“Ông hoàng” điện ảnh Hồng Kông: U70 vẫn phong độ ngay cả khi nhặt trứng, lựa chọn “sống chậm” bên cạnh người bạn đời là tài nữ xinh đẹp

Trong đoạn video được đăng tải, Lương Triều Vỹ xuất hiện với trang phục giản dị gồm áo khoác kaki và quần trắng, tay xách giỏ tre bước vào chuồng gà để nhặt trứng. Nam diễn viên thực hiện các thao tác một cách tự nhiên, thành thạo, mang lại cảm giác gần gũi, hoàn toàn khác với hình ảnh hào nhoáng từng thấy trên màn ảnh.

Ở tuổi ngoài 60, anh vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Dù chỉ là một hoạt động rất đỗi bình dị, từng cử chỉ của nam diễn viên vẫn toát lên khí chất riêng, khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Lương Triều Vỹ gần gũi, giản dị trong kì nghỉ với vợ. (Ảnh: carinalau1208)

Đi kèm video, Lưu Gia Linh viết ngắn gọn: “Niềm vui giản đơn và nguyên bản”. Dòng trạng thái như thay lời cho cảm xúc của cả hai khi tạm rời xa nhịp sống bận rộn, tận hưởng khoảng thời gian yên bình nơi vùng quê nước Pháp.

Chuyện tình kéo dài hơn 3 thập kỷ: Từ bạn diễn đến tri kỷ

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh quen nhau từ cuối thập niên 1980, khi cùng hoạt động trong làng giải trí Hong Kong. Họ trải qua nhiều thăng trầm trước khi chính thức kết hôn vào năm 2008 trong một hôn lễ riêng tư tại Bhutan. Cả hai quyết định không sinh con vì cho rằng tính cách của cả hai không hợp để làm cha mẹ.

Trong suốt hành trình hơn 30 năm bên nhau, cặp đôi từng đối mặt không ít sóng gió, từ áp lực dư luận đến những biến cố cá nhân. Tuy nhiên, cả hai luôn lựa chọn đồng hành và bảo vệ nhau trước công chúng. Lương Triều Vỹ nổi tiếng là người kín tiếng, trầm lặng, trong khi Lưu Gia Linh lại cởi mở, bản lĩnh. Sự đối lập này được cho là yếu tố giúp họ cân bằng trong hôn nhân.

Cặp đôi vẫn giữ nhan sắc cực phẩm dù đã bước vào độ tuổi trung niên. (Ảnh: Sina)

Lương Triều Vỹ được xem là một trong những diễn viên thực lực hàng đầu châu Á, ghi dấu qua nhiều tác phẩm điện ảnh kinh điển. Đặc biệt, anh từng giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes với bộ phim Tâm trạng khi yêu của đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ.

Không kém cạnh người bạn đời, Lưu Gia Linh cũng là tên tuổi lớn với sự nghiệp bền bỉ, là hình mẫu người phụ nữ độc lập, sắc sảo. Cô được coi là nữ diễn viên hàng đầu màn ảnh Hồng Kông thập niên 1990.

Dù không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước truyền thông nhưng mỗi lần lộ diện, họ luôn thể hiện sự gắn bó tự nhiên. Trên mạng xã hội, Lưu Gia Linh thường là người chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng, từ du lịch, gặp gỡ bạn bè đến những phút giây thư giãn hiếm hoi.

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh đang trong một chuyến nghỉ dưỡng tại Pháp (Ảnh: carinalau1208)

Cư dân mạng xuýt xoa: “Nhặt trứng thôi cũng toát lên khí chất ảnh đế”

Sau khi đoạn video được đăng tải, đông đảo người hâm mộ đã để lại bình luận, bày tỏ sự thích thú với hình ảnh đời thường của Lương Triều Vỹ. Nhiều ý kiến nhận xét rằng “nhặt trứng cũng toát lên vẻ thanh lịch”, “đó mới là cuộc sống đáng mơ ước”, hay bày tỏ mong muốn được trải nghiệm cuộc sống thôn quê yên bình. Dù chỉ tham gia những hoạt động giản dị tại nông trại, nam diễn viên vẫn thể hiện phong thái riêng, tiếp tục khẳng định sức hút của một “ảnh đế”.

Trong nhiều năm qua, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh duy trì đời sống hôn nhân theo cách kín đáo nhưng thoải mái. Thỉnh thoảng, cả hai vẫn chia sẻ những khoảnh khắc du lịch và sinh hoạt thường ngày trên mạng xã hội. Hình ảnh nam diễn viên tự tay nhặt trứng được người bạn đời đăng tải không chỉ mang đến góc nhìn gần gũi hơn về đời sống cá nhân, mà còn cho thấy sự gắn bó bền chặt của cặp đôi sau nhiều năm đồng hành.