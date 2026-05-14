Trấn Thành bị "hại"

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc khiến mạng xã hội được phen “cười bò” khi đăng tải loạt ảnh hậu trường được cho là của dàn cast Running Man Vietnam mùa mới. Trong bài đăng, nữ diễn viên hài hước chia sẻ: "Hôm nay đi làm cũng nhàn lắm ạ, Ngọc thấy ai post Ngọc chỉ lưu về mấy bạn đừng là Ngọc nha. Ngọc chỉ muốn nói đủ ạ”. Động thái của Lan Ngọc càng củng cố thêm thông tin Running Man Việt trở lại mùa 4 với đầy đủ dàn cast.

Trong khi chương trình chỉ úp mở tung hint thì Lan Ngọc tung luôn hậu trường khó đỡ để dìm tơi tả dàn cast Running Man Việt mùa 4

Thế nhưng, điểm gây chú ý của loạt khoảnh khắc này chính là cả dàn cast đều "đánh mất hình tượng", người nằm há miệng, người ngủ say mê.. chỉ có Lan Ngọc lại gần như là nhân vật duy nhất vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ. Đây cũng là trò đùa quen thuộc mà các thành viên Running Man hay dùng để trêu ghẹo nhau trên MXH.

Trong số các nghệ sĩ bị “dìm hàng”, Trấn Thành là cái tên chiếm trọn spotlight. Nam MC bị Lan Ngọc chụp lại đúng khoảnh khắc ngủ mê man với gương mặt bơ phờ, tóc tai lộn xộn và biểu cảm hoàn toàn khác xa hình ảnh chỉn chu thường thấy trên mạng xã hội. Đặc biệt, góc máy cận mặt càng lộ rõ Trấn Thành tăng cân, tròn trịa hơn hẳn.

Bên dưới bài đăng, cộng đồng mạng để lại hàng loạt bình luận thích thú như: “Anh Thành tỉnh dậy chắc block Lan Ngọc mất”, “Running Man chưa lên sóng mà đã có meme”, “Đúng kiểu bạn thân là phải dìm nhau tới bến”, hay “Tín hiệu cho thấy anh Thành sắp bị khai thác content chiếc bụng tiếp tục”.,, Không ít người còn cho rằng Trấn Thành đang bước vào “kiếp nạn” mới tại Running Man Vietnam khi chắc chắn sẽ bị đồng đội liên tục trêu chọc về cân nặng và ngoại hình giống những mùa trước.

"Hai Thành" bị Lan Ngọc "hại" đến cỡ này, nam MC ngủ đánh mất hình tượng

Quang Trung cũng không nằm ngoài "kiếp nạn" chung với dàn cast

Còn đâu "nam thần màn ảnh", Liên Bỉnh Phát lọt ống kính của Lan Ngọc trông lạ lắm

Nhiều người còn suỷt không thể nhận ra đây chính là Anh Tú Atus

Quân A.P "phòng thủ" chưa chắc, ngủ quên luôn cả hình tượng

"Công chúa" Quang Tuấn 10 phần bất lực

Facebook ai người đó đẹp, chỉ duy nhất Lan Ngọc không "bị hại"!

Sức ảnh hưởng của Trấn Thành ở Running Man Việt

Khán giả lâu năm của chương trình Running Man Việt đều biết Trấn Thành vốn là thành viên cực kỳ “mặn” và sẵn sàng hy sinh hình tượng để tạo tiếng cười. Ở mùa đầu tiên của Running Man Vietnam, nam MC từng nhiều lần trở thành tâm điểm vì những màn lăn xả hết mình, từ té ngã, bị xé bảng tên cho đến các biểu cảm khó đỡ. Đến mùa 3, anh cũng không ngại tự biến ngoại hình và body của mình thành chất liệu gây cười, thậm chí chủ động tung hứng cùng đồng đội để tạo nên những mảng miếng viral trên mạng xã hội.

Chính điều đó giúp Trấn Thành trở thành một trong những nhân tố mang tính biểu tượng của Running Man Vietnam. Không chỉ có khả năng hoạt náo, nam MC còn được đánh giá cao nhờ tư duy tạo tình huống, phản xạ nhanh và khả năng kéo cảm xúc cho cả dàn cast. Nhiều khán giả từng nhận xét chỉ cần Trấn Thành xuất hiện là chương trình đã có thêm năng lượng và tiếng cười.

Lan Ngọc nhiều lần bị dìm trong Running Man Việt Nam mùa 3

Content liên quan đến chiếc "bụng mỡ" của Trấn Thành luôn khiến khán giả thích thú

Lan Ngọc từng nhận xét về Trấn Thành: "Anh Thành như cái xe tải phóng bon bon bon trên đường. Nói đùa thế thôi chứ Ngọc không nghĩ sau khoảng thời gian dài, đặc biệt là anh cũng có những chấn thương, căn bệnh riêng mà bước vào chương trình... những điều đó hình như không hề có. Mỗi khi ngồi nghỉ ngơi ảnh hay nói: "Trời ơi hôm nay anh mất ngủ quá, anh mệt lắm rồi, nay bị đau lưng rồi rồi nào là nhẹ thôi nha Phát, hôm nay chơi nhẹ nương nương nhau nha Phát". Thế nhưng, vô đến vòng xé bảng tên là ảnh là người đầu tiên lao vô người ta.

Trời ơi mọi người có biết không, Ngọc run sợ, Ngọc với Quang Trung phải nép ở đằng sau cầu nguyện là "Anh đừng thấy, anh đừng thấy". Bởi vì chỉ cần thấy thôi, anh không cần kiêng nể điều gì hết, anh sẽ xông vào và xé. Đó là tinh thần mà anh Thành truyền lửa lại cho mọi người rất tốt. Ngọc cũng học hỏi được tinh thần đó, cũng lao vào vài người... và ra đi".

Về lý do nhận lời tái xuất mùa 3, Trấn Thành từng chia sẻ: "Sức khỏe tôi sa sút đáng kể nhưng lời mời quá dễ thương nên tôi trở lại, không thể từ chối. Tôi chơi hết mình và không đổ thừa sức khỏe".

Trấn Thành hy sinh hết mình để tạo tiếng cưới cho khán giả

