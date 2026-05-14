Chuyện lạ Hồ Tây: Quán khoai giá chát vẫn khiến khách cam tâm xếp hàng 2 tiếng đồng hồ, ngày bán 200 đơn

Đi qua số 211 Trích Sài những ngày này, nhiều người chắc hẳn sẽ bắt gặp cảnh hàng dài bạn trẻ đứng chen kín một góc đường chỉ để chờ mua… khoai tây lắc. Nhân vật chính đang được réo tên khắp TikTok lẫn Threads chính là Fryday - quán snack nhỏ xíu nằm sát Hồ Tây nhưng độ hot thì khỏi phải bàn. Lướt mạng vài phút là thấy review liên tục, vì vậy Team Có Như Lời Đồn cũng quyết định phải đi thử xem món khoai này có gì mà khiến dân tình xếp hàng đông đến vậy.

Thực ra, Fryday không hẳn là “tân binh” mới xuất hiện. Quán đã mở từ cuối năm 2025 nhưng phải tới gần đây mới bắt đầu viral mạnh trên mạng xã hội. Và chỉ cần đứng ở khu vực trước quán khoảng vài phút là đủ hiểu lý do.

Video: Team Có Như Lời Đồn kiểm chứng độ hot của Fryday

Mới mở bán đã có 50 - 60 đơn, khách xếp hàng kín vỉa hè



Quán nhỏ thôi nhưng lúc nào cũng đông kín người đứng chờ. Có hôm chưa tới giờ mở bán mà phía trước đã kín hàng người xếp số thứ tự. Nhìn thôi cũng thấy hơi “áp lực”, nhưng bù lại vị trí đúng là quá đẹp: mặt tiền nhìn thẳng ra Hồ Tây, ngay cạnh Highlands Coffee nên nhiều bạn trẻ thường tranh thủ mua một túi khoai lắc rồi tạt qua ngồi cà phê, ngắm hồ là đủ chill cho cả buổi chiều.

Anh Nguyễn Việt Dũng - đại diện quán cho biết ý tưởng mở quán xuất phát rất đơn giản vì bản thân nhóm sáng lập cũng là “fan cứng” của khoai tây chiên.

“Ý tưởng mở quán xuất phát đơn giản từ việc bọn mình cũng rất thích ăn khoai tây chiên. Ngoài ra, trong quá trình tham khảo một số cửa hàng khoai tây chiên ở nước ngoài, bọn mình thấy có nhiều mô hình khá hay nên đã kết hợp những ý tưởng đó với định hướng riêng của mình để tạo ra Fryday như bây giờ", anh Dũng chia sẻ.

Quán có diện tích tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng đông kín người đứng chờ.Quán có diện tích tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng đông kín người đứng chờ.

Theo anh Dũng, quán chính thức mở bán từ khoảng 3h30 chiều và thường đóng cửa khi hết khoai. Nghe thì tưởng bán tới tối muộn, nhưng thực tế có ngày mới khoảng 6h đã cháy hàng. Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất là lượng khách đông gần như ngày nào cũng vậy. Thậm chí, có nhiều khách còn tới sớm trước giờ mở bán để lấy số thứ tự.

“Khách sẽ đến liên tục, chỉ cần bọn mình mở cửa ra là đã xếp hàng rồi. Ngày nào cũng như ngày nào. Tầm 3h là có khoảng 20 số thứ tự thôi. Nhưng 3h30 thì đúng là có thể lên đến 50 đơn rồi. Mỗi ngày quán bán được khoảng 190-200 đơn”, anh Dũng cho biết. Vì quán nằm ở đoạn đường khá nhỏ, đông người đứng chờ dễ gây ùn tắc nên có hôm Fryday phải mở bán sớm hơn khoảng 15 - 20 phút để “giải cứu” lượng khách xếp hàng phía trước.

Theo chia sẻ của chủ quán, Fryday bán được khoảng 190-200 đơn mỗi ngàyTheo chia sẻ của chủ quán, Fryday bán được khoảng 190-200 đơn mỗi ngày

Nguyên liệu được tuyển chọn kỹ, tạo hình khoai mất cả buổi sáng

Vì diện tích quán khá nhỏ nên khu vực bếp được đặt sát ngay quầy order. Cũng nhờ vậy mà trong lúc đứng chờ, khách có thể quan sát gần như toàn bộ quy trình làm ra một phần khoai tây chiên lắc: từ lúc thả khoai vào nồi chiên, lắc bột cho tới công đoạn phủ kín lớp gia vị lên từng miếng khoai đều diễn ra ngay trước mắt.

Dù không gian bếp không quá lớn nhưng được sắp xếp khá gọn gàng, sạch sẽ. Các công đoạn chế biến cũng làm liên tục nên đứng nhìn khá cuốn, nhất là lúc những mẻ khoai mới vừa được đổ ra nóng hổi rồi lắc đều trong hộp gia vị.

Dù không gian bếp không quá lớn nhưng được sắp xếp khá gọn gàng, sạch sẽDù không gian bếp không quá lớn nhưng được sắp xếp khá gọn gàng, sạch sẽDù không gian bếp không quá lớn nhưng được sắp xếp khá gọn gàng, sạch sẽDù không gian bếp không quá lớn nhưng được sắp xếp khá gọn gàng, sạch sẽ

Theo đại diện Fryday, việc khách phải chờ khá lâu là điều khó tránh khỏi, đặc biệt vào cuối tuần. Một phần vì quán sử dụng khoai tây tươi thay vì khoai đông lạnh nên sẽ phải mất thời gian sơ chế.

“Ví dụ như 7h30 sáng bọn mình phải cho máy gọt khoai, xong cắt tạo hình, xong chiên sơ. Đến đây thì chỉ có chiên thành phẩm thôi. Mỗi lần chiên thành phẩm mất mấy phút để chờ, mà đông quá thì tổng thời gian chờ có khi vào thứ Bảy, Chủ nhật tầm khoảng 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng”, anh Dũng nói thêm.

Do sử dụng khoai tây tươi thay vì khoai đông lạnh nên Fryday sẽ mất thời gian sơ chế hơnDo sử dụng khoai tây tươi thay vì khoai đông lạnh nên Fryday sẽ mất thời gian sơ chế hơn

Không chỉ cầu kỳ ở khâu chế biến, phần nguyên liệu đầu vào cũng được tuyển chọn khá kỹ vì không phải loại khoai tây nào cũng phù hợp để làm khoai chiên. Hiện quán có hai kiểu tạo hình gồm khoai tây xoắn và khoai waffle (dạng đan lưới). Sau khi sơ chế và chiên sơ xong, khoảng gần 3h chiều mới có thể bắt đầu bán cho khách. Đây cũng chính là lý do Fryday chỉ mở bán từ chiều thay vì hoạt động cả ngày như nhiều hàng ăn vặt khác.

Hơn 10 vị bột lắc khác nhau, từ bơ mật ong cho tới… dưa chuột

Không chỉ gây tò mò vì cảnh xếp hàng đông nghịt mỗi chiều, Fryday còn khiến nhiều người thích thú bởi menu khoai lắc khá đa dạng. Hiện quán có khoảng hơn 10 - 12 vị bột khác nhau, từ những vị quen thuộc như BBQ, phô mai cay, cà ri cho tới các vị nghe khá lạ như cà chua hay dưa chuột, xí muội, tomyum. Thậm chí, team mê ăn cay cũng có lựa chọn riêng với vị Mala tê cay khá “nặng đô”.

Chia sẻ với Team Có Như Lời Đồn, anh Nguyễn Việt Dũng cho biết quán muốn tạo ra nhiều lựa chọn để khách có thể đổi vị liên tục mỗi lần quay lại. Hai vị bán chạy nhất hiện là bơ mật ong và phô mai cay vì phần lớn đến từ hiệu ứng TikTok, đây cũng là những hương vị được nhiều người review nhất.

Hiện quán có 3 size gồm:

Size S giá 41.000 đồng, được chọn 1 vị bột và 1 loại sốt

Size M giá 59.000 đồng, chọn 1 vị bột và 1 sốt

Size L giá 78.000 đồng, được mix 2 vị bất kỳ.

Nếu chỉ muốn ăn thử cho biết hoặc đi hai người ăn vặt nhẹ nhẹ thì chúng mình thấy size S đã khá ổn áp, lượng khoai đủ để nhâm nhi trong lúc đi dạo quanh Hồ Tây. Điểm dễ thấy nhất là khoai ở đây được cắt khá to, ăn đã miệng hơn kiểu khoai que nhỏ thông thường. Mỗi miếng khoai đều được phủ kín lớp bột gia vị dày nhìn khá bắt mắt, kiểu đúng nghĩa “tắm bột” luôn chứ không phải rắc nhẹ cho có.

Trong đó, vị phô mai cay được khá nhiều bạn trẻ gọi thử vì có độ cay tê rõ rệt, ăn càng lúc càng cuốn. Tuy nhiên, món này hợp nhất vẫn là lúc vừa mới ra lò: khoai còn nóng giòn, lớp bột bám đều nhưng không bị ngấm dầu quá nhiều.

Một điểm cộng khác là phần đóng gói được làm khá chỉn chu. Khoai được đựng trong hộp giấy thiết kế bắt mắt, bên dưới còn có thêm lớp giấy lót chống dầu nên nhìn sạch sẽ hơn hẳn nhiều hàng ăn vặt thông thường. Quán cũng chuẩn bị sẵn que xiên để khách ăn được tiện hơn.

Ngoài phần bột lắc, quán còn bán thêm các loại xốt chấm riêng để “nâng cấp độ cuốn” cho món khoai. Hiện có 4 vị gồm: Buldak Mayo, Sriracha Mayo, mù tạt mật ong và Tartar. Mỗi hộp giá khoảng 5.000 đồng, còn tương cà thì được lấy miễn phí. Kiểu ăn đúng bài ở đây chắc là vừa cầm hộp khoai nóng hổi, vừa chấm thêm xốt rồi đi dọc ven hồ. Dù đơn giản thôi nhưng dễ hiểu vì sao nhiều bạn trẻ lại thích món này đến vậy.

Fryday khiến nhiều người thích thú bởi menu khoai lắc khá đa dạng,có khoảng hơn 10 - 12 vị bột khác nhau Fryday khiến nhiều người thích thú bởi menu khoai lắc khá đa dạng,có khoảng hơn 10 - 12 vị bột khác nhau

Nói về kế hoạch sắp tới, đại diện cho biết Fryday sẽ tiếp tục thử nghiệm thêm nhiều hương vị mới thay vì chỉ giữ menu cố định. Một số vị hiện tại như cà chua hay dưa chuột cũng là những thử nghiệm mới được bổ sung gần đây. Trong tương lai, Fryday có thể tiếp tục thử thêm các vị như tiêu, wasabi hoặc những hương vị theo mùa như rong biển.

Tất nhiên, đổi lại cho độ hot thì chuyện phải xếp hàng chờ khá lâu gần như là “thủ tục bắt buộc”, nhất là cuối tuần. Nhưng cảm nhận chung của Team Có Như Lời Đồn là trải nghiệm này vẫn khá xứng đáng để thử ít nhất một lần.

Quán không phải kiểu quá cầu kỳ hay sang chảnh, nhưng lại hội tụ đủ combo dễ khiến người ta muốn quay lại: đồ ăn ổn, vị trí đẹp và cảm giác rất thư giãn đúng chất Hồ Tây.

Những hôm không biết đi đâu ở Hà Nội, có lẽ chỉ cần rủ hội bạn ra đây mua một hộp khoai lắc rồi kiếm chỗ ngồi ngắm hồ cùng ly cà phê là đã đủ thành một buổi đi chơi trọn vẹn.