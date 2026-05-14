Nữ NSƯT 88 tuổi bảo con gái là NSND: "Con ơi, khó sống quá. Mẹ sợ quá!"

Theo Tùng Ninh | 14-05-2026 - 15:12 PM | Lifestyle

"Con ơi, khó sống quá! Nửa đêm cứ có đứa con gái nào nhảy lên giường mẹ ôm mẹ, mẹ sợ quá!" – nghệ sĩ Lê Mai bảo con gái.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, NSND Lê Khanh đã chia sẻ về mẹ ruột mình là nghệ sĩ ưu tú Lê Mai hiện đã ở tuổi 88.

Cô nói: "Mẹ tôi đã 88 tuổi, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị lẫn rồi, có lúc còn không nhận ra con cái.

Nghệ sĩ Lê Mai và con gái Lê Khanh

Có lần mẹ tôi bảo "con ơi, khó sống quá! Nửa đêm cứ có đứa con gái nào nhảy lên giường mẹ ôm mẹ, mẹ sợ quá!". Tôi bảo, mẹ ơi là con gái mẹ chứ ai, con út Lê Vi của mẹ từ Pháp về ôm mẹ chứ ai.

Bây giờ mẹ tôi lúc nhớ lúc quên nên những giây phút được đoàn viên, quây quần tất cả gia đình, con cái là một kỳ tích.

Mẹ tôi đi diễn từ nhỏ nên khi về già chỉ mong muốn được đặt chân đến những nơi mình từng đi, từng làm việc như Nhà hát Lớn TP.HCM, Nha Trang… Đó là những nơi bà từng diễn, từng làm việc, từng đối diện, gặp gỡ khán giả. Vì vậy, bất cứ khi nào có cơ hội là tôi lại đưa mẹ đi. Mẹ có con, con có mẹ.

Mãi tôi mới làm được một việc. Đó là đều tôi muốn khoe, nó giản dị nhưng cực kỳ khó. Mẹ tôi đi cùng 3 cô con gái đến những nơi mẹ muốn đến. Bà hạnh phúc vì nhìn đâu cũng thấy con. Đó là một kỳ tích.

Những cái này tưởng như đơn giản nhưng ngày nay quý vô cùng. Đôi khi con người ta ngồi sát nhau nhưng lại xa nhau lắm vì mỗi người một điện thoại.

Mẹ tôi yếu ơi là yếu rồi, lẫn rồi nhưng chỉ cần được khán giả nhận ra trong đám đông là bà tỉnh táo, nhanh nhẹn, lanh lợi, tinh anh. Tình yêu và niềm hạnh phúc lớn nhất với người nghệ sĩ chính là khán giả không quên mình".

Nghệ sĩ ưu tú Lê Mai (sinh năm 1938 tại Hải Phòng) là diễn viên kịch nói và điện ảnh xuất thân trong một gia đình mà cả bố và mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu. Cha của bà, nhà thơ - kịch tác gia Lê Đại Thanh là người có ảnh hưởng lớn đến quyết định đi theo con đường nghệ thuật của bà.

Ba người con gái của bà (Lê Vân, Lê Khanh và Lê Vi) sau này cũng chọn nghệ thuật sân khấu làm sự nghiệp và trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng. Bà đã được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho những đóng góp đối với nền nghệ thuật sân khấu và điện ảnh Việt Nam.

Thanh niên Việt

Cảnh con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn ngồi bệt trên vỉa hè ăn bánh mì

"Việt Nam bây giờ là điểm đến shopping yêu thích mới của tôi" - Xu hướng khách nước ngoài tới nước ta không chỉ để du lịch mà còn để MUA SẮM!

Lời khuyên cho người đang tìm thuê nhà

14:21 , 14/05/2026
Mẹo làm mát nhà không cần điều hòa, chỉ cần quạt và nước đá: EVN cảnh báo

14:20 , 14/05/2026
Không còn đóng kín cả bức tường bằng tủ treo: Đây mới là kiểu bếp nhiều gia đình muốn làm lại nhất hiện nay

14:19 , 14/05/2026
Sinh nhật của Tóc Tiên: Chủ tiệc hở bạo, Puka - Minh Hằng và dàn sao lên đồ quậy tưng bừng!

13:49 , 14/05/2026

