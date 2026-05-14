Bố ruột nhắn nhủ tới Tóc Tiên trong ngày đặc biệt

Trong một dịp chia sẻ với truyền thông, Tóc Tiên từng tiết lộ mẹ cô là người khó tính. Vì bỏ ngành bác sĩ để theo nghệ thuật nên cả hai đã có những bất đồng. Trong đám cưới của cô với chồng cũ là Touliver cũng chỉ có bố Tóc Tiên tham dự.

Mới đây, bố ruột của nữ ca sĩ đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật con gái trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Cụ thể, ông chia sẻ loạt ảnh cũ của nữ ca sĩ kèm dòng nhắn nhủ: "Happy Birthday con gái yêu của ba! Wish you all the best! (Tạm lấy hình sinh nhật các năm trước!)…" (Tạm dịch: Chhúc con những điều tốt đẹp nhất).

Dù chỉ là lời chúc ngắn gọn nhưng netizen có thể thấy tình cảm của bố dành cho Tóc Tiên. Phía dưới bài đăng, nữ ca sĩ 8x đã gửi lời cảm ơn tới bố. Trong loạt ảnh được chia sẻ, có thể thấy những khoảnh khắc đời thường của Tóc Tiên bên gia đình trong các dịp sinh nhật trước đây.

Bố Tóc Tiên đã viết lời chúc mừng sinh nhật tới cô trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Phía dưới bài đăng, nữ ca sĩ 8x đã gửi lời cảm ơn tới bố. Ảnh: Chụp màn hình

Vào dịp Tết 2026, Tóc Tiên đã sang Mỹ để sum họp và đón năm mới cùng gia đình. Trước đó, sau khi nữ ca sĩ xác nhận chia tay Touliver, bố ruột cô từng gây chú ý khi đăng tải một bài thơ dài gửi đến con gái.

Trong bài thơ, bố Tóc Tiên nhắc lại hành trình trưởng thành của con gái từ thuở nhỏ, từ việc được học hành, rèn luyện đến những nỗ lực không ngừng trong cuộc sống và sự nghiệp. Xen lẫn trong đó là nhiều lời nhắn nhủ về cách sống trách nhiệm, biết yêu thương, bao dung và luôn tiếp tục học hỏi. Đáng chú ý, nhiều câu thơ mang màu sắc chiêm nghiệm, được cho là lời động viên tinh thần dành cho nữ ca sĩ giữa giai đoạn nhiều biến động trong cuộc sống cá nhân.

Trên trang cá nhân, bố Tóc Tiên từng làm bài thơ gửi gắm sau khi con gái ly hôn. Ảnh: FBNV

Tóc Tiên và Touliver chính thức xác nhận “đường ai nấy đi” vào ngày 17/1. Dù cuộc hôn nhân đã khép lại, cả hai vẫn nhiều lần xuất hiện cùng nhau, khiến dư luận không khỏi bàn tán và đặt nghi vấn về khả năng tái hợp.

Trước những đồn đoán từ công chúng, Tóc Tiên thẳng thắn cho biết cô và chồng cũ hiện giữ mối quan hệ văn minh, tôn trọng nhau sau khi lựa chọn những hướng đi riêng trong cuộc sống.

"Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em, bạn bè", cô chia sẻ.

Tóc Tiên và Touliver chính thức thông báo đường ai nấy đi vào ngày 17/1. Ảnh: FBNV

Trong thông báo xác nhận ly hôn vào ngày 17/1, Tóc Tiên cho biết suốt thời gian qua, cô và Touliver luôn chủ động giữ kín đời sống cá nhân. Nữ ca sĩ chia sẻ điều cả hai mong muốn nhất là được công chúng nhớ đến thông qua âm nhạc và sự nghiêm túc với nghề thay vì những câu chuyện riêng tư.

Giọng ca sinh năm 1989 cũng nhấn mạnh việc khép lại cuộc hôn nhân diễn ra trong tinh thần văn minh, tôn trọng lẫn nhau. Đồng thời, cô mong khán giả và truyền thông thấu hiểu, hạn chế lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của những người liên quan.

Tóc Tiên là một trong những nữ ca sĩ nổi bật của Vbiz nhờ phong cách cá tính, hiện đại cùng khả năng trình diễn cuốn hút. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo với hàng loạt bản hit được yêu thích.