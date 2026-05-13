Cứ sau 3 giờ chiều, một góc phố ở Hà Nội lại đông kẹt cứng vì 1 cây hoa

Đầu hè, Hà Nội bước vào mùa rực rỡ nhất trong năm khi khắp phố phường phủ đầy sắc hoa phượng đỏ, muồng hoàng yến vàng óng hay bằng lăng tím mộng mơ. Mỗi loài hoa mang một vẻ đẹp riêng, nhưng cứ mỗi lần nở rộ lại khiến người đi đường không khỏi ngoái nhìn.

Những ngày gần đây, hàng bằng lăng trên phố Đỗ Nhuận, đoạn sát Công viên Hòa Bình bất ngờ trở thành điểm check-in được giới trẻ truyền tay nhau trên TikTok. Từ khoảng hơn 15 giờ chiều, khu vực này đã có các bạn trẻ tới chụp ảnh, quay video và tranh thủ lưu lại khoảnh khắc mùa hoa ngắn ngủi của Hà Nội.

Nổi bật nhất là cây bằng lăng nằm sát cầu đi bộ với phần tán lớn, hoa nở dày phủ kín sắc tím nổi bật giữa cả tuyến phố. Nhờ vị trí nằm ngay cạnh cầu đi bộ nên nhiều người dễ dàng săn được góc chụp từ trên cao, bắt trọn hàng cây tím rực phía sau như một background mùa hè đúng chuẩn thơ mộng.

Theo ghi nhận, khoảng sau 16h, khu vực này bắt đầu đông dần. Khi nắng chiều dịu xuống cũng là lúc hàng loạt “nàng thơ” diện váy áo xinh xắn, makeup nhẹ nhàng, tay cầm máy ảnh và điện thoại đổ về để chụp hình. Đến lúc hoàng hôn buông xuống, sắc tím của bằng lăng càng nổi bật dưới ánh nắng vàng cuối ngày khiến khung cảnh trở nên cực kỳ hút mắt.

Trên cầu đi bộ, nhiều bạn trẻ tranh thủ chọn góc rộng để lấy trọn hàng cây phía dưới. Trong khi đó, khu vực vỉa hè liên tục có các nhóm thay nhau tạo dáng, quay TikTok hay chụp ảnh concept mùa hè. Không ít nhiếp ảnh gia tự do cũng xuất hiện tại đây để ghi lại khoảnh khắc bằng lăng nở đẹp nhất trong năm.

Một số người dân thường xuyên đi bộ qua phố Đỗ Nhuận cho biết lượng người tới check-in tăng rõ rệt chỉ trong vài ngày gần đây. “Chiều nào đi tập thể dục qua đây cũng thấy các bạn trẻ đứng kín trên cầu đi bộ để chụp hình. Cây bằng lăng năm nay nở đẹp, hoa dày và màu tím rất nổi bật nên đông người tới check-in cũng dễ hiểu”, chị Lan Anh, người sống gần khu vực chia sẻ.

Hoa bằng lăng thường bắt đầu nở từ đầu tháng 5 và kéo dài tới khoảng cuối tháng 6. Với nhiều người Hà Nội, sắc tím bằng lăng cũng là dấu hiệu quen thuộc báo hiệu mùa hè đã thực sự gõ cửa.

Tips để có ảnh “sống ảo” đẹp nhất ở đây là nên đi vào sáng sớm hoặc chiều muộn để ánh sáng dịu, màu hoa lên chuẩn tím mộng mơ hơn và không bị nắng gắt. Ngoài ra, mọi người cũng nên gửi xe gọn gàng, khóa cổ cẩn thận và chú ý bảo quản tư trang trong lúc chụp ảnh vì khu vực này thường khá đông người vào giờ cao điểm.