nhưng shop chỉ còn tới XL, hoặc form oversized kiểu châu Á nên vẫn không vừa”, người này chia sẻ.

Một số thương hiệu hiện đã bắt đầu cân nhắc mở rộng dải size, đặc biệt với các sản phẩm được khách quốc tế mua nhiều. Tuy nhiên, bài toán này không hề đơn giản vì liên quan tới tồn kho, chi phí sản xuất cũng như việc tệp khách hàng chính hiện nay vẫn là người Việt.

Dù vậy, nhiều chủ shop thừa nhận lượng khách quốc tế tăng đều đang khiến họ phải nghĩ nghiêm túc hơn về việc “quốc tế hóa” sản phẩm và trải nghiệm mua sắm, từ size, website tiếng Anh, nhân viên giao tiếp cơ bản cho tới chính sách ship quốc tế.

Trong nhiều năm, thời trang nội địa Việt Nam chủ yếu cạnh tranh bằng giá. Nhưng hiện nay, không ít thương hiệu và cửa hàng bắt đầu được khách quốc tế chú ý nhờ thiết kế, chất lượng và trải nghiệm sản phẩm thực sự.