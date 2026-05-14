Thanh niên 20 tuổi đa u lưng âm ỉ suốt 6 tháng, bác sĩ chỉ rõ căn bệnh mạn tính nguy hiểm: Chủ quan dễ chịu khổ cả đời

Theo Bệnh viện 19-8, thực tế tại Khoa Nội thận khớp của bệnh viện cho thấy, ngày càng nhiều người trẻ được chẩn đoán mắc bệnh viêm cột sống dính khớp. Trong đó có những trường hợp phát hiện sớm và giữ được khả năng vận động, nhưng cũng có người phải đối mặt với hậu quả nặng nề do chủ quan.

Đau lưng kéo dài, phát hiện bệnh từ dấu hiệu “không giống bình thường”

Theo BSCKII Bạch Thị Nhớ, Khoa Nội thận khớp – Bệnh viện 19-8, một nam thanh niên 20 tuổi đến khám trong tình trạng đau lưng âm ỉ kéo dài. Do thường xuyên chơi thể thao, người bệnh ban đầu cho rằng đây chỉ là đau cơ do vận động quá mức.

Tuy nhiên, điểm bất thường là cơn đau xuất hiện nhiều về đêm, kéo dài liên tục hơn 6 tháng và không cải thiện khi nghỉ ngơi. Nhận thấy dấu hiệu không điển hình, các bác sĩ đã chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI), xét nghiệm HLA-B27 và một số kiểm tra chuyên sâu khác.

Kết quả cho thấy bệnh nhân mắc viêm cột sống dính khớp – một bệnh lý viêm mạn tính có thể gây dính cứng cột sống nếu không điều trị kịp thời.

Ảnh: Bệnh viện 19-8 Bộ Công an

Nhờ phát hiện sớm và tuân thủ điều trị, sau 7 năm theo dõi, bệnh nhân không còn tái phát đau và đặc biệt chưa xuất hiện biến chứng dính khớp, giúp duy trì khả năng vận động bình thường.

Trái ngược với trường hợp trên, một nam bệnh nhân 44 tuổi từng được chẩn đoán bệnh từ năm 2016 nhưng không tuân thủ phác đồ điều trị. Thay vào đó, người bệnh chuyển sang sử dụng thuốc nam, thuốc lá trong thời gian dài. Hệ quả là các đốt sống dần dính vào nhau, cột sống mất linh hoạt, các động tác cúi – ngửa – xoay cổ đều trở nên khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Chỉ đến khi tình cờ gặp người quen mắc bệnh tương tự nhưng điều trị hiệu quả bằng thuốc sinh học, bệnh nhân mới quay lại bệnh viện. Sau khi được điều trị đúng phác đồ và theo dõi trong 3 năm, tình trạng đau đã cải thiện rõ rệt, khả năng vận động và sinh hoạt hằng ngày được phục hồi đáng kể.

Bệnh lý nguy hiểm vì dễ bị bỏ qua

Theo BSCKII Bạch Thị Nhớ, bệnh là tình trạng viêm hệ thống mạn tính, thường ảnh hưởng đến khớp cùng chậu và cột sống. Đối tượng mắc bệnh chủ yếu là người trẻ từ 15–45 tuổi, nam giới chiếm tỷ lệ cao hơn.

Điều đáng lo ngại là triệu chứng ban đầu dễ bị nhầm với đau lưng cơ học hoặc thoái hóa thông thường, khiến nhiều người bỏ lỡ giai đoạn điều trị hiệu quả nhất.

Các dấu hiệu cảnh báo cần đi khám sớm gồm:

Đau lưng kéo dài trên 3 tháng

Đau tăng về đêm hoặc gần sáng

Cứng lưng buổi sáng kéo dài

Nghỉ ngơi không giảm đau

Vận động nhẹ lại thấy dễ chịu hơn

Có thể kèm đau gót chân hoặc viêm khớp ngoại vi

Theo Hiệp hội Đánh giá bệnh cột sống quốc tế (ASAS), phát hiện sớm giúp làm chậm quá trình dính khớp, hạn chế biến dạng cột sống và giảm nguy cơ tàn phế.

Hiện nay, ngoài thay đổi lối sống và tập luyện, người bệnh có thể được chỉ định: Thuốc chống viêm, thuốc điều trị cơ bản, thuốc sinh học (ức chế TNF-α, IL-17A) giúp kiểm soát viêm từ cơ chế bệnh sinh... Các thuốc sinh học được đánh giá cao trong việc ngăn tiến triển bệnh và hạn chế hình thành “cầu xương” gây dính cột sống. Tuy nhiên, việc sử dụng cần có chỉ định và theo dõi chặt chẽ từ bác sĩ chuyên khoa.

Viêm cột sống dính khớp không đơn thuần là đau lưng. Nếu phát hiện muộn, người bệnh có thể phải sống chung với cột sống biến dạng và hạn chế vận động suốt đời.

Theo Bệnh viện 19-8