6 lợi ích khi trồng một cây nguyệt quế trong nhà

Cây nguyệt quế từ lâu không chỉ được xem là cây cảnh trang trí mà còn mang nhiều ý nghĩa về phong thủy, sức khỏe và tinh thần. Với hương thơm dịu nhẹ cùng tán lá xanh quanh năm, loại cây này xuất hiện phổ biến trong sân vườn, ban công hay trước cửa nhà của nhiều gia đình Việt.

Dưới đây là 6 lợi ích nổi bật khiến cây nguyệt quế được nhiều người yêu thích.

Mang ý nghĩa phong thủy về may mắn và thành công

Theo quan niệm dân gian, cây nguyệt quế tượng trưng cho chiến thắng, danh vọng và sự thành đạt. Từ thời cổ đại, vòng nguyệt quế đã được dùng để tôn vinh người chiến thắng trong các cuộc thi hay trận đấu.

Vì vậy, nhiều gia đình trồng cây nguyệt quế trước nhà với mong muốn thu hút vận may, công việc thuận lợi và con đường công danh hanh thông. Người kinh doanh cũng tin rằng loại cây này giúp tạo nguồn năng lượng tích cực, mang lại tài lộc và sự ổn định. Đây cũng là lý do nhiều nhà chọn trồng cây nguyệt quế vừa làm cảnh vừa làm cây phong thủy.

Hương thơm giúp giảm căng thẳng, thư giãn tinh thần

Hoa nguyệt quế có mùi thơm nhẹ, thanh mát, không quá nồng. Nhiều người cảm thấy dễ chịu hơn khi ngửi hương hoa vào buổi tối hoặc sáng sớm.

Mùi hương tự nhiên này giúp tạo cảm giác thư thái, giảm áp lực tinh thần sau thời gian làm việc căng thẳng. Vì vậy, nhiều gia đình trồng nguyệt quế ở ban công, sân nhỏ hoặc gần cửa sổ để không gian sống dễ chịu hơn.

Góp phần cải thiện chất lượng không khí

Giống nhiều loại cây xanh khác, nguyệt quế có khả năng hấp thụ một phần bụi bẩn và tạo độ tươi mát cho môi trường sống.

Việc trồng cây quanh nhà giúp không gian thông thoáng hơn, đặc biệt tại khu vực đô thị có nhiều khói bụi. Tán lá xanh quanh năm cũng giúp giảm cảm giác nóng bức và khô trong nhà.

Hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn

Nhiều người thích đặt chậu nguyệt quế gần cửa sổ hoặc sân trước vì hương thơm dịu nhẹ của hoa có thể giúp tinh thần thư giãn trước khi ngủ.

Không ít người cho rằng không gian có cây xanh và mùi hương tự nhiên giúp họ cảm thấy dễ ngủ hơn, ngủ sâu hơn so với môi trường bí bách, nhiều mùi nhân tạo.

Có thể dùng trong một số bài thuốc dân gian

Trong y học dân gian, lá và hoa nguyệt quế đôi khi được sử dụng để nấu nước xông hoặc làm nguyên liệu hỗ trợ giảm cảm lạnh, giúp cơ thể thư giãn.

Một số nơi còn dùng lá nguyệt quế phơi khô để tạo hương thơm tự nhiên hoặc đuổi côn trùng nhẹ trong nhà. Tuy nhiên, đây chủ yếu là kinh nghiệm dân gian, không thay thế thuốc điều trị.

Tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên, tốt cho sức khỏe tinh thần

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc chăm sóc cây xanh có thể giúp cải thiện tâm trạng và giảm cảm giác căng thẳng.

Việc tưới cây, ngắm hoa nở hay dành thời gian chăm sóc một chậu nguyệt quế nhỏ mỗi ngày giúp nhiều người cảm thấy bình tĩnh, thư thái hơn. Với người lớn tuổi, đây còn là thú vui giúp tinh thần tích cực và duy trì vận động nhẹ nhàng.

Dù mang lại nhiều lợi ích, cây nguyệt quế vẫn cần được trồng ở nơi thông thoáng, có ánh sáng tự nhiên để phát triển tốt. Nếu dùng lá hoặc hoa theo các bài thuốc dân gian, cần thận trọng và tránh lạm dụng, đặc biệt với phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh nền.