Tình hình hiện tại của Trúc Anh

Mới đây, Trúc Anh bất ngờ được cư dân mạng quan tâm, tìm kiếm. Không còn xuất hiện dày đặc ở sự kiện hay hoạt động nghệ thuật như trước, Trúc Anh hiện duy trì cuộc sống khá nhẹ nhàng, thỉnh thoảng mới cập nhật hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Chính vì vậy, mỗi lần nữ diễn viên đăng ảnh mới đều nhanh chóng nhận được sự chú ý từ công chúng. Mới đây, cư dân mạng tò mò Trúc Anh hiện ra sao.

Trước những bàn tán xoay quanh ngoại hình và cuộc sống hiện tại, Trúc Anh mới đây đã có cập nhật mới bằng loạt ảnh đời thường của bản thân. Trong ảnh, nữ diễn viên xuất hiện với thần thái tươi tắn, gương mặt rạng rỡ cùng phong cách giản dị nhưng năng động. Nhiều người nhận xét visual hiện tại của Trúc Anh đã có nhiều thay đổi tích cực so, dần lấy lại vẻ ngoài rạng rỡ, xinh đẹp. So với thời điểm từng gây tranh cãi vì tăng cân mất kiểm soát, visual hiện tại của Trúc Anh được nhận xét có nhiều thay đổi tích cực.

Nhiều người để lại bình luận khen nữ diễn viên trông tươi tắn, thần thái tự tin và khỏe khoắn hơn sau hành trình giảm cân cũng như chăm sóc sức khỏe. Bên dưới bài đăng, không ít khán giả bày tỏ sự vui mừng khi thấy Trúc Anh dần lấy lại năng lượng tích cực sau quãng thời gian gặp vấn đề sức khỏe và tinh thần. Một số bình luận cho rằng điều đáng mừng nhất không nằm ở chuyện nữ diễn viên giảm được bao nhiêu cân, mà là việc cô xuất hiện với trạng thái vui vẻ, thoải mái và tự tin hơn trước ống kính.

Trúc Anh sinh năm 1998, từng được kỳ vọng là ngọc nữ thế hệ mới của showbiz Việt. Cô gây ấn tượng với khán giả vì vẻ ngoài xinh xắn và diễn xuất ấn tượng qua các bộ phim như Ngốc Ơi Tuổi 17, Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi, Mắt Biếc, Thiên Thần Hộ Mệnh ... Tháng 4/2023, Trúc Anh gây bất ngờ khi khởi nghiệp kinh doanh cơm tấm. Nữ diễn viên cho biết quá trình lấn sân kinh doanh không tránh khỏi khó khăn, bỡ ngỡ tuy nhiên cô quyết tâm tiếp nối ước mơ của mẹ.

Đầu tháng 3/2025, Trúc Anh thừa nhận bị trầm cảm: "Không rõ từ lúc nào trở thành cái lọ thuốc. Hành trình này gian nan vất vả quá mọi người ạ, đôi khi chỉ muốn bỏ cuộc thôi. Nhưng không dám từ bỏ vì tình yêu đời này không cho phép. Mình đang cố gắng hết sức đây mọi người ơi. Da mình là bị rạn do tăng cân đột ngột mọi người ạ. Trị rạn da chích kim đau thấu trời xanh nhưng cũng khá hiệu quả vì nó mờ đi bớt. Tóc mình thì bị rụng, sợ hãi quá ai gặp cũng xót nên phải cắt ngắn đi cho nó mọc lại. Mình đang chấp nhận sự thật là mình bị bệnh".

Bên cạnh đó, Trúc Anh còn bị gai cột sống và thoái hóa khớp nên đi lại khó khăn. Vì ngoại hình phát tướng, nên trong suốt thời gian dài, cô mặc cảm, hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Vì mắc bệnh cùng với những thay đổi của tâm lý, Trúc Anh đối diện với nhiều áp lực: "Lúc đó, cân nặng của tôi tăng nhanh chóng từ 50kg lên tận 80kg do chứng rối loạn ăn uống. Tôi khủng hoảng nặng nề, sợ nhìn vào mình trong gương, ám ảnh mọi thứ và tuyệt vọng tột cùng, tới mức trầm cảm. Con người thật của tôi bị mắc kẹt, nhốt lại trong một chiếc hộp và những gì tôi cố thể hiện ra như một chiếc máy, không còn linh hồn, cảm xúc. Tôi sống lờ đờ, vật vã, vất vưởng, vô hồn. Đặc biệt, tôi lại là một diễn viên nên sự thay đổi ngoại hình ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của tôi. Tôi vốn sống cảm xúc nên những thay đổi này càng khiến tâm trạng tôi nặng nề. Tôi phải tạm dừng sự nghiệp vì không thể tiếp tục hoạt động trong tình trạng đó. Nghề diễn viên này rất cần ngoại hình. Ngoại hình thay đổi thì mất hết cơ hội, mọi thứ".

Mỗi khi ngoại hình thay đổi, Trúc Anh nhận về những lời mỉa mai, miệt thị vô cùng nặng nề. Bản thân Trúc Anh cũng ý thức được việc gìn giữ ngoại hình, thế nhưng cô cần có thời gian để hoàn thiện. Trúc Anh từng chia sẻ bị buồn và tổn thương khi đối mặt với những lời miệt thị ngoại hình trên mạng xã hội. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi cách đây 2 năm, Trúc Anh nói: "Chắc chắn là mình có buồn và tổn thương vì thật sự, dù là người nổi tiếng hay gì thì mình cũng chỉ đơn giản là một cô gái thôi, đọc rất nhiều bình luận tiêu cực nói về ngoại hình của mình thì không thể nào không buồn được. Nhưng mà sau thời gian đó thì Trúc Anh học được cách phải mạnh mẽ hơn. Cuộc đời con người ai cũng sẽ có lúc rất tồi tệ, ngoại hình đi xuống, tinh thần cũng đi xuống, đó cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra".

