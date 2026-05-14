Showbiz có 1 mỹ nhân thấp bé nhưng body bốc lửa: 31 tuổi vẫn độc thân, sở hữu biệt thự 3 tầng góc nào cũng đẹp

DJ Mie tên thật là Trương Tiểu My, sinh năm 1995, được nhiều khán giả ưu ái gọi bằng những biệt danh như "búp bê DJ" hay "DJ xinh nhất Việt Nam". Cô gây ấn tượng nhờ visual ngọt ngào, gương mặt nhỏ nhắn cùng tài năng chơi nhạc điệu nghệ. Không theo đuổi hình tượng gợi cảm táo bạo như nhiều nữ DJ khác, Mie xây dựng phong cách nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn nổi bật và có sức hút riêng. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, cô vẫn ghi điểm nhờ vóc dáng cân đối cùng gu thời trang sành điệu, tôn dáng mà không cần ăn mặc quá phô trương.

Ở tuổi 31, Mie tận hưởng cuộc sống độc thân với sự nghiệp ngày càng thăng hoa và khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Trong đó nổi bật là căn biệt thự 3 tầng sang trọng tại TP.HCM được cô đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng. Từng góc trong nhà đều mang đậm dấu ấn cá nhân, từ cách phối màu, lựa chọn nội thất cho đến không gian xanh, tạo nên tổng thể hiện đại, tinh tế và rất có gu.

Toàn cảnh cơ ngơi 3 tầng của DJ Mie

Cơ ngơi 3 tầng của Mie tại TP.HCM gây ấn tượng với thiết kế biệt thự sân vườn rộng rãi, không gian thoáng đãng và ngập tràn ánh sáng. Phần ngoại thất được nữ DJ lựa chọn phối giữa hai gam màu trắng và nâu pastel, tạo cảm giác hiện đại nhưng vẫn ấm áp, tinh tế. Bao quanh ngôi nhà là nhiều mảng xanh được chăm chút khéo léo, mang lại vẻ tươi mát và gần gũi. Ngay từ lối vào, Mie đã bố trí hàng loạt chậu cây và hoa cảnh ở hai bên, giúp tổng thể thêm sinh động và tạo cảm giác thư thái cho người nhìn.

Bên trong nhà, Mie tiếp tục theo đuổi phong cách thiết kế tối giản với gam trắng làm chủ đạo, mang đến cảm giác rộng rãi và thanh lịch. Khu vực tầng 1 được bố trí theo không gian mở, kết nối liền mạch giữa phòng khách, phòng ăn và bếp, giúp tổng thể thêm thoáng và hiện đại. Là người yêu thích decor, nữ DJ đặc biệt chăm chút cho từng chi tiết nội thất, từ cách sắp xếp đến lựa chọn đồ dùng trong nhà. Cô cũng đầu tư nhiều món đồ cao cấp như chiếc TV màn hình lớn, tủ rượu vang cùng các hệ tủ kính để phục vụ sở thích sưu tầm và trưng bày đồ cá nhân.

Kết nối giữa tầng 1 và tầng 2 là khu vực cầu thang được Mie thiết kế theo tone trắng đồng bộ với tổng thể ngôi nhà, tạo cảm giác sang trọng và tinh tế. Nữ DJ còn đầu tư hệ thống đèn cảm biến tự động phát sáng mỗi khi di chuyển lên xuống cầu thang, vừa tăng tính thẩm mỹ cho không gian, vừa giúp việc sinh hoạt hằng ngày trở nên tiện lợi hơn.

Trên tầng, người đẹp sinh năm 1995 dành phần lớn diện tích để thiết kế không gian riêng tư gồm phòng ngủ, khu thay đồ và góc trang điểm. Dù không quá rộng lớn, các căn phòng vẫn tạo cảm giác thoáng đãng nhờ cách bố trí gọn gàng, tinh giản nhưng đầy đủ tiện nghi.

Khu vực thay đồ được liên kết liền mạch với phòng ngủ, tạo điểm nhấn bằng thiết kế cổng vòm mềm mại, tối giản. Phòng ngủ của Mie mang đúng tinh thần thư giãn với cách bài trí hạn chế đồ đạc, ưu tiên sự thoải mái và nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, nữ DJ cũng trang bị thêm nhiều thiết bị phục vụ việc nghỉ ngơi như máy lọc không khí, máy hút ẩm, loa nghe nhạc… giúp không gian luôn dễ chịu và thư thái.