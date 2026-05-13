Đặc quyền của Củng Lợi

Ngày 13/5, Lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes đã bắt đầu trong đó các đoàn phim Trung Quốc cũng có mặt để quảng bá như Trương Hàm Dư và Điền Hải Dung, Triệu Đào, Củng Lợi, Trương Nghệ Hưng, Tạ Khả Dần... Trong đó, Củng Lợi là ngôi sao Hoa ngữ được BTC LHP Cannes đối xử trọng thị nhất.

Năm nay, Củng Lợi cũng được ban tổ chức LHP Cannes dành gần 3 phút để nữ diễn viên tạo dáng trên thảm đỏ, ống kính truyền thông cũng tập trung vào ngôi sao Bá vương biệt cơ . Tại Cannes 2026, bộ phim Bá vương biệt cơ với phiên bản được phục chế lại cũng là một trong những tác phẩm được công chiếu cho khán giả. Củng Lợi cũng lên sân khấu phát biểu tại lễ khai mạc, đứng bên cạnh cô là nữ diễn viên, nhà văn huyền thoại Jane Fonda.

Củng Lợi được dọn đường để tạo dáng trên thảm đỏ Cannes.

Trong lễ khai mạc, Củng Lợi bày tỏ niềm vinh dự khi đại diện cho phương Đông và điện ảnh Trung Quốc tại Cannes. Sau đó, nữ diễn viên tuyên bố: "Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 79 chính thức khai mạc!" bằng tiếng Trung.

Củng Lợi chia sẻ: "Jane đến từ phương Tây, tôi đến từ phương Đông và tối nay chúng ta đứng cạnh nhau ở đây. Đây chính là sức hấp dẫn của Liên hoan phim Cannes. Tôi luôn vinh dự được đại diện cho điện ảnh Trung Quốc tại LHP Cannes. Điện ảnh vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa và tuổi tác, là cầu nối để chúng ta chia sẻ cảm xúc, kết nối cộng đồng, cho phép chúng ta gặp gỡ nhau. Đó chính là sức mạnh của điện ảnh".

So với dàn nghệ sĩ Trung Quốc cùng tham dự, Củng Lợi có vị thế riêng ở Cannes. Ngôi sao hạng A là khách mời quen mặt suốt 20 mùa Cannes. Nếu như không ít các ngôi sao đất nước tỷ dân bị ngó lơ trên thảm đỏ, Củng Lợi được ban tổ chức nhiệt tình săn đón ngay từ những khâu đầu tiên. Nữ diễn viên Đèn lồng đỏ trên cao có xe đưa đón riêng, được người của ban tổ chức bố trí chào đón từ sân bay lên thảm đỏ.

Củng Lợi là ngôi sao Trung Quốc đầu tiên phát biểu tại Lễ khai mạc LHP Cannes.

Tại LHP Cannes 2019, Củng Lợi là nữ nghệ sĩ châu Á đầu tiên đã được nhận được giải Women in Motion - Giải thưởng ghi nhận những cống hiến của các ngôi sao nữ trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Cô từng là chủ tịch ban giám khảo của Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 50, Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 59, Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 16, Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 17 và Giải Kim Mã lần thứ 55, đồng thời là thành viên ban giám khảo của Liên hoan phim Cannes lần thứ 50. Những bộ phim đình đám có Củng Lợi đóng ghi dấu ấn sâu đậm tại trường quốc tế, điển hình là Bá vương biệt cơ - từng thắng giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes lần thứ 70.

Trái ngược với sự vinh quang của Củng Lợi, các nghệ sĩ khác như Trương Hàm Dư và Điền Hải Dung, Trương Nghệ Hưng, Tạ Khả Dần... bị chỉ trích vì ham mê tạo dáng trên thảm đỏ dẫn tới gây náo loạn, làm mất mặt Trung Quốc. Thực trạng này xảy ra trong nhiều năm nhưng các nghệ sĩ vẫn chưa thể rút kinh nghiệm.

Dàn sao Trung Quốc dàn hàng tạo dáng chụp ảnh trên cầu thang khiến khách mời không thể di chuyển. Bảo vệ của LHP Cannes phải tới mời họ bước đi nhanh.

Trương Nghệ Hưng xuất hiện trên thảm đỏ với tư cách Đại sứ Truyền thông Toàn cầu của China Night. Nam diễn viên và đoàn nghệ sĩ đi cùng là Tạ Khả Dần, Mike Angelo có thời gian tạo dáng trên thảm đỏ khá lâu. Trương Nghệ Hưng có phần lúng túng khi tới sự kiện Liên hoan phim lớn. Không những vậy, trên khu vực cầu thang, các nghệ sĩ Trung Quốc tiếp tục dừng lại tạo dáng cản trở các diễn viên khác bước lên, khiến nhân viên Cannes phải ra mặt nhắc nhở, yêu cầu họ rời đi.

Hành động của nhóm Trương Nghệ Hưng bị khán giả Trung Quốc chỉ trích. Năm nào, nghệ sĩ Hoa ngữ tham gia thảm đỏ Cannes cũng gây tranh cãi vì đứng chôn chân một chỗ rất lâu, tạo đủ kiểu dáng. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế lại không nhận ra họ. Các nghệ sĩ Trung Quốc phải tự thuê nhiếp ảnh gia để chụp hình, đánh bóng tên tuổi của bản thân.

Cannes vốn là nơi vinh danh điện ảnh, là thánh địa mơ ước của hàng triệu nhà làm phim. Nhưng năm nào cũng vậy, thảm đỏ lại trở thành nơi hỗn loạn, với hàng loạt "sao ảo", người nổi tiếng mạng xã hội, hot girl, influencer thi nhau đổ bộ, khiến không gian vốn trang trọng trở nên hỗn tạp.

Trương Nghệ Hưng, Tạ Khả Dần, Điền Hải Hung và Trương Hàm Dư là những ngôi sao Trung Quốc có mặt trong ngày đầu khai mạc LHP Cannes 2026.

Theo Sina, nhiều đơn vị đã thương mại hóa cơ hội xuất hiện tại Cannes. Trước khi sự kiện diễn ra, một số cá nhân còn công khai “mở bán suất đi thảm đỏ” trong các group WeChat, bao gồm cả dịch vụ đi thảm đỏ, thuê nhiếp ảnh chính thức và vé dự lễ khai mạc chỉ cần "nạp tiền".

Các năm trước cũng xuất hiện tình trạng những diễn viên vô danh của Trung Quốc cố tình ăn mặc lố lăng trên thảm đỏ Cannes để được truyền thông nhắc tên.