Nước đi sai lầm của Ngọc Trinh

Hậu dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 khép lại, thị trường phòng vé Việt đang bước vào thời điểm khá ảm đạm khi những bộ phim đứng đầu doanh thu cũng chỉ thu về vài trăm triệu đồng mỗi ngày. Giữa nhiều dự án điện ảnh quốc tế đổ bộ, khán giả chợt nhận ra Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, tác phẩm có sự tham gia của Ngọc Trinh và Xuân Lan, gần như chìm nghỉm với doanh thu vô cùng hẩm hiu.

Sau 5 ngày ra rạp, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ chỉ mới chạm mốc hơn 11 tỷ đồng, một con số kém ấn tượng so với đường đua dịp lễ vừa qua hay dịp Tết Nguyên Đán 2026. Hiện tại, bộ phim được dự đoán khó có thể đạt được 20 tỷ đồng, và rất có thể đối mặt với tình trạng lỗ nặng. Điều này không chỉ khiến Xuân Lan tiếp tục giữ chuỗi "phim flop" ở cả vai trò diễn viên lẫn nhà sản xuất, mà còn đưa Ngọc Trinh ra "toà án" diễn xuất. Qua Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, mọi yếu điểm của Ngọc Trinh đều bị phơi bày trước khán giả.

Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ thất bại về mặt doanh thu

Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ - "nồi lẩu thập cẩm" dở từ kịch bản đến diễn xuất

Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ xoay quanh Thanh (Ngọc Trinh), một bác sĩ trẻ tài giỏi, luôn xem sự nghiệp là ưu tiên số một. Ngay cả khi được bạn trai cầu hôn, cô vẫn quyết định từ chối để tập trung cho con đường phát triển cá nhân. Biến cố xảy đến khi người yêu cô gặp tai nạn nghiêm trọng và rơi vào hôn mê, buộc Thanh phải tìm cách xoay sở số tiền lớn để thực hiện ca phẫu thuật cứu sống anh.

Trong lúc cùng quẫn, Thanh chấp nhận lời mời từ người phụ nữ bí ẩn tên Xuân (Xuân Lan) để đến làm việc tại một thẩm mỹ viện nằm sâu trong khu vực hẻo lánh, nơi chỉ phục vụ giới khách hàng giàu có. Thế nhưng, ngay từ khi đặt chân đến đây, cô liên tục đối mặt với những hiện tượng kỳ dị và bầu không khí đầy bất an. Ẩn sau vẻ ngoài xa hoa của cơ sở làm đẹp ấy là những bí mật ghê rợn từng bước được hé lộ, đẩy Thanh vào chuỗi ám ảnh ngày càng mất kiểm soát.

Điểm yếu lớn của phim nằm ở phần kịch bản còn nhiều lỗ hổng. Tác phẩm chưa xây dựng được động cơ đủ hợp lý để Thanh, một người làm ngành y, có tư duy lý trí, lại tiếp tục ở lại nơi đầy rẫy dấu hiệu tâm linh bất thường. Dù liên tục chứng kiến các sự việc đáng sợ xung quanh, cô vẫn dễ dàng tin tưởng và làm theo chỉ dẫn của bà Xuân, khiến mạch truyện trở nên thiếu thuyết phục.

Bên cạnh đó, nhiều mắt xích quan trọng cũng bị xử lý khá hời hợt: vì sao Thanh trở thành mục tiêu, cách bà Xuân lựa chọn nạn nhân hay nguồn gốc của thứ tà thuật đứng sau mọi bi kịch… đều chưa được lý giải rõ ràng. Chính sự thiếu chặt chẽ này khiến phim khó duy trì nhịp căng thẳng cần có của dòng kinh dị, thay vào đó dần rơi vào mô-típ quen thuộc với các màn hù dọa lặp đi lặp lại. Ý tưởng về nỗi ám ảnh nhan sắc vốn có tiềm năng, nhưng cách triển khai lại chưa đủ sức tạo dư âm trong lòng người xem.

Kịch bản thếu chặt chẽ khiến tình tiết phim trở nên vô lý

Phim cũng lạm dụng jump-scare gần như xuyên suốt thời lượng. Những pha hù dọa xuất hiện dày đặc theo công thức quen thuộc: âm thanh chát chúa bất ngờ, gương mặt biến dạng hay các pha hiện hình đột ngột. Ban đầu, chúng có thể tạo hiệu ứng giật mình nhất định, nhưng việc lặp lại quá nhiều khiến cảm giác sợ hãi nhanh chóng bị bào mòn. Thay vì xây dựng bầu không khí ngột ngạt hay nỗi bất an kéo dài, phim chủ yếu dựa vào phản xạ giật mình tức thời chứ không gây ám ảnh.

Phim cũng lạm dụng jump-scare gần như xuyên suốt thời lượng

Về diễn xuất, Xuân Lan phần nào tạo được vẻ bí hiểm cho nhân vật bà Xuân, nhưng chưa thực sự nổi bật ở các phân đoạn đòi hỏi chiều sâu tâm lý. Nhân vật đáng lẽ phải mang đến cảm giác ám ảnh từ sự méo mó trong suy nghĩ và nỗi ám ảnh bệnh hoạn về ngoại hình, song cách thể hiện của cô mới dừng ở lớp vỏ bên ngoài, chưa đủ sức nặng để tạo cảm giác đe dọa.

Ngọc Trinh "lộ nguyên hình"

Ở thời điểm hiện tại, có thể khẳng định Ngọc Trinh chưa có đủ khả năng để trở thành nhân vật "gánh phim". Qua Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, cô nàng "lộ nguyên hình" với nhiều thiếu sót trong vai trò diễn viên. Xuyên suốt 100 phút, Ngọc Trinh đem đến những khoảnh khắc đơ cứng, sượng trân ở cả những phân đoạn đơn giản lẫn đòi hỏi nhiều tầng lớp cảm xúc. Bị Xuân thao túng và chơi xấu bằng bùa ngải, hành trình phát triển tâm lý của Thanh đáng lẽ sẽ đem đến cảm giác hồi hộp, lo lắng, giật gân tới khán giả. Song, những gì Ngọc Trinh thể hiện lại là những phản ứng đơn điệu, biểu cảm trợn mắt hoặc la hét là chủ yếu, khiến vai trò của Thanh chưa đủ sức thuyết phục.

Ở thời điểm hiện tại, có thể khẳng định Ngọc Trinh chưa có đủ khả năng để trở thành nhân vật "gánh phim"

Phần thoại tiếp tục là hạn chế dễ nhận thấy khi cách nhả chữ và biểu lộ cảm xúc của Ngọc Trinh gần như chưa có nhiều cải thiện so với các dự án trước. Cũng chính vì hạn chế trong cách bộc lộ cảm xúc và đài từ, chemistry giữa Thanh và Thuận (Lê Xuân Tiền) cũng chưa tới nơi tới chốn. Một phần do cốt truyện tập trung quá nhiều vào những pha hù hoạ vô nghĩa và tính kinh dị "bề nổi" mà bỏ quên đi yếu tố tình cảm để bộ phim nhẹ bớt đi sự nặng nề, u ám.

Cũng chính vì hạn chế trong cách bộc lộ cảm xúc và đài từ, chemistry giữa Thanh và Thuận (Lê Xuân Tiền) cũng chưa tới nơi tới chốn

Dù vậy, Ngọc Trinh vẫn có lợi thế lớn về nhan sắc khi xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, xinh đẹp, phù hợp với định hướng của bộ phim. Cô cũng là cái tên đình đám nhất trong dàn cast, được kỳ vọng sẽ "cầm cân nảy mực" ở khoản lôi kéo truyền thông, hút độ thảo luận và khán giả. Có lẽ, một phần vì diễn xuất còn hạn hẹp nên dân tình không còn thật sự tò mò về Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ và diễn viên Ngọc Trinh.

Bước vào lĩnh vực phim ảnh khi chưa có kinh nghiệm diễn xuất, Ngọc Trinh từng không được đánh giá cao khi tham gia dự án Vòng Eo 56 - bộ phim được coi như thước phim đời thực được "đo ni đóng giày" cho người đẹp. Sau đó là những vai diễn mờ nhạt trong loạt tác phẩm đáng quên như Vu Quy Đại Náo, Duyên Ma, Em Là Của Anh. Chỉ khi Ngọc Trinh tham gia diễn xuất trong Chị Chị Em Em 2, cô nàng mới nhận được nhiều sự chú ý.

Chỉ khi Ngọc Trinh tham gia diễn xuất trong Chị Chị Em Em 2, cô nàng mới nhận được nhiều sự chú ý

Chị Chị Em Em 2 đạt thành công lớn về mặt thương mại với hơn 113 tỷ đồng, và thật sự tinh thần của bộ phim hướng đến tính giải trí. Thẩm mỹ Sài Gòn xưa cùng sức nóng từ 2 mỹ nhân nổi đình đám là Minh Hằng và Ngọc Trinh đã giúp bộ phim đạt hiệu ứng truyền miệng và lan toả rộng rãi, giúp nhân vật Ba Trà và Tư Nhị trở thành meme trong nhiều năm qua. Chính vì vậy, Chị Chị Em Em 2 không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng diễn xuất, thay vào đó là dáng vẻ duyên dáng, yêu kiều hay loạt pha "thả miếng" hài hước từ dàn cast. Ngọc Trinh gần như không bị "kính chiếu yêu" soi rõ những điểm trừ trong diễn xuất. Chưa kể, Minh Hằng đã "đỡ" cho Ngọc Trinh không ít nhờ danh tiếng có sẵn.

Ngọc Trinh gần như không bị "kính chiếu yêu" soi rõ những điểm trừ trong diễn xuất trong Chị Chị Em Em

Sang đến Chị Dâu, một dự án khủng cả về mặt doanh thu phòng vé lẫn chất lượng diễn xuất. Quy tụ nhiều gương mặt "sừng sỏ" trong lĩnh vực phim ảnh như Hồng Đào, Việt Hương, Lê Khánh và Đinh Y Nhung, bộ phim đã mang đến những thước phim đời thường chân thật mà nặng tâm lý trước mâu thuẫn giữa người chị dâu (Việt Hương) và 4 cô em chồng.

Ngọc Trinh chỉ đảm nhận tuyến vai phụ là Út Như giữa dàn cast nhiều kinh nghiệm. Chính sự áp đảo về năng lực diễn xuất từ những đàn chị kỳ cựu đã giúp bộ phim giữ được chất lượng tổng thể, đồng thời khiến phần thể hiện của Ngọc Trinh trở nên “an toàn” hơn trong mắt công chúng, khi cô được xem là món "gia vị" đẩy bi kịch trong gia đình lên cao trào.

Sự áp đảo về năng lực diễn xuất từ những đàn chị kỳ cựu giúp Ngọc Trinh "an toàn" trong mắt công chúng

Trước khi góp mặt vào Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, Ngọc Trinh vẫn được xem là nhân tố ổn áp, sở hữu một vài tác phẩm ăn khách. Ngoài ra, định hướng nghề nghiệp hiện tại đã không còn vướng nhiều thị phi, hình ảnh trong mắt khán giả trở nên "sạch" hơn - giúp Ngọc Trinh nằm ngoài "tầm ngắm" của cư dân mạng suốt thời gian qua. Chỉ khi không còn những nghệ sĩ tên tuổi "gánh phim", cộng với kịch bản dở tệ, Ngọc Trinh cho thấy cô nàng cần cải thiện rất nhiều về diễn xuất với tư cách là một diễn viên.

Diễn xuất kém là một chuyện, việc Ngọc Trinh lựa chọn kịch bản cũng là vấn đề cần xem xét lại. Rất khó để đưa ra một lời khen trọn vẹn dành cho Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ khi bộ phim gần như lặp lại tất cả những khuyết điểm của một bộ phim kinh dị Việt 3 xu: kịch bản rối rắm, nhân vật hành động vô lý, kỹ xảo giả trân, hù doạ "kém sang".... Là mỹ nhân cực hot của showbiz Việt, Ngọc Trinh nên biết lựa chọn một kịch bản phù hợp với hình ảnh hiện tại, giúp sự nghiệp thăng hoa hơn, thay vì một dự án điện ảnh không được đầu tư hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, đây chưa hẳn là dấu chấm hết với hành trình diễn xuất của Ngọc Trinh. Điều Ngọc Trinh cần lúc này có lẽ không phải là những dự án đóng vai chính, mà là một chiến lược hình ảnh phù hợp hơn với năng lực hiện tại: chọn kịch bản vừa sức, làm việc với ekip giàu kinh nghiệm, cũng như trau dồi kiến thức và kỹ năng diễn xuất. Thất bại của Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ hy vọng sẽ là "hồi chuông" để Ngọc Trinh nhìn nhận lại vấn đề của bản thân và tiếp tục hoàn thiện hơn trong những dự án sau này.