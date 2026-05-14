Lời khuyên khi mua cá hồi

Cá hồi là một trong những loại thực phẩm được nhiều gia đình yêu thích vì dễ chế biến, giàu dinh dưỡng và hợp với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Từ áp chảo, nướng, ăn salad đến làm sushi, cá hồi gần như xuất hiện ở khắp các siêu thị và cửa hàng thực phẩm hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn cá hồi ngon. Nhiều người thường chỉ nhìn màu thịt hoặc chọn miếng cá càng cam càng tốt, trong khi thực tế có không ít dấu hiệu nhỏ quyết định độ tươi và chất lượng của cá. Nếu chọn không kỹ, cá có thể bị bở, tanh hoặc ăn không còn độ béo đặc trưng.

Dưới đây là một vài lời khuyên được nhiều người thường xuyên mua cá hồi chia sẻ để chị em dễ chọn được miếng cá ngon hơn.

1. Đừng chỉ chọn cá hồi có màu cam đậm

Nhiều người nghĩ cá hồi càng cam rực thì càng ngon, nhưng thực tế màu sắc chưa chắc phản ánh chất lượng thịt cá. Một miếng cá hồi ngon thường có màu cam tươi tự nhiên, không quá sẫm cũng không nhợt nhạt. Ngoài ra, các đường vân mỡ màu trắng nên phân bố đều thay vì quá ít hoặc đứt đoạn. Đây thường là dấu hiệu giúp thịt cá giữ được độ béo và mềm sau khi chế biến.

2. Quan sát độ đàn hồi của thịt cá

Nếu mua cá hồi tươi nguyên miếng, chị em nên chú ý phần thịt có săn chắc và giữ form tốt hay không. Khi dùng tay ấn nhẹ, cá hồi tươi thường có độ đàn hồi khá rõ, bề mặt nhanh trở lại trạng thái ban đầu thay vì bị lõm lâu hoặc mềm nhũn. Ngoài ra, phần thịt ngon thường nhìn ráo, có độ bóng nhẹ tự nhiên chứ không chảy nước nhiều. Những miếng cá bị nhớt, bở hoặc tách lớp dễ là dấu hiệu cá đã để lâu hoặc bảo quản chưa đúng cách. Khi chế biến, loại cá này cũng thường tanh hơn và không còn độ béo mềm đặc trưng như cá hồi tươi.

3. Cá hồi ngon thường không có mùi tanh gắt

Một dấu hiệu khá dễ nhận biết khi mua cá hồi chính là mùi. Cá hồi tươi thường chỉ có mùi nhẹ đặc trưng của hải sản, cảm giác khá dễ chịu chứ không tanh nồng quá mức. Đặc biệt với cá mới cắt, phần thịt thường gần như không có mùi hăng rõ rệt.

Ngược lại, nếu vừa đứng gần đã cảm thấy mùi tanh gắt, hơi chua hoặc mùi nồng khó chịu thì nhiều người có kinh nghiệm thường sẽ tránh mua. Đây có thể là dấu hiệu cá đã để lâu, rã đông nhiều lần hoặc bảo quản chưa đúng nhiệt độ. Những miếng cá như vậy khi chế biến cũng dễ bị bở, mất độ béo và ăn không còn ngon như cá tươi.

4. Không nên mua quá nhiều nếu không dùng ngay

Cá hồi là loại thực phẩm khá nhanh giảm chất lượng nếu bảo quản không đúng. Vì vậy, nếu không có ý định chế biến trong ngày, nhiều người thường ưu tiên mua lượng vừa đủ thay vì tích trữ quá lâu trong ngăn đông. Việc cấp đông nhiều lần cũng dễ khiến thịt cá bị bở, mất độ ngọt và không còn ngon như lúc đầu. Với các món ăn sống hoặc áp chảo, độ tươi của cá thường ảnh hưởng rất rõ đến hương vị cuối cùng.