Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công Vinh có động thái gây chú ý

Theo Tiên Tiên | 13-05-2026 - 21:40 PM | Lifestyle

Công Vinh bất ngờ xuất hiện ở V.League

Mới đây, hình ảnh cựu tiền đạo Lê Công Vinh xuất hiện trên khán đài để theo dõi trận đấu giữa SLNA và Becamex TP.HCM đã gây chú ý. CV9 chăm chú quan sát trận đấu và thảo luận chuyên môn cùng các cộng sự. Đây không chỉ là chuyến đi xem bóng đá thông thường, mà là một phần trong kế hoạch trở lại với bóng đá chuyên nghiệp của chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam.

Công Vinh có động thái gây chú ý- Ảnh 1.

Công Vinh xuất hiện trên khán đài xem trận SLNA vs Becamex TP.HCM (Ảnh: FPT Play)

Công Vinh có động thái gây chú ý- Ảnh 2.

(Ảnh: FPT Play)

Lê Công Vinh từng là một trong những tiền đạo nổi bật của bóng đá Việt Nam, ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia. Sau 8 năm rời xa sân cỏ, Công Vinh đã quyết định trở lại với bóng đá nhưng với vai trò HLV. Dù từng chia sẻ rằng nghề HLV quá áp lực và khắc nghiệt, nhưng hiện tại anh đã sở hữu bằng B và đang đặt mục tiêu lấy bằng cấp độ cao hơn trong hệ thống huấn luyện của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC).

Công Vinh có động thái gây chú ý- Ảnh 3.

Công Vinh đã có bằng B HLV

So với những đồng đội cùng thời như Anh Đức hay Thành Lương, Công Vinh bắt đầu nghiệp huấn luyện khá muộn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm từng thi đấu tại Nhật Bản, Bồ Đào Nha và tính kỷ luật vốn có, anh được kỳ vọng sẽ mang lại một làn gió mới. Sự chuẩn bị bài bản từ những lớp học cơ bản cho thấy Công Vinh không hề "dạo chơi" mà đang rất nghiêm túc với con đường này.

Người hâm mộ đang rất mong chờ ngày được thấy Lê Công Vinh chính thức đứng trên băng ghế chỉ đạo. Sự trở lại của một huyền thoại với tư duy quản lý mới chắc chắn sẽ là một thông tin đầy tích cực cho bóng đá Việt Nam.

Theo Tiên Tiên

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Miễn trừ nhiều loại phí hàng không

Miễn trừ nhiều loại phí hàng không Nổi bật

Ngân hàng Vietcombank đầu tư vào ngành công nghiệp mới, để khai thác ‘kho báu’ dự kiến bằng 9% GDP

Ngân hàng Vietcombank đầu tư vào ngành công nghiệp mới, để khai thác ‘kho báu’ dự kiến bằng 9% GDP Nổi bật

Cứ sau 3 giờ chiều, một góc phố ở Hà Nội lại đông kẹt cứng vì 1 cây hoa

Cứ sau 3 giờ chiều, một góc phố ở Hà Nội lại đông kẹt cứng vì 1 cây hoa

21:12 , 13/05/2026
Dàn sao Việt “đổ bộ” sự kiện đình đám ở Hanoi Centre: Có gì đặc biệt mà thu hút anh tài Chông Gai, anh trai Say Hi và cả Á hậu đều tề tựu?

Dàn sao Việt “đổ bộ” sự kiện đình đám ở Hanoi Centre: Có gì đặc biệt mà thu hút anh tài Chông Gai, anh trai Say Hi và cả Á hậu đều tề tựu?

20:23 , 13/05/2026
Nhóm nghệ sĩ bị yêu cầu rời thảm đỏ Cannes 2026

Nhóm nghệ sĩ bị yêu cầu rời thảm đỏ Cannes 2026

20:08 , 13/05/2026
Tốn 3-5 triệu/tháng tiền đi cà phê làm việc vì ở nhà chỉ muốn nằm, có ai như tôi không?

Tốn 3-5 triệu/tháng tiền đi cà phê làm việc vì ở nhà chỉ muốn nằm, có ai như tôi không?

18:40 , 13/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên