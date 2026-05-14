Tôi đã thoát chứng táo bón nhờ ăn luân phiên cách ngày 4 món ăn "nhuận tràng tự nhiên" giúp đường ruột sạch sẽ

Táo bón là một vấn đề phổ biến và thường gây khó chịu về thể chất, ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như sức khỏe tổng thể. Mặc dù tình trạng này có thể được giải quyết tạm thời bằng những loại thuốc như glycerin, nhưng chúng không phải là giải pháp lâu dài. May mắn thay, thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta nhiều thành phần nhuận tràng tự nhiên. Bằng cách kết hợp chúng một cách thích hợp, chúng ta có thể tạo ra những món ăn ngon không chỉ có vị tuyệt vời mà còn dễ dàng giải quyết chứng táo bón. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bạn 4 món ăn mệnh danh là "thuốc nhuận tràng tự nhiên" hiệu quả cao. Ăn chúng cách ngày sẽ giúp giữ cho đường ruột của bạn sạch sẽ và thậm chí còn hiệu quả hơn cả thuốc nhuận tràng glycerin. Hãy cùng xem những công thức ngon miệng này đóng góp như thế nào cho sức khỏe đường ruột!

1. Salad rau bina

Rau bina (hay còn gọi là cải bó xôi; rau chân vịt) vốn là một thực phẩm rất giàu vitamin, chất xơ, magie cùng hàm lượng nước dồi dào. Chính vì thế, rau bina được coi là thực phẩm nhuận tràng tự nhiên hiệu quả cao, giúp trị táo bón. Loại rau này làm tăng thể tích phân, kích thích nhu động ruột, bôi trơn đường ruột và hỗ trợ đẩy chất thải; cặn bã ra ngoài.

Nguyên liệu: 300g rau bina, 3 tép tỏi, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm balsamic, 1/2 muỗng canh đường, muối vừa ăn, vài giọt dầu mè, một nhúm mè trắng rang, 1-2 quả ớt khô (tuỳ thích).

Cách làm salad rau bina

Bước 1: Loại bỏ lá và rễ già của rau bina, cho vào chậu nước, thêm một chút muối, ngâm trong 10-15 phút để loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu và tạp chất, sau đó rửa sạch và để ráo. Bóc vỏ tỏi và băm nhỏ; rửa sạch ớt khô và cắt nhỏ. Cho lượng nước vừa đủ vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Thêm vài giọt dầu ăn, sau đó cho rau bina vào và chần trong 1-2 phút. Dầu ăn sẽ giúp rau bina giữ được màu xanh tươi. Nhanh chóng vớt rau bina đã chần ra khỏi nước và làm nguội trong nước lạnh. Điều này sẽ giúp giữ được độ giòn và mềm của rau bina. Sau khi nguội, vớt ra và nhẹ nhàng vắt bớt nước thừa bằng tay.

Bước 2: Cho rau bina vào một bát lớn, thêm tỏi băm và ớt khô cắt nhỏ. Trong một bát nhỏ, trộn đều nước tương, giấm balsamic, đường và muối để làm nước sốt. Sau đó, đổ vào bát đựng rau bina và thêm vài giọt dầu mè. Dùng đũa trộn đều, đảm bảo mỗi lá rau bina đều được phủ đều nước sốt. Cuối cùng, rắc thêm hạt mè trắng rang và dùng.

Lời khuyên hữu ích

- Rau bina không nên chần quá lâu để tránh mất chất dinh dưỡng và mất vị.

- Sau khi nguội, rau bina phải được vắt khô, nếu không sẽ ảnh hưởng đến độ bám dính của gia vị và hương vị.

- Hương vị của nước sốt có thể được điều chỉnh theo sở thích cá nhân. Nếu bạn không thích ăn cay, có thể bỏ ớt đi.

2. Cần tây xào đậu phụ

Cần tây được coi là một loại rau nhuận tràng tự nhiên tuyệt vời bởi chúng rất giàu chất xơ hòa tan và nước, giúp kích thích tiêu hóa, giảm táo bón và làm sạch đường ruột hiệu quả. Khi bạn thường xuyên sử dụng rau cần tây nó không chỉ có lợi cho hệ tiêu hoá, cải thiện nhu động ruột, chống táo bón mà còn hỗ trợ làm dịu thần kinh.

Nguyên liệu: 250g cần tây, 200g đậu phụ khô/đậu phụ chiên, 1 quả ớt ngọt đỏ, 2 tép tỏi, muối vừa ăn, 1 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh dầu hào, dầu ăn tùy lượng cần dùng

Cách làm món cần tây xào đậu phụ

Bước 1: Tách rời các bẹ cần tây, rửa sạch và cắt thành từng khúc nhỏ. Rửa đậu phụ khô với nước và cắt thành từng dải đều nhau. Nếu không có đậu phụ khô bạn có thể dùng đậu phụ tươi, cắt lát mỏng rồi chiên chín vàng; sau đó cắt thành các dải nhỏ. Rửa sạch ớt ngọt, bỏ cuống và hạt rồi cắt thành dải. Bóc vỏ tỏi và thái mỏng. Cho lượng nước vừa đủ vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Cho các khúc cần tây vào chần trong 1-2 phút. Vớt ra và nhanh chóng cho vào lạnh để làm nguội. Sau đó, vớt ra và để ráo.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi thái lát vào xào thơm. Sau đó cho đậu phụ khô thái sợi vào và đảo đều trên lửa vừa. Xào cho đến khi đậu phụ khô hơi vàng và thơm. Sau đó cho nước tương và dầu hào vào, tiếp tục xào đều để đậu phụ khô ngấm đều gia vị. Cho các đoạn cần tây đã chần và các dải ớt ngọt đỏ vào, sau đó tăng nhiệt rồi xào nhanh. Xào cho đến khi cần tây và ớt ngọt đỏ chín tới. Thêm muối cho vừa ăn và tiếp tục xào đều. Khi tất cả các nguyên liệu đã ngấm đều gia vị, tắt bếp, lấy ra khỏi chảo và bày ra đĩa.

Lời khuyên hữu ích

- Chần cần tây có thể loại bỏ một số axit oxalic, làm cho nó ngon hơn và làm nguội sau khi chần có thể giữ cho nó giòn và mềm.

- Sử dụng lửa vừa đến nhỏ khi xào đậu phụ khô để tránh bị cháy.

3. Canh rong biển và đậu phụ

Rong biển là thực phẩm nhuận tràng tự nhiên, rất hiệu quả trong việc cải thiện tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón nhờ giàu hàm lượng chất xơ hòa tan và hoạt chất Alga alkane mannitol. Chúng giúp nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi, tăng tuần hoàn máu và loại bỏ độc tố, rất tốt cho người hay bị táo bón.

Nguyên liệu: 100g rong biển, 200g đậu phụ, 10g tôm khô, 1 miếng gừng, muối vừa ăn, một nhúm tiêu trắng, vài giọt dầu mè và hành lá thái nhỏ vừa ăn.

Cách nấu canh rong biển và đậu phụ

Bước 1: Ngâm rong biển khô trong nước sạch từ 2-3 tiếng cho đến khi nở ra. Sau đó, rửa sạch bùn và tạp chất trên bề mặt rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Cắt đậu phụ thành những miếng vuông có kích thước vừa phải và cắt gừng thành sợi mỏng.

Bước 2: Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó cho các miếng rong biển vào và nấu trong 5-8 phút cho đến khi rong biển mềm. Trong một nồi khác, cho một ít dầu ăn vào và xào các lát gừng cho đến khi thơm. Thêm tôm khô vào xào thêm vài giây để dậy mùi thơm, sau đó đổ vào nồi rong biển.

Bước 3: Cho đậu phụ cắt khối vào, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 10-15 phút để đậu phụ ngấm hoàn toàn hương vị umami của rong biển và tôm khô. Thêm muối và tiêu trắng cho vừa ăn, khuấy đều và để gia vị tan hoàn toàn trong nước canh. Cuối cùng, cho thêm vài giọt dầu mè, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, sau đó tắt bếp và dọn ra ăn.

Lời khuyên hữu ích

- Rong biển nên được ngâm trong thời gian đủ để đảm bảo nó mềm hoàn toàn để dễ nấu và ăn.

- Không nên khuấy đậu phụ thường xuyên sau khi cho vào nồi để tránh làm vỡ đậu phụ.

- Tôm khô có vị mặn, vì vậy hãy thêm muối vừa phải để tránh làm cho canh quá mặn.

4. Sữa chua thanh long

Thanh long là loại trái cây có tác dụng nhuận tràng, trị táo bón hiệu quả nhờ chứa hàm lượng chất xơ hòa tan cao, vitamin C và các hạt đen nhỏ giúp làm sạch hệ tiêu hóa, thúc đẩy vi khuẩn đường ruột có lợi phát triển. Ăn thanh long giúp cải thiện chứng táo bón, đặc biệt tốt cho trẻ em và người bị nóng trong.

Sữa chua là thực phẩm nhuận tràng tự nhiên hiệu quả nhờ chứa lượng lớn probiotic (lợi khuẩn), axit lactic và enzyme, giúp cải thiện tiêu hóa, làm mềm phân và hỗ trợ điều trị táo bón. Ăn sữa chua hàng ngày giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, làm sạch ruột và giảm tình trạng khó tiêu.

Nguyên liệu: 1 quả thanh long ruột đỏ, 200g sữa chua, mật ong tùy khẩu vị, một ít các loại hạt (hạt điều/hạt bí...) băm nhỏ.

Cách làm món sữa chua thanh long

Bước 1: Rửa sạch quả thanh long, bổ đôi, bóc bỏ lớp vỏ hoặc dùng thìa múc phần thịt quả cho vào bát. Đặt phần thịt thanh long lên thớt và cắt thành từng miếng nhỏ. Kích thước có thể tùy chỉnh theo sở thích cá nhân. Chuẩn bị một chiếc ly hoặc bát sạch, sau đó trải một lớp thanh long đã thái nhỏ xuống đáy. Tiếp theo, đổ một lớp sữa chua vào sao cho sữa chua phủ đều các miếng thanh long.

Bước 2: Tiếp theo thêm một lớp thanh long cắt miếng lên trên lớp sữa chua, sau đó đổ thêm một lớp sữa chua nữa. Lặp lại thao tác xếp lớp xen kẽ này cho đến khi đầy ly hoặc bát. Rưới thêm một ít mật ong lên trên tùy theo khẩu vị. Mật ong có thể làm tăng thêm độ ngọt và hương vị. Cuối cùng, rắc thêm một ít các loại hạt băm nhỏ, chẳng hạn như hạnh nhân hoặc quả óc chó băm nhỏ, để tạo độ giòn, như vậy là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Lời khuyên hữu ích

- Hãy chọn thanh long tươi càng nhiều càng tốt, vì nó ngon hơn và bổ dưỡng hơn.

- Lượng mật ong có thể được điều chỉnh theo sở thích về độ ngọt của cá nhân hoặc có thể bỏ qua.

4 món ăn "nhuận tràng tự nhiên" này đều có những đặc điểm riêng biệt: Salad rau bina tươi mát, cần tây xào đậu hũ khô thơm ngon, canh rong biển đậu hũ đậm đà hấp dẫn và sữa chua thanh long ngọt ngào, sảng khoái. Chúng không chỉ làm tăng màu sắc và hương vị cho bữa ăn mà quan trọng hơn, chúng còn thúc đẩy nhu động ruột hiệu quả, giúp chúng ta giải quyết chứng táo bón và giữ cho đường ruột sạch sẽ. Bắt đầu từ bây giờ, hãy thưởng thức những món ăn ngon này cách ngày, để sức khỏe và vị ngon đồng hành cùng chúng ta, và hãy tận hưởng một cuộc sống thư thái, vô tư!