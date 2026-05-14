Vì sao người xưa thường trồng một cây đinh lăng trong nhà?

Với người xưa, đinh lăng không chỉ là cây cảnh mà còn mang ý nghĩa phong thủy, gắn với sức khỏe và sự bình an của cả gia đình.

Đinh lăng là loại cây thân nhỏ, lá xẻ nhiều, có mùi thơm nhẹ và rất dễ sống. Trong dân gian, cây còn được gọi là "nhân sâm của người nghèo" bởi từ lá đến rễ đều có thể sử dụng làm thực phẩm hoặc dược liệu. Dưới đây là những lý do vì sao cây đinh lăng lại là thứ cây cảnh được nhiều người chuộng trồng trong nhà.

Loại cây mang ý nghĩa giữ lộc, giữ bình an

Trong quan niệm dân gian Việt Nam, mỗi loại cây trồng quanh nhà đều mang một ý nghĩa nhất định. Nếu cau tượng trưng cho sự ngay thẳng, cây chuối gợi sự sum vầy thì đinh lăng lại được xem là loại cây giúp giữ sinh khí cho ngôi nhà.

Người xưa tin rằng cây đinh lăng có khả năng xua đuổi tà khí, mang lại cảm giác yên ổn cho gia chủ. Tán lá mọc dày, xanh quanh năm được xem là biểu tượng của sức sống bền bỉ và sự ổn định.

Nhiều gia đình thường trồng cây ở trước cửa hoặc góc sân với mong muốn: Gia đình hòa thuận; Công việc hanh thông; Hạn chế điều không may; Nhà cửa luôn có sinh khí.

Dù đây chủ yếu là quan niệm dân gian, nhưng hình ảnh cây luôn xanh tốt, ít rụng lá khiến nhiều người có cảm giác an tâm khi trồng trong nhà.

Đặc biệt, khác với nhiều loại cây phong thủy chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, đinh lăng còn có giá trị sử dụng thực tế nên càng được người dân trân trọng.

"Kho thuốc" ngay trong vườn nhà

Lý do lớn nhất khiến cây đinh lăng phổ biến ở các gia đình Việt có lẽ nằm ở công dụng đối với sức khỏe.

Ngày trước, điều kiện y tế còn hạn chế nên nhiều gia đình có thói quen trồng các loại cây thuốc quanh nhà để dùng khi cần. Đinh lăng là một trong những loại cây được lựa chọn nhiều nhất vì dễ chăm sóc và có nhiều công dụng.

Theo kinh nghiệm dân gian, lá đinh lăng có thể dùng để: Nấu canh; Ăn kèm nem, gỏi; Làm trà uống; Nấu nước tắm; Hỗ trợ giảm mệt mỏi. Không ít gia đình còn phơi khô lá đinh lăng để lót gối cho trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi vì cho rằng mùi thơm dịu giúp ngủ ngon hơn.

Trong khi đó, phần rễ được xem là quý nhất. Rễ đinh lăng lâu năm thường được ngâm rượu hoặc sắc nước uống. Theo y học cổ truyền, loại rễ này có tác dụng hỗ trợ bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng và giảm đau nhức.

Một số nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy cây đinh lăng chứa saponin, flavonoid và nhiều acid amin. Đây là những hoạt chất có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ phục hồi thể lực và giảm căng thẳng.

Chính vì vậy, nhiều người xem việc có một cây đinh lăng trong nhà giống như có thêm một "tủ thuốc tự nhiên".

Cây dễ sống, dễ chăm

Ngày nay, dù cuộc sống hiện đại khiến nhiều người ít dùng cây thuốc dân gian hơn trước, đinh lăng vẫn là loại cây phù hợp với nhiều gia đình.

Loại cây này dễ sống, ít sâu bệnh, không cần chăm sóc cầu kỳ và có thể trồng trong chậu hoặc sân nhỏ. Ngoài việc làm cảnh, lá cây còn giúp tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý không nên lạm dụng đinh lăng như "thần dược". Việc dùng quá nhiều rễ hoặc lá đinh lăng có thể gây mệt mỏi, tụt huyết áp hoặc ảnh hưởng sức khỏe ở một số người.

Quan niệm kiêng chặt bỏ cây đinh lăng

Ở nhiều vùng quê, người lớn tuổi thường không thích chặt cây đinh lăng nếu cây vẫn xanh tốt. Ngoài yếu tố tâm linh, điều này còn xuất phát từ giá trị thực tế của cây. Một cây đinh lăng càng lâu năm thì phần rễ càng có giá trị. Có gia đình giữ cây hàng chục năm như một tài sản quý trong vườn.

Bên cạnh đó, người xưa cũng quan niệm cây phát triển xanh tốt là dấu hiệu cho thấy ngôi nhà có sinh khí tốt. Vì vậy, họ thường chăm sóc cây rất cẩn thận và hạn chế đốn bỏ.



