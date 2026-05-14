Soái ca "mặc vest chiên cơm" kiếm 200 triệu VNĐ/tháng: bí quyết không chỉ nằm ở “chiêu” marketing độc lạ

Nguyệt Hạ | 14-05-2026 - 18:50 PM | Sống

Chỉ nhờ một chi tiết “khác lạ” khi đứng bếp ở chợ đêm, chàng trai 19 tuổi tại Sơn Đông (Trung Quốc) bất ngờ gây sốt, hút khách nườm nượp và đạt mức thu nhập khiến nhiều người tò mò.

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước hình ảnh một chàng trai trẻ mặc vest chỉnh tề, đứng chiên cơm giữa chợ đêm đông đúc tại thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Sự đối lập giữa bộ trang phục lịch lãm và không gian bình dân nhanh chóng khiến anh trở thành tâm điểm chú ý, thu hút lượng lớn khách hàng tìm đến trải nghiệm.

Nhân vật chính được biết đến là chàng trai họ Lư, 19 tuổi. Theo chia sẻ, công việc bán cơm chiên là sự phối hợp giữa hai cha con: người cha phụ trách chuẩn bị nguyên liệu, còn anh trực tiếp đứng bếp chế biến. Ban đầu, việc mặc vest chỉ xuất phát từ mong muốn khiến công việc trở nên chỉn chu, “có thể diện” hơn trong mắt người khác. Tuy nhiên, chính sự khác biệt này lại vô tình trở thành “chiêu” marketing hiệu quả, giúp quầy hàng nổi bật giữa hàng trăm gian bán đồ ăn đêm.

Dù vậy, chàng trai nhấn mạnh rằng yếu tố giúp anh giữ chân khách không nằm ở bộ vest, mà ở chất lượng món ăn. Theo anh, sự tò mò có thể kéo khách đến lần đầu, nhưng chỉ hương vị thực sự mới khiến họ quay lại. Đây cũng là lý do anh luôn duy trì tiêu chuẩn chế biến ổn định, đảm bảo mỗi suất cơm chiên đều đạt chất lượng tốt nhất.

Mỗi ngày, anh Lư bắt đầu bán từ 17h và kéo dài đến khoảng 23h30, gần như không có thời gian nghỉ. Trung bình, mỗi suất cơm chiên được hoàn thành trong khoảng 3 phút. Vào giờ cao điểm, anh áp dụng cách chế biến nhiều phần trong cùng một chảo để tăng hiệu suất. Nhờ đó, mỗi ngày anh có thể bán hơn 200 suất với giá khoảng 10 NDT/suất. Sau khi trừ chi phí nguyên liệu và các khoản khác, lợi nhuận đạt khoảng 50%, giúp thu nhập hàng tháng lên tới 50.000 NDT (khoảng 193 triệu VNĐ).

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện kiếm tiền, trường hợp của chàng trai 19 tuổi còn phản ánh sự thay đổi trong quan niệm nghề nghiệp của giới trẻ Trung Quốc. Thay vì đặt nặng định kiến về “công việc thể diện”, nhiều người trẻ sẵn sàng lựa chọn những công việc bình dân nhưng tìm cách làm khác biệt để tạo dấu ấn cá nhân. Trong môi trường chợ đêm vốn cạnh tranh khốc liệt, bộ vest đã trở thành “biển hiệu độc đáo” giúp anh chàng nổi bật. Tuy nhiên chính sự kỷ luật và tay nghề mới là yếu tố quyết định thành công.

Với chàng trai trẻ, việc đứng bán cơm chiên không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách khẳng định giá trị bản thân. Anh cho rằng cảm giác tự tay tạo ra thu nhập và được khách hàng công nhận mang lại sự thỏa mãn lớn hơn nhiều so với tiền bạc đơn thuần. Câu chuyện của anh vì thế không chỉ gây chú ý bởi con số thu nhập, mà còn bởi thông điệp về cách người trẻ nhìn nhận lao động và cơ hội trong xã hội hiện đại.

3 loại rau "vàng" bán đầy ở chợ Việt nên ăn nhiều vào mùa hè: Giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch cực tốt

Thanh niên 20 tuổi đau lưng âm ỉ suốt 6 tháng, bác sĩ chỉ rõ căn bệnh mạn tính nguy hiểm: Chủ quan dễ chịu khổ cả đời

7 lý do nên trồng cây kim ngân trong nhà

Không phải muối, đây mới là thứ giúp gạch cua đóng mảng cực dày, bát canh thơm nức

Trải nghiệm sống "All-in-Onsen": Đặc quyền trị liệu mỗi ngày, kiến tạo sức khỏe trọn đời tại Onsen 3

Không vì mua chiếc túi 10 triệu mà cuối tháng lo thiếu ăn: 30 tuổi mới hiểu thế nào là cảm giác "tự tin khi tiêu tiền"

