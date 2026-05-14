Ngạo nghễ: U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành vé dự World Cup và vào tứ kết U17 châu Á 2026
U17 Việt Nam tạo địa chấn.
Ở lượt trận cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026 gặp U17 UAE diễn ra vào 0h sáng 14/5, ĐT U17 Việt Nam bị đối thủ chọc thủng lưới ngay từ rất sớm, nhiều người đã nghĩ cánh cửa đi tiếp của các chàng trai áo đỏ gần như khép lại. Thế nhưng trong một trận đấu mà các cầu thủ trẻ chơi bằng hơn 100% tinh thần, thầy trò HLV Cristiano Roland đã tạo nên màn ngược dòng cảm xúc nhất từ đầu giải đến giờ để thắng chung cuộc 3-2.
Điều khiến fan bóng đá Việt Nam phấn khích không chỉ nằm ở tấm vé vào tứ kết U17 châu Á 2026, mà còn là việc đội tuyển chính thức giành quyền tham dự U17 World Cup. Đặc biệt hơn nữa, U17 Việt Nam hiện là đại diện duy nhất của Đông Nam Á còn trụ lại ở giải đấu năm nay và giành quyền đến World Cup U17.
Sau kì tích của U17 Việt Nam, mạng xã hội cũng lập tức bùng nổ. Nhiều người gọi đây là “thế hệ vàng mới” của bóng đá trẻ Việt Nam, người hâm mộ càng nổi da gà khi chứng kiến bàn thắng quyết định ở những phút cuối trận.
Sau khi vượt qua vòng bảng đầy cảm xúc, U17 Việt Nam sẽ chạm trán Australia ở tứ kết vào ngày 17/5. Và với những gì đã thể hiện, người hâm mộ hoàn toàn có quyền hy vọng vào thêm một bất ngờ nữa từ các chàng trai trẻ.
