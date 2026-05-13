Dàn sao Việt “đổ bộ” sự kiện đình đám ở Hanoi Centre: Có gì đặc biệt mà thu hút anh tài Chông Gai, anh trai Say Hi và cả Á hậu đều tề tựu?

Sự kiện ra mắt cửa hàng mới của BOSS tại TTTM Hanoi Centre đã quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Isaac, Thiên Minh, Song Luân, cặp đôi Bình An - Phương Nga, Trịnh Thu Hường, Mad Kingkong… Càng về cuối chương trình, bầu không khí càng được đẩy lên cao trào với màn trình diễn của ca sĩ Tăng Duy Tân tại afterparty.

Ngày 8/5 vừa qua, BOSS chính thức khai trương không gian mua sắm mới tại Hanoi Centre. Đây cũng là cửa hàng lớn nhất của thương hiệu tại Việt Nam, trưng bày đầy đủ các dòng sản phẩm dành cho nam và nữ. Sự kiện đánh dấu thêm một cột mốc mới của thương hiệu thời trang đến từ Đức tại thị trường Việt Nam, đồng thời mang đến cho khách mời trải nghiệm kết hợp giữa thời trang, âm nhạc và phong cách sống hiện đại.

Không chỉ gây chú ý bởi không gian mua sắm được đầu tư chỉn chu, sự kiện còn thu hút sự quan tâm khi quy tụ nhiều nghệ sĩ, fashionista và gương mặt có sức ảnh hưởng. Từ khu vực đón khách cho đến không gian afterparty, các khách mời đều mang đến những lựa chọn trang phục mang tinh thần thanh lịch, hiện đại và phù hợp với DNA đặc trưng của BOSS.

Xuất hiện tại sự kiện, Isaac mang đến hình ảnh mới mẻ khi tạm rời xa những bộ suit dáng ôm quen thuộc. Nam ca sĩ lựa chọn bộ suit màu beige phom rộng, kết hợp cùng sơ mi hồng mở cúc sâu, tạo cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn giữ được sự lịch lãm. Chất liệu mỏng nhẹ giúp tổng thể trở nên thoải mái hơn, đặc biệt phù hợp với những buổi tiệc tối mùa hè — nơi yếu tố chỉn chu và cảm giác dễ chịu cần được cân bằng.

Trong khi đó, Song Luân lựa chọn công thức phối đồ mang tính ứng dụng cao nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn. Nam diễn viên diện sơ mi kẻ sọc xanh nhạt kết hợp cùng quần tây ống xếp ly cạp cao, giúp tổng thể trở nên gọn gàng và tôn dáng hơn. Điểm nhấn nằm ở chiếc áo dệt kim vắt ngang vai cùng kính gọng kim loại mỏng, mang đến tinh thần preppy nhẹ nhàng và hình ảnh quý ông hiện đại.

Thiên Minh lại chọn hướng tiếp cận cá tính hơn với bộ Âu phục tông tối cùng những đường cắt sắc sảo. Thiết kế phần vai được xử lý rõ nét, kết hợp ve áo gọn cùng chi tiết thắt lưng bản lớn, tạo cảm giác mạnh mẽ hơn so với tuxedo truyền thống. Khi phối cùng sơ mi tối giản, tổng thể trang phục vừa trẻ trung vừa mang hơi hướng phá cách.

Cặp đôi Bình An - Phương Nga cũng thu hút sự chú ý khi xuất hiện với phong cách đồng điệu nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng. Bình An lựa chọn áo blazer màu hồng vỏ đỗ kết hợp sơ mi trắng mở cúc tự nhiên và quần tây đồng tông, mang đến vẻ ngoài lịch lãm nhưng không quá cứng nhắc. Trong khi đó, Phương Nga ưu tiên bảng màu trung tính và tạo điểm nhấn bằng chất liệu. Thiết kế áo len cổ lọ không tay màu beige ánh kim nhẹ giúp cô trở nên nổi bật hơn dưới ánh đèn tại khu vực afterparty.

Mad Kingkong mang đến hình ảnh “tay chơi” clubbing đúng tinh thần của đêm tiệc. Nam rapper lựa chọn áo khoác tối giản ôm dáng, phối cùng sơ mi mở nhẹ phần cổ và phụ kiện khăn túi. Những chi tiết nhỏ nhưng đủ tạo nên cảm giác chỉn chu, đồng thời thể hiện tinh thần thời trang hiện đại mà BOSS hướng tới.

Trong khi đó, Trịnh Thu Hường xuất hiện với hình ảnh “lady BOSS” thanh lịch và sắc sảo. Cô diện áo khoác tweed họa tiết kẻ trên nền trắng kem kết hợp cùng quần da đen. Thiết kế chiết eo cùng hàng khuy đôi giúp tổng thể trở nên cân đối, tôn lên hình ảnh người phụ nữ hiện đại, độc lập nhưng vẫn giữ nét thanh lịch.

Sau phần trải nghiệm tại cửa hàng, không khí sự kiện tiếp tục được nối dài bằng buổi afterparty sôi động với sự góp mặt của ca sĩ Tăng Duy Tân. Đảm nhận phần trình diễn chính trong đêm, nam ca sĩ lựa chọn set đồ smart-casual để thuận tiện di chuyển và tương tác cùng khán giả. Loạt ca khúc quen thuộc cùng phong cách biểu diễn giàu năng lượng nhanh chóng khuấy động sân khấu, đưa bầu không khí lên cao trào khi khách mời cùng hòa mình vào âm nhạc.

Từ không gian mua sắm mới cho đến phần afterparty sôi động, sự kiện khai trương BOSS Hanoi Centre mang đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần thanh lịch vốn là dấu ấn đặc trưng của thương hiệu. Âm nhạc, thời trang và những cuộc vui tiếp tục trở thành một phần không thể thiếu trong tinh thần mà BOSS theo đuổi. Đêm khai trương khép lại bằng những khoảnh khắc sôi động, đồng thời mở ra chương mới cho thương hiệu tại Hà Nội.