Cảnh báo khẩn liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao dịch bất động sản của người dân

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xuất hiện nhiều kịch bản tinh vi dưới danh nghĩa “cập nhật, chỉnh lý thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” kết hợp cùng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thao túng tâm lý người dân nhằm chiếm đoạt tài sản. Mục tiêu của chúng thường nhắm đến những người lớn tuổi, người ít am hiểu về thủ tục hành chính hoặc những cá nhân đang có nhu cầu giao dịch bất động sản.

Bằng các nguồn dữ liệu thu thập trái phép từ trước, đối tượng lừa đảo sẽ giả danh cán bộ địa chính xã, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan thuế để gọi điện cho nạn nhân. Chúng đưa ra các lý do hết sức thuyết phục như: cần đồng bộ, “làm sạch” dữ liệu đất đai hoặc thông báo hồ sơ, sổ đỏ của người dân có sai sót cần bổ sung khẩn cấp.

Để gia tăng áp lực, đối tượng sử dụng giọng điệu nghiêm túc, đe dọa nếu không cập nhật kịp thời sẽ bị xử phạt hành chính, thu hồi giấy chứng nhận hoặc khóa quyền giao dịch mua bán, thế chấp.

Khi nạn nhân rơi vào trạng thái hoang mang, chúng tiếp tục yêu cầu cung cấp hình ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Căn cước công dân và thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, chúng yêu cầu người dân chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân với lý do nộp “phí cập nhật thông tin”, “phí chỉnh lý hồ sơ”. Đặc biệt nguy hiểm, từ những hình ảnh giấy tờ nhạy cảm mà người dân vô tình cung cấp, các đối tượng có thể làm giả hồ sơ để thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, thế chấp tài sản trái pháp luật, để lại hậu quả pháp lý vô cùng phức tạp.

Công an xã Ái Quốc,tỉnh Hưng Yên tuyên truyền thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Không dừng lại ở các thao tác lừa đảo truyền thống, tội phạm hiện nay còn ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (Deepfake) để xây dựng niềm tin tuyệt đối. Chúng thực hiện các cuộc gọi video qua Zalo, Messenger với hình ảnh một cán bộ đang mặc sắc phục hoặc trang phục công sở, ngồi tại phòng làm việc có biển tên, cờ và logo cơ quan Nhà nước. Dưới vỏ bọc hướng dẫn thủ tục trực tuyến, “cán bộ giả mạo” này yêu cầu người dân nhìn thẳng vào camera để “xác thực khuôn mặt”.

Ngay sau đó, chúng sẽ gửi đường link lạ, hướng dẫn nạn nhân tải và cài đặt các ứng dụng giả mạo (thường mang tên “Dịch vụ công” hoặc “Cổng thông tin đất đai”). Khi ứng dụng được cài đặt, mã độc sẽ lập tức xâm nhập, cấp cho đối tượng quyền theo dõi màn hình, tự động đọc tin nhắn chứa mã OTP. Chỉ trong vài phút, chúng sẽ âm thầm thực hiện lệnh chuyển tiền từ xa, chiếm đoạt toàn bộ tài sản trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân mà họ không hề hay biết.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao, Công an xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần tuyệt đối nâng cao cảnh giác.

Cơ quan Nhà nước và cán bộ địa chính không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ qua điện thoại, mạng xã hội, đồng thời không yêu cầu nộp bất kỳ khoản phí nào qua tài khoản ngân hàng cá nhân. Mọi thủ tục hành chính liên quan đến đất đai đều phải được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc thông qua các Cổng Dịch vụ công chính thức, có xác thực rõ ràng.

Người dân tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc và không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn, lỡ truy cập đường link độc hại hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần lập tức ngắt kết nối Internet (Wifi/4G), liên hệ ngay với ngân hàng để khóa tài khoản và trình báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên﻿