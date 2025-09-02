Tang lễ diễn viên Ngọc Trinh: NS Thành Lộc - Việt Hương đến tiễn biệt, dàn sao gửi hoa chia buồn

Tối 1/9, thông tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời đột ngột ở tuổi 52 khiến công chúng và đồng nghiệp bàng hoàng, xót xa. Tang sự của của cố diễn viên Mùi Ngò Gai được gia đình tổ chức trang nghiêm tại tư gia ở TP.HCM. Từ đêm qua đến sáng 2/9, nhiều nghệ sĩ, bạn bè đã đến tiễn biệt NS Ngọc Trinh và gửi lời chia buồn đến gia đình trước nỗi mất mát to lớn này.

Là người anh, đồng nghiệp gắn bó với NS Ngọc Trinh thời gian dài từ sân khấu kịch đến phim ảnh, NS Thành Lộc không giấu được sự đau buồn khi đến đám tang của đàn em. Nam nghệ sĩ đội nón, đeo kính xuất hiện, gửi lời động viên đến gia đình NS Ngọc Trinh. Trong đêm qua, nhiều nghệ sĩ khác như vợ chồng Việt Hương, Hoà Hiệp, Bá Thắng, Ốc Thanh Vân, Hùng Thuận... cũng đã đội mưa đến viếng người đồng nghiệp đáng mến. Ai cũng vô cùng bàng hoàng và buồn bã khi phải tiễn biệt Ngọc Trinh - người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh.

Các nghệ sĩ đến viếng cố NSƯT Ngọc Trinh (Clip: Meow Entertainment)

NS Thành Lộc đến tiễn biệt đàn em đáng quý

Vợ chồng NS Việt Hương đội mưa đến viếng ngay trong đêm qua

Diễn viên Bá Thắng - Hoà Hiệp buồn bã ra về sau khi thắp nhang

NS Hữu Nghĩa đến đám tang NS Ngọc Trinh, gửi lời chia buồn đến gia đình

Các đồng nghiệp gửi hoa viếng đến tang lễ

Trong đêm 1/9, Ốc Thanh Vân là một trong những nghệ sĩ đến viếng sớm

NS Hạnh Thuý không giấu được sự đau lòng

Diễn viên Hùng Thuận có mặt ở tang lễ NS Ngọc Trinh

NSƯT Ngọc Trinh qua đời để lại nhiều niềm xót xa cho gia đình, đồng nghiệp và khán giả mến mộ. Trước sự ra đi quá đột ngột này, loạt hình ảnh cuối đời của nữ diễn viên vừa được chia sẻ càng khiến khán giả nghẹn ngào tiếc thương.

Theo đó, cập nhật cuối cùng trên mạng xã hội của NS Ngọc Trinh vào ngày 18/8, là một đoạn clip quay chung với bạn bè, cùng nhau ăn uống tại một quán nước. Cố nghệ sĩ xuất hiện trong hình ảnh tràn đầy năng lượng. Dưới đoạn clip cô còn vui vẻ trả lời bình luận của cộng đồng mạng. Cách đây tầm 2 tuần, nữ nghệ sĩ vẫn còn cập nhật mạng xã hội, đi du lịch cùng gia đình. Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, NS Ngọc Trinh thường xuyên đăng ảnh, giữ nụ cười hiền hậu, khoe sắc trong khung hình cùng đồng nghiệp.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Bảo Hoàng không khỏi bàng hoàng trước tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời. Nam đạo diễn bồi hồi chia sẻ về dự định của cố nghệ sĩ vẫn còn dở dang: "Em không tin luôn đó Chị Trinh ơi... Nãy giờ lòng vòng hỏi thăm. Còn 2 tháng hơn là chị bảo vệ luận án cao học ở Hà Nội rồi mà".

Chỉ còn 2 tuần nữa, NS Ngọc Trinh sẽ ra Hà Nội bảo vệ khoá luận. Tuy nhiên tâm nguyện ấy nay mãi dang dở

NSƯT Ngọc Trinh được biết đến rộng rãi sau vai Vy trong Mùi Ngò Gai. Trước khi được chọn vào vai Vy, Ngọc Trinh đã có chút thành công trong lịch vực sân khấu kịch nói. Quyết định thử sức cho vai diễn dài hơi trong Mùi Ngò Gai chính là bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của Ngọc Trinh và giúp cô đến gần hơn với khán giả yêu thích phim truyền hình. Gương mặt tròn, nụ cười sáng cộng với lối diễn tự nhiên, chân thật khiến Ngọc Trinh tạo được thiện cảm cho công chúng. Tuy nhiên, sau 2 phần phim "làm mưa làm gió", vì lí do sức khỏe nên Ngọc Trinh đã không thể tiếp tục vai diễn của mình, để lại biết bao tiếc nuối.

Sau vai diễn để đời trong Mùi Ngò Gai, Ngọc Trinh tiếp tục tham gia nhiều dự án phim khác. Bên cạnh đó, nữ diễn viên vẫn tích cực hoạt động ở mảng sân khấu kịch. Ngoài ra, cô còn đứng lớp đào tạo nhiều khóa cho lớp diễn viên trẻ ở trường Sân khấu Điện ảnh. Tháng 8/2019, Ngọc Trinh được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Tang lễ sẽ được tổ chức tại quận 10. Lễ nhập quan diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 1/9, lễ động quan được cử hành lúc 14 giờ ngày 4/9. Sau đó hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa. Gia đình của NSƯT Ngọc Trinh xin miễn phúng điếu.