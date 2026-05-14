Ngạo nghễ: U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành vé dự World Cup và vào tứ kết U17 châu Á 2026

Ở lượt trận cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026 gặp U17 UAE diễn ra vào 0h sáng 14/5, ĐT U17 Việt Nam bị đối thủ chọc thủng lưới ngay từ rất sớm, nhiều người đã nghĩ cánh cửa đi tiếp của các chàng trai áo đỏ gần như khép lại. Thế nhưng trong một trận đấu mà các cầu thủ trẻ chơi bằng hơn 100% tinh thần, thầy trò HLV Cristiano Roland đã tạo nên màn ngược dòng cảm xúc nhất từ đầu giải đến giờ để thắng chung cuộc 3-2.

Thầy trò HLV Cristiano Roland khép lại vòng bảng theo cách không thể ấn tượng hơn khi chính thức chiếm ngôi đầu bảng C. Trong lúc U17 Việt Nam tạo nên màn trình diễn bùng nổ, trận đấu cùng giờ giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen lại kết thúc với tỷ số hòa 0-0 đầy bất ngờ, giúp đại diện Việt Nam vượt lên dẫn đầu bảng đấu trong sự phấn khích của người hâm mộ.

Điều khiến fan bóng đá Việt Nam phấn khích không chỉ nằm ở tấm vé vào tứ kết U17 châu Á 2026, mà còn là việc đội tuyển chính thức giành quyền tham dự U17 World Cup. Đặc biệt hơn nữa, U17 Việt Nam hiện là đại diện duy nhất của Đông Nam Á còn trụ lại ở giải đấu năm nay và giành quyền đến World Cup U17.

U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup 2026 (Ảnh: Seasia)

Ở VCK U17 châu Á 2027, U17 Việt Nam mang theo kì vọng rất lớn của người hâm mộ. Và càng đá, U17 Việt Nam càng cho thấy sự lì lợm đáng kinh ngạc. Từ cách pressing, tổ chức đội hình cho tới tinh thần không bỏ cuộc khi bị dẫn bàn, tất cả đều khiến người xem có cảm giác đây là một tập thể thực sự “có tương lai”.

Sau kì tích của U17 Việt Nam, mạng xã hội cũng lập tức bùng nổ. Nhiều người gọi đây là “thế hệ vàng mới” của bóng đá trẻ Việt Nam, người hâm mộ càng nổi da gà khi chứng kiến bàn thắng quyết định ở những phút cuối trận.

Sau khi vượt qua vòng bảng đầy cảm xúc, U17 Việt Nam sẽ chạm trán Australia ở tứ kết vào ngày 17/5. Và với những gì đã thể hiện, người hâm mộ hoàn toàn có quyền hy vọng vào thêm một bất ngờ nữa từ các chàng trai trẻ.