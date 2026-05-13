Hình ảnh người phụ nữ ôm “báo đốm” ở sân bay Tân Sơn Nhất gây sốt

Đoạn video được quay tại khu vực công cộng của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ghi lại hình ảnh một người phụ nữ di chuyển cùng chú gấu bông hình báo đốm có kích thước lớn, loại đồ lưu niệm phổ biến tại các điểm bán hàng trên đảo Phú Quốc.

Khoảnh khắc đó được một người qua đường nhanh tay ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, đoạn clip ngắn đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng triệu lượt xem và tương tác với những tràng cười không dứt từ cộng đồng mạng.

Được biết, gấu bông hình báo đốm là một trong những mặt hàng lưu niệm phổ biến nhất tại đảo Phú Quốc, được bày bán rộng rãi tại các khu vui chơi, chợ đêm và điểm mua sắm trên đảo với nhiều kích cỡ khác nhau. Thiết kế mô phỏng loài báo hoa, loài thú hoang dã hiếm có tại khu vực Đông Nam Á với bộ lông vàng đốm đen đặc trưng, tạo nên vẻ ngoài bắt mắt và dễ nhận diện.

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng liên tục bày tỏ sự thích thú với những câu cảm thán như “Không nhịn được cười” hay “Báo này là báo thứ thiệt rồi” . Tuy nhiên, hiệu ứng của video không dừng lại ở sự giải trí thuần túy. Ngay lập tức, hàng loạt từ khóa như trend đi Phú Quốc ôm con báo, báo sân bay Phú Quốc hay gấu bông báo đốm Phú Quốc đã leo thẳng lên bảng tìm kiếm thịnh hành.

Để hiểu vì sao hình tượng con báo đốm lại trở nên thân thuộc đến vậy với du khách Phú Quốc, cần nhìn lại một mốc quan trọng: tháng 12/2015, Vinpearl Safari Phú Quốc chính thức khai trương, trở thành vườn thú bán hoang dã đầu tiên và lớn nhất Việt Nam, tọa lạc trên diện tích 500 ha tại xã Gành Dầu, phía Bắc đảo. Với mô hình độc đáo "nhốt người thả thú", du khách ngồi trong xe chuyên dụng quan sát các loài động vật đi lại tự do bên ngoài, khu safari này nhanh chóng trở thành điểm đến không thể bỏ qua khi đặt chân đến đảo ngọc.

Hiện Vinpearl Safari đang lưu giữ hơn 4.000 cá thể thuộc gần 200 loài, trong đó có nhiều loài thú quý hiếm bậc nhất thế giới. Đặc biệt, loài báo hoa mai là một trong những ngôi sao được du khách yêu thích nhất tại đây. Với thân hình vạm vỡ, bộ lông vàng điểm đốm đen đặc trưng và ánh mắt sắc bén, báo hoa mai để lại ấn tượng sâu sắc với người xem. Sức hút đó nhanh chóng lan ra ngoài chuồng nuôi, được các tiểu thương trên đảo nắm bắt và chuyển hóa thành những chú gấu bông báo đốm, dễ ôm, dễ mang về, và quan trọng hơn, dễ nhận ra là "hàng Phú Quốc" chỉ sau một cái nhìn.

Theo ghi nhận tại các khu mua sắm trên đảo, gấu bông báo đốm có giá dao động từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng tùy kích thước, trong đó loại siêu to khổng lồ, vốn là nhân vật chính trong các clip viral, thường có chiều cao tương đương một đứa trẻ và là lựa chọn được các du khách trẻ săn đón nhiều nhất để chụp ảnh check-in.

Điều thú vị là hiệu ứng của clip không chỉ dừng lại ở những tràng cười. Nó thực sự kích thích nhu cầu du lịch. Nhiều người xem video xong liền vào các nhóm du lịch hỏi lịch trình Phú Quốc, trong khi những ai đã từng đến đảo thì hào hứng chia sẻ

Clip xuất hiện đúng vào thời điểm du lịch Phú Quốc đang bùng nổ chưa từng có. Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2025, đặc khu Phú Quốc đã đón hơn 5,2 triệu lượt khách, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cả năm 2025, con số này đạt hơn 8,1 triệu lượt, trong đó có trên 1,8 triệu lượt khách quốc tế. Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda ghi nhận lượng tìm kiếm về Phú Quốc tăng 47% trong dịp cuối năm 2025, đưa hòn đảo lên vị trí quán quân trong bảng xếp hạng các điểm đến tại Việt Nam được khách gia đình quốc tế tìm kiếm nhiều nhất.

Trong bối cảnh hàng triệu lượt khách liên tục đổ về đảo ngọc, hình ảnh người mang theo gấu bông báo đốm tại sân bay dần trở nên quen thuộc, thậm chí trước khi clip này lan truyền. Theo ghi nhận, nhiều du khách sau khi xem clip đã chủ động mua gấu bông báo đốm khi ghé thăm Phú Quốc, không chỉ như một món quà lưu niệm thông thường mà còn để tái hiện khoảnh khắc viral. Hình ảnh hành khách kéo vali một tay, tay kia ôm chú báo bông khổng lồ dần trở thành một điều không chính thức tại sảnh chờ sân bay mỗi mùa cao điểm.