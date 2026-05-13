Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách Dubai thích cà phê hạng nặng, thì ra bạn trai của tiktoker Việt nổi tiếng

Theo Ngọc Ánh | 13-05-2026 - 23:12 PM | Lifestyle

Dù mới đến Việt Nam chưa lâu, nhưng anh chàng Ali, người yêu của Beauty Blogger Call Me Duy đã khiến dân mạng ngỡ ngàng vì độ nhập gia tùy tục cực nhanh.

Từ phong cách dùng mạng xã hội cho đến gu ăn uống, Ali trông không khác gì một người con của vùng sông nước miền Tây thực thụ. Nếu chỉ nhìn qua những đoạn clip trên kênh TikTok cá nhân của Ali (@cevo.ali), nhiều người hẳn sẽ quên mất anh chàng là người Thổ Nhĩ Kỳ. Cư dân mạng không khỏi thích thú trước sự thay đổi diện mạo và lối sống rất Việt Nam của anh.

Điều khiến khán giả buồn cười nhất chính là cách Ali sử dụng mạng xã hội. Không còn là những thước phim quá bóng bẩy, Ali giờ đây thành thạo việc ghép những bản nhạc buồn hoặc nhạc remix sôi động đúng chất các TikToker miền Tây. Những dòng chú thích của anh chàng cũng dần trở nên gần gũi, hóm hỉnh và mang đậm màu sắc đời thường của người Việt.

Đỉnh điểm là thói quen uống cà phê của Ali. Thay vì những ly espresso nhỏ gọn hay latte cầu kỳ, anh chàng lại đặc biệt cuồng cà phê muối. Đáng nói hơn, cách thưởng thức của Ali rất lực: cà phê phải được pha vào cả một chiếc ca to đùng để uống cho đã. Hình ảnh này khiến netizen đồng loạt để lại bình luận: “Thiếu đúng cái võng dù mắc dưới gốc cây nữa là đủ combo dân miền Tây chính gốc rồi!”

Không chỉ dừng lại ở việc bắt chước phong cách, tình yêu của Ali dành cho văn hóa Việt Nam đến từ sự chân thành và trân trọng những giá trị giản đơn. Anh chàng từng chia sẻ cảm giác ấm lòng khi ngồi ăn tại một quán nhỏ địa phương, nơi mang lại không gian gần gũi như phòng khách của một bà cụ. Với Ali, hương vị ngon nhất chính là sự chân thật trong từng món ăn và sự niềm nở của con người nơi đây.

Trên trang cá nhân, bên cạnh việc giới thiệu ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ đến bạn bè Việt Nam, Ali thường xuyên xuất hiện trong tà Áo dài truyền thống với vẻ tự hào. Đặc biệt, vào những dịp lễ lớn như 30/4, anh chàng không ngần ngại bày tỏ lòng biết ơn khi được sống và làm việc tại một đất nước bình yên, nơi có những nụ cười ấm áp đón chờ anh mỗi ngày.

Từ một người ngoại quốc sang khám phá vùng đất mới, Ali đã thực sự tìm thấy sợi dây kết nối kỳ diệu với văn hóa bản địa. Chính nguồn năng lượng tích cực và sự hòa nhập không khoảng cách này đã giúp anh nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ cộng đồng mạng. Giờ đây, mỗi khi Ali ra clip mới, người ta lại mong chờ xem “chàng rể miền Tây” này sẽ có thêm những chiêu trò nhập gia tùy tục thú vị nào tiếp theo

Theo Ngọc Ánh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Miễn trừ nhiều loại phí hàng không

Miễn trừ nhiều loại phí hàng không Nổi bật

Ngân hàng Vietcombank đầu tư vào ngành công nghiệp mới, để khai thác ‘kho báu’ dự kiến bằng 9% GDP

Ngân hàng Vietcombank đầu tư vào ngành công nghiệp mới, để khai thác ‘kho báu’ dự kiến bằng 9% GDP Nổi bật

Đặc quyền của Củng Lợi

Đặc quyền của Củng Lợi

22:45 , 13/05/2026
Dân mạng thích thú clip đoàn khách Tây ăn thử sầu riêng nhập tâm 'quên lối về'

Dân mạng thích thú clip đoàn khách Tây ăn thử sầu riêng nhập tâm 'quên lối về'

22:09 , 13/05/2026
Công Vinh có động thái gây chú ý

Công Vinh có động thái gây chú ý

21:40 , 13/05/2026
Cứ sau 3 giờ chiều, một góc phố ở Hà Nội lại đông kẹt cứng vì 1 cây hoa

Cứ sau 3 giờ chiều, một góc phố ở Hà Nội lại đông kẹt cứng vì 1 cây hoa

21:12 , 13/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên