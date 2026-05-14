Tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines từng là hot girl Nóng Cùng World Cup 2022: Nhan sắc và tình hình hiện tại

Mỗi mùa World Cup, chương trình đồng hành Nóng Cùng World Cup luôn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Bởi bên cạnh màu sắc thể thao sôi động, chương trình còn là nơi quy tụ nhiều gương mặt xinh đẹp. Không ít những cô nàng trở nên nổi tiếng, được chú ý hơn sau khi tham gia Nóng Cùng World Cup.

Trong đó, Đinh Kiều Trang (còn gọi là Trang Bae, SN 2000, Hà Nội) - hot girl Nóng Cùng World Cup 2022 là một ví dụ điển hình. Thời điểm đó, Kiều Trang đại diện cho đội tuyển Mexico. Cô thu hút sự quan tâm nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, chiều cao vượt trội 1m70 cùng nụ cười tươi tắn, rạng rỡ.

Kiều Trang tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Không chỉ học giỏi, cô bạn còn rất năng động, tham gia nhiều hoạt động và có khả năng nhảy múa cực đỉnh. Tuy nhiên hiện tại, Kiều Trang không làm công việc theo đúng chuyên ngành học mà rẽ hướng trở thành tiếp viên hàng không của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.

Trên trang TikTok của mình, Kiều Trang sở hữu gần 300k người theo dõi. Cô chủ yếu đăng tải các đoạn clip bắt trend, cover nhảy vui vẻ trong bộ đồng phục tiếp viên hàng không. Bên cạnh đó, Kiều Trang cũng chia sẻ về cuộc sống của một tiếp viên hàng không khi thường xuyên bay quốc tế, đặt chân đến nhiều quốc gia, công việc thường ngày,... Được biết tính đến hiện tại, cô cũng đã có 3 năm kinh nghiệm trong nghề.

Kiều Trang gây ấn tượng với người xem bởi năng lượng tích cực, trẻ trung. Bên cạnh đó, cô cũng nhận nhiều lời khen về ngoại hình với body cuốn hút. So với thời tham gia Nóng Cùng World Cup 2022, Kiều Trang được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc. Hiện tại, nữ tiếp viên hàng không được khen có vẻ đẹp trưởng thành, thanh lịch và mặn mà hơn trước.

Để có một hình thể đẹp, vòng eo “con kiến”, Kiều Trang cũng từng chia sẻ cô kết hợp nhiều bộ môn thể thao như đạp xe, chạy, tập nhảy,... Ngoài ra cô cũng có một chế độ ăn uống khoa học, hạn chế tinh bột và đồ béo vào buổi tối. Kiều Trang bày tỏ rằng cô vốn may mắn có một cơ địa không bị thừa cân hay quá gầy. Do đó, mục đích của việc tập luyện và ăn uống khoa học là để giữ body luôn săn chắc, thon gọn hơn.

Về phong cách thời trang, Kiều Trang ưa chuộng style thanh lịch, đơn giản, năng động. Cô không thường xuyên xuất hiện trong những bộ váy cầu kỳ mà thường diện quần jeans với áo croptop để khoe trọn sắc vóc của mình. Trên trang cá nhân ngoài công việc, Kiều Trang thường check-in vi vu khắp nơi. Dẫu vậy cô không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm.

