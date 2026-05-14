Trùm Điền Quân Color Man vào bệnh viện, tự nhận "bất hiếu"

Mới đây, ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là Color Man đã chia sẻ những khoảnh khắc từ Nha Trang tới Bệnh viện Tim Tâm Đức ở TP.HCM để thăm mẹ già đang bệnh nặng.

Ông xúc động viết: "Nay con trai vô thăm mẹ ngay đúng lúc mẹ co giật do Parkinson. Thấy mẹ đau đớn toát cả mồ hôi mà không biết làm sao, chỉ biết nắm tay mẹ.

Color Man và mẹ

91 tuổi mà ngày nào cũng chịu 2 đợt như vậy, mỗi đợt gần 30 phút. Hơn 20 năm, mẹ tôi chống chọi với căn bệnh quái ác ấy một cách kiên cường, không than vãn, cũng như cách mà mẹ đã tranh đấu với mọi sóng gió cuộc đời nuôi anh em chúng tôi ăn học. Xoa đầu mẹ ngủ yên. Thằng trưởng nam bất hiếu lại vội vã ra về với bộn bề phù du của nó...".

Những dòng chia sẻ của Color Man khiến mọi người không khỏi xúc động. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã vào động viên, gửi lời hỏi thăm đến ông. Được biết, đây là lần hiếm hoi Color Man công khai hình ảnh mẹ già trước công chúng.

Color Man (tên thật là Đỗ Văn Bửu Điền) là một nhân vật quyền lực và có sức ảnh hưởng sâu rộng trong ngành truyền thông tại Việt Nam. Từng là một biên tập viên tiếng Anh xuất sắc của Đài Truyền hình TP.HCM, ông đã có bước ngoặt ngoạn mục khi rẽ hướng sang kinh doanh và sáng lập nên Điền Quân Media & Entertainment.

Dưới sự dẫn dắt của "ông trùm" này, Điền Quân đã trở thành "lò luyện" những gameshow đình đám, chiếm sóng giờ vàng như Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai hay Gala Nhạc Việt.

Biệt danh Color Man không chỉ bắt nguồn từ sở thích mặc những bộ vest sặc sỡ, lòe loẹt mà còn đại diện cho tư duy đa sắc màu, nhạy bén với thị hiếu khán giả.

Không chỉ dừng lại ở vai trò điều hành, ông còn là một YouTuber cực kỳ năng động, tự mình trải nghiệm từ ẩm thực đường phố đến cuộc sống đời thường để kết nối với người hâm mộ.

Dù đối mặt với không ít thăng trầm và những luồng ý kiến trái chiều về nội dung giải trí, không thể phủ nhận cái tâm và tầm nhìn chiến lược của ông trong việc định hình diện mạo giải trí Việt suốt một thập kỷ qua.