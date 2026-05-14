Không phải Sa Pa, đây mới là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 7 điểm đến "lãng mạn như châu Âu"

Đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách "lãng mạn như châu Âu"

Nhắc đến những điểm đến có khí hậu mát mẻ, cảnh quan thơ mộng và phảng phất dấu ấn nghỉ dưỡng kiểu châu Âu ở Việt Nam, nhiều người có thể nghĩ ngay đến Sa Pa. Nằm ở độ cao trung bình 1.500 - 1.800m, Sa Pa có khí hậu trong lành, mát mẻ và mang sắc thái ôn đới, từ lâu đã là một trong những điểm du lịch vùng cao nổi tiếng của miền Bắc.

Thế nhưng, trong danh sách 7 điểm đến châu Á mang phong cách Austencore do Lifestyle INQ giới thiệu, đại diện duy nhất của Việt Nam được nhắc tên lại là Đà Lạt. Đây cũng là thành phố cao nguyên nổi tiếng với khí hậu se lạnh, rừng thông, hồ nước, những con đường yên tĩnh và hệ thống biệt thự mang phong cách Pháp - châu Âu.

Theo Lifestyle INQ, Austencore là xu hướng lấy cảm hứng từ không gian lãng mạn, chậm rãi, cổ điển, gợi liên tưởng đến tinh thần trong các tác phẩm của Jane Austen. Những điểm đến được nhắc tới thường có cảnh quan yên bình, phù hợp với các chuyến dạo bộ, dã ngoại, thưởng trà hay tận hưởng nhịp sống nhẹ nhàng.

Danh sách này gồm 7 điểm đến ở châu Á: Đà Lạt của Việt Nam, Qingjing Farm của Đài Loan, Otaru và Furano của Nhật Bản, cùng Tagaytay, Baguio và Sagada của Philippines. Đáng chú ý, Đà Lạt là cái tên duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách.

Lifestyle INQ mô tả Đà Lạt là nơi mang dáng vẻ gần gũi với vùng quê Anh , với khí hậu mát mẻ, những khu vườn xanh, rừng thông trải dài từ trung tâm ra vùng ngoại ô. Thành phố này cũng được nhắc đến nhờ các biệt thự kiểu Pháp và châu Âu nằm rải rác, nhiều công trình trong số đó hiện đã trở thành nơi lưu trú, giúp du khách cảm nhận rõ hơn bầu không khí hoài niệm.

Một chi tiết được Lifestyle INQ nhấn mạnh là trải nghiệm dạo bước qua khu phố cổ Pháp ở Đà Lạt. Những biệt thự cổ, các lối đi yên tĩnh và không gian nhuốm màu thời gian tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng châu Âu từ quá khứ. Đây cũng là lý do Đà Lạt phù hợp với tinh thần "lãng mạn như châu Âu" mà danh sách này hướng tới.

Vì sao không phải Sa Pa mà là Đà Lạt?

Sa Pa có nhiều yếu tố tương đồng: khí hậu mát mẻ, cảnh sắc núi rừng, sương mù và dấu ấn nghỉ dưỡng vùng cao. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nơi đây nằm ở độ cao 1.500 - 1.800m, khí hậu mang sắc thái ôn đới, từ lâu đã giữ sức hấp dẫn lớn với du khách.

Tuy nhiên, Đà Lạt lại có lợi thế riêng khi hội tụ đồng thời nhiều lớp trải nghiệm: cảnh quan cao nguyên, hồ nước giữa lòng thành phố, rừng thông, vườn hoa, kiến trúc Pháp cổ và nhịp sống chậm. Theo VOV dẫn lại Lifestyle INQ, Đà Lạt phù hợp với nhiều kiểu du khách, từ người thích dạo chơi ở Công viên Hoa Đà Lạt, khám phá Langbiang, đến các cặp đôi muốn chèo thuyền hoặc tản bộ quanh hồ Xuân Hương.

Hồ Xuân Hương cũng là một trong những biểu tượng quan trọng của Đà Lạt. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, hồ nằm ở vị trí trung tâm thành phố, có hình trăng lưỡi liềm, mặt nước trong xanh, là điểm dừng chân quen thuộc của du khách khi đến xứ sở ngàn hoa.

Không chỉ vậy, Đà Lạt còn được quốc tế chú ý ở nhiều góc độ khác. National Geographic từng đưa trải nghiệm săn mây ở Đà Lạt vào danh sách 7 trải nghiệm bình minh đặc sắc trên thế giới. Bài viết mô tả khoảnh khắc trước bình minh, khi du khách leo lên các sườn núi để ngắm thung lũng chìm trong sương, những đỉnh núi hiện lên như các hòn đảo giữa biển mây trắng.

Thành phố mùa nào cũng có lý do để du khách quay lại

Sức hút của Đà Lạt không chỉ nằm ở một danh sách quốc tế. Thành phố này từ lâu đã được yêu thích nhờ thời tiết dễ chịu, cảnh quan nhiều tầng lớp và khả năng tạo ra trải nghiệm khác nhau theo mùa.

Vào những tháng đầu năm, Đà Lạt thường được nhắc đến với hoa mai anh đào, các cung đường rực sắc hoa và không khí se lạnh nhẹ nhàng. Mùa hè, thành phố trở thành nơi tránh nóng quen thuộc với du khách từ các đô thị lớn. Từ khoảng tháng 10 đến cuối năm, Đà Lạt lại bước vào mùa dã quỳ, cỏ hồng, săn mây và cắm trại.

Sự đa dạng này giúp Đà Lạt không bị đóng khung trong một hình ảnh duy nhất. Thành phố có thể là nơi nghỉ dưỡng cho người muốn sống chậm, điểm hẹn cho các cặp đôi, không gian khám phá cho người thích trekking, săn mây, hoặc điểm đến văn hóa với những công trình cổ và đời sống sáng tạo. Đà Lạt cũng đã trở thành Thành phố Sáng tạo Âm nhạc của UNESCO, cho thấy sức hấp dẫn của nơi này không chỉ đến từ cảnh quan mà còn từ chiều sâu văn hóa.

Theo thông tin từ Lâm Đồng, năm 2025, địa phương ước đón khoảng 20,768 triệu lượt khách, trong đó có 1,287 triệu lượt khách quốc tế. Những con số này phần nào cho thấy sức hút bền bỉ của du lịch Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng trong mắt du khách trong nước lẫn quốc tế.

Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào khí hậu mát mẻ hay cảnh sắc mờ sương, nhiều người có thể nghĩ đến Sa Pa, Tam Đảo hay Măng Đen. Nhưng trong danh sách 7 điểm đến châu Á mang tinh thần Austencore của Lifestyle INQ, Đà Lạt mới là đại diện duy nhất của Việt Nam được gọi tên. Đó không chỉ là sự ghi nhận cho vẻ đẹp lãng mạn của thành phố cao nguyên, mà còn là minh chứng cho sức hút riêng của một điểm đến đã quen thuộc với người Việt nhưng vẫn tiếp tục gây ấn tượng trên bản đồ du lịch quốc tế.

Theo LIFESTYLE.INQ, Vietnamtourism, Tuổi trẻ