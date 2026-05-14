Cảnh con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn ngồi bệt trên vỉa hè ăn bánh mì

Trong nhiều năm qua, gia đình tỷ phú của Johnathan Hạnh Nguyễn luôn gắn với hình ảnh hào nhoáng, xa xỉ với “đế chế” kinh doanh khổng lồ, phân phối những thương hiệu hàng hiệu đình đám,... Thế nhưng bên cạnh các sự kiện sang trọng hay cuộc sống “phủ” hàng hiệu, các thành viên trong gia đình này cũng không ít lần gây chú ý bởi khoảnh khắc đời thường, gần gũi.

Mới nhất, Phillip Nguyễn bất ngờ gây chú ý với hình ảnh ngồi bệt trên vỉa hè ăn bánh mì sau khi tham gia một hoạt động chạy bộ cuối tuần tại TP.HCM.

Phillip Nguyễn và người bạn ngồi bệt trên vỉa hè (Nguồn: @babarathon.tcasia)

Xuất hiện trong trang phục thể thao đơn giản, Phillip Nguyễn không ngần ngại ngồi ngay bên lề đường để ăn ăn bánh mì và nghỉ ngơi. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự giản dị, thân thiện của thiếu gia vốn gắn liền với hình ảnh doanh nhân thuộc gia đình giàu có bậc nhất.

Nhiều người cho rằng chính sự tự nhiên này khiến Phillip Nguyễn nhận được thiện cảm từ công chúng. Dù là doanh nhân nổi tiếng hay thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện sang trọng, thiếu gia vẫn giữ hình ảnh năng động, yêu thể thao và khá gần gũi trong đời sống thường ngày.

Nếu theo dõi Phillip Nguyễn từ lâu, không khó để nhận ra thiếu gia này có niềm yêu thích đặc biệt với các hoạt động thể thao, đặc biệt là chạy bộ. Anh thường xuyên tham gia các hoạt động vận động ngoài trời, duy trì lối sống khỏe mạnh và từng góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ tại Việt Nam.

Phillip Nguyễn cũng chính là người sáng lập dự án chạy việt dã “Color Me Run” tại Việt Nam. Sự kiện này tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014, tạo nên cơn sốt khi quy tụ hàng chục nghìn người tham gia, trở thành một trong những hoạt động thể thao - giải trí được yêu thích thời điểm đó.

Phillip Nguyễn thích chạy bộ, không chỉ tham gia mà còn tổ chức các giải chạy (Ảnh: IGNV)

Phillip Nguyễn, tên tiếng Việt là Nguyễn Phi Long, sinh năm 1986, hiện là một trong những thiếu gia nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, đặc biệt sau hôn lễ đình đám với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng.

Anh là con trai của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn IPPG, doanh nghiệp chuyên phân phối hàng loạt thương hiệu cao cấp tại Việt Nam như Burberry, Chanel, Versace, Calvin Klein hay Salvatore Ferragamo.

Cũng giống như các người con khác trong gia đình gồm Louis Nguyễn, Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn, Phillip Nguyễn được giao phụ trách một mảng kinh doanh riêng trong hệ sinh thái của gia đình.

Phillip Nguyễn

Hiện tại, anh giữ vị trí Phó Tổng giám đốc phát triển dự án của IPPG, đồng thời là CEO IPP Travel Retail, phụ trách mảng kinh doanh dịch vụ phi hàng không. Ngoài ra, Phillip Nguyễn còn được biết đến khi quản lý nhiều thương hiệu thời trang lớn như Christian Dior, Chanel, Zara, Lancôme và Nike. Anh hiện cũng là một trong những đại diện lớn của Nike tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh việc tham gia điều hành tập đoàn gia đình, Phillip Nguyễn còn tự thành lập doanh nghiệp riêng và đang vận hành cùng lúc nhiều công ty trong lĩnh vực sự kiện, thời trang và đồng phục như Pulse Active hay Cooper & Co.

Phillip Nguyễn kết hôn với Linh Rin vào năm 2023 sau thời gian dài hẹn hò. Cặp đôi hiện đã có con gái đầu lòng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình nhẹ nhàng, đời thường trên mạng xã hội.