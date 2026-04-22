Trùm Điền Quân Khương Dừa ra thông báo, có mặt một nữ NSƯT từ Mỹ về

Chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 4 do đạo diễn Khương Dừa (ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân) đầu tư, sản xuất hiện đang gây chú ý nhờ sự xuất hiện của ban nhạc khiếm thị. Được biết, ban nhạc tập hợp các nhạc công khiếm thị, nhưng chơi nhạc rất hay xuyên suốt chương trình, khiến ai cũng trầm trồ.

Khương Dừa và Ngọc Huyền

Mới đây, trong cuộc gặp gỡ với NSƯT Ngọc Huyền, Khương Dừa chia sẻ: "Tôi cũng cố gắng duy trì ban nhạc bằng cách tổ chức nhiều chương trình ca nhạc, văn nghệ một cách thường xuyên hơn, để ban nhạc có chỗ hoạt động.

Chương trình Ngôi sao miệt vườn một năm tổ chức có một lần thôi. Giờ mà tôi buông tay thì các em trong ban nhạc không có chỗ hoạt động, lại phải quay về đi bán vé số, tăm bông ngoài đường thì cực lắm".

Ngọc Huyền đồng tình: "Đúng vậy, giờ để cho các em trong ban nhạc quay về nghề cũ thì tội nghiệp quá. Khương Dừa cố gắng làm chương trình gì mỗi tuần một lần giúp các em có chỗ hoạt động".

Khương Dừa ra thông báo: "Bây giờ chị Ngọc Huyền mỗi lần về nước khoảng hơn tháng thì sẽ đi hát rồi tôi cố gắng đưa các em đi cùng chị. Tôi đang cố gắng thành lập một đoàn hát, có chị Ngọc Huyền và các nghệ sĩ khác.

Đoàn hát sẽ đi hát khắp các tỉnh thành, mỗi lần đi hát thì các em nhạc công sẽ theo để chơi nhạc. Chúng tôi chỉ bán vé khoảng 100 ngàn đồng, rẻ thôi để bà con ai cũng mua vé đến xem được".

Ngọc Huyền thốt lên: "Tôi đồng ý! Tôi sẽ hát và không cần tiền cát xê, chỉ cần duy trì được ban nhạc thôi".

Khương Dừa khẳng định: "Không, chị Ngọc Huyền đi hát vẫn phải có lương để còn mua xăng, xe cộ đi lại nữa. Làm được như vậy thì bà con cũng quý, mà chính quyền địa phương cũng thích nữa.

Tôi cũng phải trả cát xê đàng hoàng cho các bạn đó, chứ không phải thấy người ta một ngày đi bán vé số được 100, 200 nghìn đồng thì cũng trả cho người ta như vậy".

Ngọc Huyền góp thêm ý kiến: "Chúng tôi nói chuyện ở đây không phải để kêu gọi, nhưng nếu có mạnh thường quân nào muốn chung tay góp thêm thì càng tốt. Chúng tôi không nói về các thí sinh tham gia Ngôi sao miệt vườn mà nói về các em nhạc công trong ban nhạc.

Các em đáng thương lắm, đều là khiếm thị, phải đi bán hàng rong, vé số, rồi đi làm massage, đâu được làm đúng nghề đâu".