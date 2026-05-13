Công Vinh có động thái gây chú ý

Mới đây, hình ảnh cựu tiền đạo Lê Công Vinh xuất hiện trên khán đài để theo dõi trận đấu giữa SLNA và Becamex TP.HCM đã gây chú ý. CV9 chăm chú quan sát trận đấu và thảo luận chuyên môn cùng các cộng sự. Đây không chỉ là chuyến đi xem bóng đá thông thường, mà là một phần trong kế hoạch trở lại với bóng đá chuyên nghiệp của chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam.

Công Vinh xuất hiện trên khán đài xem trận SLNA vs Becamex TP.HCM (Ảnh: FPT Play)

Lê Công Vinh từng là một trong những tiền đạo nổi bật của bóng đá Việt Nam, ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia. Sau 8 năm rời xa sân cỏ, Công Vinh đã quyết định trở lại với bóng đá nhưng với vai trò HLV. Dù từng chia sẻ rằng nghề HLV quá áp lực và khắc nghiệt, nhưng hiện tại anh đã sở hữu bằng B và đang đặt mục tiêu lấy bằng cấp độ cao hơn trong hệ thống huấn luyện của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC).

So với những đồng đội cùng thời như Anh Đức hay Thành Lương, Công Vinh bắt đầu nghiệp huấn luyện khá muộn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm từng thi đấu tại Nhật Bản, Bồ Đào Nha và tính kỷ luật vốn có, anh được kỳ vọng sẽ mang lại một làn gió mới. Sự chuẩn bị bài bản từ những lớp học cơ bản cho thấy Công Vinh không hề "dạo chơi" mà đang rất nghiêm túc với con đường này.

Người hâm mộ đang rất mong chờ ngày được thấy Lê Công Vinh chính thức đứng trên băng ghế chỉ đạo. Sự trở lại của một huyền thoại với tư duy quản lý mới chắc chắn sẽ là một thông tin đầy tích cực cho bóng đá Việt Nam.