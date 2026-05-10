Lưu ý cho những người đang dùng Ví Trả Sau MoMo

Ví Trả Sau MoMo là sản phẩm tín dụng tiêu dùng do TPBank cung cấp trên ứng dụng MoMo, cho phép người dùng "chi tiêu trước, trả tiền sau" với hạn mức lên đến 20 triệu đồng. Thao tác và điều kiện mở Ví Trả Sau MoMo cũng khá đơn giản: Tài khoản MoMo đã xác thực CCCD, liên kết ngân hàng, lịch sử tín dụng tốt (không nợ xấu) và được đánh giá dựa trên mức độ sử dụng ví.

Sau khi mở Ví Trả Sau MoMo thành công, bạn có thể thanh toán hóa đơn, mua sắm dịch vụ ngay và thanh toán dư nợ vào tháng kế tiếp hoặc trả góp với lãi suất 0% (nếu trả đúng hạn).

Rõ ràng là không cần bàn về độ tiện lợi và hữu ích của Ví Trả Sau MoMo - đặc biệt là trong những lúc đang cần chi tiêu gấp mà tài chính chưa dư dả. Tuy nhiên, người dùng Ví Trả Sau MoMo cũng cần lưu ý điều dưới đây để công cụ này không “vô tình” sinh nợ.

Kích hoạt tính năng tự động thanh toán để hạn chế tối đa tình trạng trả chậm

Hiện tại, Ví Trả Sau MoMo cung cấp đa dạng các phương thức nhắc nợ từ việc hiển thị hóa đơn cần thanh toán và thông báo gửi về ứng dụng MoMo, đến tin nhắn SMS. Tuy nhiên cũng không thể loại trừ trường hợp thi thoảng chúng ta bỏ qua các thông báo này. Thế nên cách tối ưu nhất để đảm bảo luôn thanh toán Ví Trả Sau MoMo đúng hạn là: Cài đặt tính năng thanh toán tự động.

Thao tác đơn giản như sau.

Bước 1: Truy cập vào Ví Trả Sau trên ứng dụng MoMo

Bước 2: Bấm vào mục “Cài đặt”

Bước 3: Bấm vào ô “Cài đặt” trong mục “Tự động thanh toán dư nợ”.

Bước 4: Chọn hình thức thanh toán “Tổng dư nợ đến hạn”, sau đó tiếp tục chọn tài khoản/thẻ được tự động thanh toán và bấm “Đăng ký thanh toán tự động”.

Vậy là xong!

Không còn nhu cầu sử dụng Ví Trả Sau MoMo nữa, cần làm gì?

Trong trường hợp bạn không còn nhu cầu sử dụng Ví Trả Sau MoMo, đây là 2 thao tác có thể cân nhắc.

1. Thay đổi thứ tự thanh toán

Nếu thứ tự thanh toán ưu tiên bạn đang để là Ví Trả Sau, tất cả mọi thao tác thanh toán qua MoMo sẽ dùng nguồn tiền từ Ví Trả Sau. Khi không còn nhu cầu nữa, cách đầu tiên đơn giản là thay đổi thứ tự thanh toán ưu tiên.

Thao tác như sau.

- Bước 1: Truy cập vào ví MoMo, chọn mục “Tôi” ở góc dưới màn hình, bên tay phải

- Bước 2: Bấm vào mục “Cài đặt thanh toán”

- Bước 3: Chọn mục “Thứ tự thanh toán”

- Bước 4: Sắp xếp lại thứ tự thanh toán theo nhu cầu là xong

2. Tạm khóa Ví Trả Sau

Trong trường hợp không muốn thay đổi thứ tự thanh toán, cũng không còn nhu cầu sử dụng Ví Trả Sau, bạn có thể thao tác tạm khóa Ví Trả Sau.

- Bước 1: Truy cập vào Ví Trả Sau trên ứng dụng MoMo

- Bước 2: Bấm vào mục “Cài đặt”

- Bước 3: Bật chế độ Tạm khóa Ví Trả Sau

Bước 4: Bấm “Xác nhận tạm khóa” là xong.