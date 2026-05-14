Đoạn clip đang viral khắp MXH Việt: Ai xem cũng “Ủa” đến chục lần, chuông xe tăng nổ đùng đùng bên tai

Một Thời Ta Đã Yêu sẽ sớm đổ bộ các rạp chiếu, tham gia đường đua phim Việt khi thị trường đang ở mùa thấp điểm. Sở hữu dàn cast gồm nhiều tên tuổi đình đám của showbiz Việt như Quốc Trường, Lê Phương, NSND Kim Xuân, NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc... Một Thời Ta Đã Yêu được kỳ vọng sẽ khuấy động các rạp chiếu dịp nửa cuối tháng 5, đầu tháng 6. Tuy nhiên, dù chưa phát hành nhưng bộ phim đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều.

Mới đây, một đoạn cut dài khoảng 1 phút từ phim bất ngờ bị lan truyền rộng rãi, kéo theo ý kiến trái chiều vì phần thoại, kịch bản lẫn diễn xuất bị đánh giá thiếu tự nhiên và "chuông xe tăng". Trong phân cảnh này, nhân vật Quỳnh (Quỳnh Thy) bất ngờ dừng lại bên đường rồi thốt lên một cách giả trân: “Bông đẹp quá kìa”. Điều khiến khán giả khó hiểu là “bông đẹp” mà nhân vật nhắc tới thực chất chỉ là vài nhánh hoa dại mọc ven đường.

Đoạn cut trong Một Thời Ta Đã Yêu đang viral vì để lộ ra từ diễn xuất cho đến câu thoại sượng trân

"Bông đẹp" chỉ là vài nhánh hoa dại mọc bên đường

Ngay sau đó, Toàn (Quốc Trường) quyết định leo lên vách đá để hái hoa tặng người đẹp, còn Bảo (Phát Đạt) đứng bên hỗ trợ. Tuy nhiên, cách hai nhân vật loay hoay di chuyển lên sườn đá bị nhận xét vô cùng gượng gạo khiến nhiều người xem bật cười. Đỉnh điểm là cảnh Toàn bị Bảo buông tay và ngã xuống bãi biển được xử lý theo kiểu slow motion cũ kỹ, với những động tác vùng vẫy và tiếng hét kéo dài khi trượt dần khỏi vách đá một cách chậm chạp, tạo cảm giác kịch tính bất thành mà ngược lại còn khiến phân đoạn trở nên hài hước ngoài ý muốn.

Toàn rơi xuống vực theo phong cách slow motion

Nhiều người dùng mạng đã nhanh chóng biến câu thoại “Bông đẹp quá kìa” thành meme vì quá "cờ rinh". Cảnh quay slow motion nhân vật ngã xuống biển cũng bị cho là lỗi thời, khiến nhiều người tưởng bộ phim được sản xuất từ những năm 2000 thay vì một dự án điện ảnh ra mắt năm 2026.

Một số bình luận của netizen: - Xem 1 phút mà "ủa" tới 20 lần mất. - Cứ tưởng đang xem phim năm 2006 ý. - Cái phim chuông xe tăng, cờ rinh hết chỗ nói. - Dù có anti AI vô cùng, thì cũng phải thừa nhận AI diễn xuất còn nhập tâm hơn nhiều. - Hoa dại cũng là bông đẹp hả má, thoại gì kỳ cục. - Giọng diễn viên ngang phè, vô cảm xúc nghe tụt mood ngang.

Một Thời Ta Đã Yêu là phim điện ảnh xoay quanh mối quan hệ nhiều biến động giữa ba nhân vật Bảo (Quốc Huy/Phát Đạt), Quỳnh (Quỳnh Thy) và Toàn (Quốc Trường). Lấy bối cảnh thành phố biển vào đầu những năm 2000, câu chuyện bắt đầu khi Bảo ở tuổi 18 đem lòng say mê Quỳnh, một cô gái từng làm người mẫu, sở hữu vẻ ngoài trưởng thành và cuốn hút. Từ rung động đầu đời ấy, cả ba dần bị cuốn vào mối quan hệ chồng chéo với nhiều cảm xúc cực đoan, những quyết định bồng bột và loạt biến cố kéo dài ảnh hưởng đến cuộc đời họ về sau.

Bên cạnh màu sắc tình yêu mang hơi hướng hoài niệm, tác phẩm còn lồng ghép nhiều yếu tố gia đình và tâm lý. Bộ phim khai thác những khoảng cách vô hình giữa cha mẹ và con cái, áp lực từ kỳ vọng gia đình, cùng cảm giác tiếc nuối trước những điều chưa kịp nói ra. Những mất mát đến muộn và các tổn thương âm thầm trong cuộc sống của từng nhân vật cũng là lớp cảm xúc được ê-kíp nhấn mạnh, nhằm tạo dư âm cho khán giả sau khi phim khép lại.