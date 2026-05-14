Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam lên “hot Search” sau khi U17 tiến thẳng vào World Cup: Anh trai tên Nguyễn Hiệp Milan cũng được tìm kiếm

Theo Hải My | 14-05-2026 - 17:20 PM | Lifestyle

Nam cầu thủ này hiện đang có cái tên độc đáo nhất đội tuyển U17 Việt Nam.

Ngay sau màn chiến thắng nghẹt thở trước U17 UAE để chốt suất vào tứ kết U17 châu Á 2026, đồng thời giành vé dự U17 World Cup, dàn cầu thủ trẻ của U17 Việt Nam lập tức trở thành tâm điểm được dân mạng săn lùng. Dàn cầu thủ mới này nhanh chóng “phủ sóng” trên nhiều diễn đàn yêu bóng đá và được netizen ráo riết tìm kiếm.

Trong đó phải kể đến tiền vệ Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam (SN 2009, quê quán Ninh Bình). Bởi không chỉ sở hữu khả năng chuyên môn ấn tượng, những màn thể hiện trên sân có mãn nhãn mà chàng cầu thủ này còn được nhớ đến bởi sở hữu cái tên vô cùng độc đáo và đầy tự hào.

Theo thông tin trên báo điện tử VTC NEWS, giải thích từ phía gia đình cho hay cái tên Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam được bố của cầu thủ này - anh Nguyễn Văn Đại đặt với nhiều ý nghĩa đặc biệt. Anh Đại là cầu thủ chơi bóng đá "phủi" nối tiếng ở Hà Nam (cũ). Tình yêu với bóng đá và Tổ quốc thôi thúc anh muốn đặt tên con trai phải có cái gì đó "độc lạ".

Vì vậy, cái tên “Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam” được lựa chọn với hàm ý về một đất nước rộng lớn, giàu nghĩa hiệp, đồng thời gửi gắm kỳ vọng về nhân cách và con đường tương lai của con.

Bức ảnh hiếm hoi trên Facebook của Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Cái tên đặt biệt của nam cầu thủ khiến nhiều người chú ý (Ảnh: CMH)

Không những thế, anh trai của nam cầu thủ cũng được đặt tên rất kêu là Nguyễn Hiệp Milan. Được biết, anh Đại cũng là một người rất yêu thích AC Milan. Thời điểm đó, AC Milan cũng là một trong những biểu tượng lớn bậc nhất của bóng đá châu Âu nói riêng và thế giới nói chung. Đó cũng chính là lý do để anh Đại đặt tên “Nguyễn Hiệp Milan” cho cậu con trai đầu lòng.

Hiện tại, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam chủ yếu chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, đang tập luyện tại Trung tâm huấn luyện TDTT II Ninh Bình. Bên cạnh tập trung vào sự nghiệp bóng đá, nam cầu thủ này rất kín tiếng về cuộc sống đời thường. Trang cá nhân của Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam không có bất kì bài viết nào. Ngoài những hình ảnh được bạn bè tag trên sân cỏ, netizen cũng rất khó để tìm kiếm các hình ảnh đời thường của chàng cầu thủ có cái tên đặc biệt này.

