23h00 hôm nay, U17 Việt Nam đấu U17 Hàn Quốc: Chờ Việt Nam tạo địa chấn, giành vé dự World Cup

Theo Tiên Tiên | 10-05-2026 - 22:31 PM | Sống

Cập nhật thông tin trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc tại VCK U17 châu Á 2026.

Vào lúc 13h00 hôm nay 10/5, U17 Việt Nam bước vào trận đấu gặp U17 Hàn Quốc tại VCK U17 châu Á 2026. Chỉ cần một chiến thắng trước đối thủ mạnh U17 Hàn Quốc vào đêm nay, thầy trò HLV Cristiano Roland không chỉ giành vé vào tứ kết giải châu Á mà còn chính thức ghi tên mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh – FIFA U17 World Cup 2026.

Thông tin trước trận đấu

Chưa bao giờ cánh cửa đến với World Cup lại gần với bóng đá trẻ Việt Nam đến thế. Theo quy định mới nhất từ FIFA và AFC, tại VCK U17 châu Á 2026, cả 8 đội bóng lọt vào vòng tứ kết đều sẽ nghiễm nhiên có suất tham dự vòng chung kết World Cup. Điều này đồng nghĩa với việc trận đấu tại bảng C giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc tối nay không khác gì một trận "chung kết" quyết định tấm vé đi tiếp cho thầy trò ông Roland.

Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu mang tính then chốt này, U17 Việt Nam đã có những buổi tập quan trọng tại Jeddah (Saudi Arabia). HLV Cristiano Roland đặc biệt chú trọng vào việc điều chỉnh nhịp sinh học cho các cầu thủ khi bố trí tập luyện vào khung giờ muộn, sát với thời điểm thi đấu chính thức.

Về mặt chuyên môn, nhà cầm quân người Brazil đã rà soát kỹ các phương án phòng ngự phản công. Đối diện với một U17 Hàn Quốc vượt trội về thể hình và tốc độ, sự tập trung trong khâu bọc lót và chuyển đổi trạng thái từ thủ sang công sẽ là chìa khóa để Việt Nam tạo nên bất ngờ.

Sau chiến thắng đầy cảm xúc trước U17 Yemen, sự tự tin đang lan tỏa khắp đội hình. HLV Roland chia sẻ với các học trò rằng ông tự hào về tinh thần "không bỏ cuộc" của toàn đội, nhưng cũng không quên nhắc nhở các cầu thủ trẻ phải giữ đôi chân trên mặt đất. Dù U17 Hàn Quốc là một "ngọn núi" thực sự, nhưng với đà hưng phấn hiện tại cùng một chiến thuật hợp lý, người hâm mộ hoàn toàn có quyền hy vọng vào một địa chấn.

Theo Tiên Tiên

