Phó chủ tịch Đỗ Quang Vinh gửi lời chúc đặc biệt tới con gái thứ 3

Mới đây, Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB, đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ bài đăng chúc mừng sinh nhật con gái út trên trang cá nhân. Bài viết mang nhiều cảm xúc, ghi lại khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình làm cha của anh, đồng thời nhận được sự quan tâm từ bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng.

Trong bài đăng, Đỗ Quang Vinh gọi con gái bằng cách xưng hô gần gũi, trìu mến như “cục bông”, đồng thời bày tỏ sự xúc động khi nhìn lại quãng thời gian một năm trôi qua nhanh chóng: "Happy Birthday my little princess. 1 năm trôi qua nhanh như 1 cơn gió. Cục Bông của ba trộm vía vừa ngoan, vừa yêu, vừa tươi và giống ba, bám ba nhất. Ba luôn cảm ơn ông trời đã cho em đến bên ba, cảm ơn toàn gia đình đã luôn ủng hộ, đồng hành, chăm sóc em và cảm ơn em đã luôn thương yêu ba. Cầu chúc cho em từ dấu mốc tính tuổi này sẽ luôn mạnh khoẻ, hay ăn chóng nhớn, đáng yêu, xinh đẹp, may mắn, hạnh phúc và một đời bình an. Ba yêu em" .

Vị Phó chủ tịch cho biết con gái của mình vừa ngoan, vừa đáng yêu, và đặc biệt rất giống ba và bám ba nhất, cho thấy niềm hạnh phúc rõ rệt của một người cha khi dõi theo sự lớn lên từng ngày của con.

Không chỉ dừng ở lời chúc mừng sinh nhật, vị doanh nhân còn dành những câu chữ đầy biết ơn khi nhắc niềm hạnh phúc được đồng hành cùng con, cũng như gửi lời cảm ơn tới gia đình vì luôn ủng hộ, chăm sóc và sát cánh từ những ngày đầu. Bài đăng nhận được nhiều thiện cảm từ người theo dõi, bởi sự chân thành và gần gũi trong cách anh chia sẻ đời sống cá nhân. Những lời nhắn nhủ giản dị nhưng giàu tình cảm này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, tạo nên làn sóng tương tác tích cực trên mạng xã hội.

Đỗ Quang Vinh vốn không phải là gương mặt xa lạ với cộng đồng quan tâm tới lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Bên cạnh vai trò lãnh đạo tại SHB, anh cũng thường xuyên xuất hiện trong các nội dung đời sống cá nhân trên mạng xã hội với phong cách cởi mở, gần gũi. Chính vì vậy, những chia sẻ mang tính gia đình như lần này càng nhận được nhiều quan tâm từ công chúng.