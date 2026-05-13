Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dân mạng thích thú clip đoàn khách Tây ăn thử sầu riêng nhập tâm 'quên lối về'

Theo Hoàng Hà/ VTC News | 13-05-2026 - 22:09 PM | Lifestyle

Biểu cảm đa dạng của đoàn du khách Italy trong lần đầu ăn thử sầu riêng ở Cần Thơ - từ hoang mang, dè dặt đến gật gù tán thưởng - giúp clip thu hút 2 triệu lượt xem.

Clip đoàn du khách Italy thưởng thức sầu riêng miền Tây khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @mekongsilte)

Clip ghi lại khoảnh khắc đoàn du khách người Italy lần đầu nếm thử sầu riêng tại Cần Thơ đang khiến cộng đồng mạng thích thú chia sẻ. Italy vốn nổi tiếng với nền ẩm thực tinh tế, và khi đối mặt với "vua của các loại trái cây phương Đông", những người bạn phương Tây này thể hiện sự nhập tâm cao độ để thưởng thức hương vị đặc trưng.

Có người bắt đầu với vẻ thận trọng, e dè, có người dường như hơi hoang mang..., nhưng tất cả đều rất chăm chú khi trải nghiệm, có người còn nhắm mắt lại để chậm rãi cảm nhận. Clip cũng cho thấy nụ cười hài lòng và vẻ thích thú hiện lên trên gương mặt những vị khách.

Clip nhanh chóng thu hút 2 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận trên nền tảng TikTok. Nhiều cư dân mạng thích thú với biểu cảm đa dạng, "biến hóa khôn lường" của đoàn khách: "Nhìn vẻ mặt chị ấy mà tôi tưởng đang đóng phim hành động luôn á! Ăn sầu riêng mà biểu cảm như đang đứng trước lựa chọn sinh tử vậy"; "Đến cả người có vị giác tinh tế như dân Ý cũng phải đứng hình mất 5 giây. Chào mừng các bạn đến với miền Tây, ăn xong miếng này là nghiện luôn về nước khó tìm nhé!"; "Người ta thưởng thức bằng vị giác, còn bạn du khách này thưởng thức bằng cả cơ mặt luôn"...

Mai Chi bình luận : "Đúng là sức mạnh của 'vua trái cây', không cần quảng cáo nhiều mà cứ nhìn lượt view với biểu cảm của khách Tây là hiểu. Nể nhất là các bạn du khách dám vượt qua rào cản về mùi để thưởng thức cái vị béo ngậy đặc trưng".

Nhiều cư dân mạng tuyên bố rằng sầu riêng Việt Nam có thể chinh phục những vị khách khó tính nhất: "Sầu riêng miền Tây đúng là 'đỉnh của chóp', đến cả dân sành ăn nhất mà cũng phải gật gù. Tự hào đặc sản Việt Nam mình quá đi!"; "Ban đầu thì e dè nhưng thử xong là biết thế nào là tinh hoa ẩm thực phương Đông liền, khó tính mấy cũng phải đổ gục thôi"; "Ăn ở miền Tây thì đúng là chuẩn bài rồi, sầu riêng chín cây tại vườn thì khách quốc tế nào mà chẳng phải lòng"...

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng chia sẻ "kỷ niệm đau thương" với sầu riêng mà người bạn nước ngoài của mình từng trải qua. "Nhìn mà nhớ ông bạn người Đức của tôi, mới ngửi mùi thôi đã chạy thẳng ra ban công đứng thở như vừa thoát nạn. Sau đó ổng hỏi tôi là sao người Việt có thể ăn món này một cách ngon lành như vậy", Anh Tuấn viết.

Với nhiều người, mùi sầu riêng là vô cùng khó chịu nhưng nếu dám thử mới thấy ngon. (Ảnh chụp màn hình)

Huyền Trang chia sẻ: "Ngày xưa tôi dẫn bà chị họ bên Mỹ đi ăn sầu riêng, bả vừa cắn một miếng là mắt trợn ngược, đứng hình mất mấy phút rồi đòi đi súc miệng bằng cho át mùi. Đến giờ nhắc lại bả vẫn còn ám ảnh. Quả này đúng là ai ăn được thì mê, chứ không ăn được thì cố gắng cũng chịu".

Phan Giang bình luận: "Tôi từng mời anh sếp người Hàn ăn thử, anh bảo mùi này giống hệt mùi tất chưa giặt của ảnh. Thế mà chê xong một hồi lại quay ra hỏi: 'Sao cái hậu vị nó lại ngọt như kem thế nhỉ?', rồi giờ thành tín đồ sầu riêng luôn".

Ngoài ra, không ít người tiết lộ về các loại quả mà người khác khen ngợi, mê mẩn nhưng mình không ăn được. Hoàng Quân chia sẻ: "Ai cũng bảo thanh trà hay vú sữa ngon, mà không hiểu sao mình chỉ cần nhìn thấy cái độ nhầy nhầy của mấy quả đó là nổi hết da gà. Đúng là mỗi người một chiến tuyến ẩm thực mà".

Nam Phong cho biết: " Mọi người cứ mê mẩn quả hồng xiêm chứ mình là chịu chết với cái cảm giác cát cát, sần sật trong miệng. Thà cho ăn ớt còn hơn là ép ăn một miếng hồng xiêm chín nẫu".

Theo Hoàng Hà/ VTC News

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Miễn trừ nhiều loại phí hàng không

Miễn trừ nhiều loại phí hàng không Nổi bật

Ngân hàng Vietcombank đầu tư vào ngành công nghiệp mới, để khai thác ‘kho báu’ dự kiến bằng 9% GDP

Ngân hàng Vietcombank đầu tư vào ngành công nghiệp mới, để khai thác ‘kho báu’ dự kiến bằng 9% GDP Nổi bật

Công Vinh có động thái gây chú ý

Công Vinh có động thái gây chú ý

21:40 , 13/05/2026
Cứ sau 3 giờ chiều, một góc phố ở Hà Nội lại đông kẹt cứng vì 1 cây hoa

Cứ sau 3 giờ chiều, một góc phố ở Hà Nội lại đông kẹt cứng vì 1 cây hoa

21:12 , 13/05/2026
Dàn sao Việt “đổ bộ” sự kiện đình đám ở Hanoi Centre: Có gì đặc biệt mà thu hút anh tài Chông Gai, anh trai Say Hi và cả Á hậu đều tề tựu?

Dàn sao Việt “đổ bộ” sự kiện đình đám ở Hanoi Centre: Có gì đặc biệt mà thu hút anh tài Chông Gai, anh trai Say Hi và cả Á hậu đều tề tựu?

20:23 , 13/05/2026
Nhóm nghệ sĩ bị yêu cầu rời thảm đỏ Cannes 2026

Nhóm nghệ sĩ bị yêu cầu rời thảm đỏ Cannes 2026

20:08 , 13/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên