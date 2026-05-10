Lời khuyên dành cho các gia đình có trẻ nhỏ nằm điều hòa cả đêm

Vào mùa nóng, không ít gia đình gần như bật điều hòa xuyên đêm vì sợ trẻ khó ngủ, đổ mồ hôi hoặc tỉnh giấc giữa đêm. Với nhiều nhà có con nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh hoặc trẻ dưới 5 tuổi, chiếc điều hòa gần như trở thành “thiết bị hoạt động nhiều nhất” trong phòng ngủ mỗi tối. Tuy nhiên, trẻ nhỏ cũng là nhóm nhạy cảm hơn người lớn với nhiệt độ lạnh, độ ẩm không khí và luồng gió trực tiếp từ điều hòa. Có những bé ngủ rất sâu nhưng sáng dậy lại khô mũi, khàn tiếng hoặc ho nhẹ. Một số trường hợp khác thì hay đạp chăn, lạnh bụng giữa đêm hoặc thức giấc nhiều lần dù phòng vẫn rất mát.

Điều đáng nói là phần lớn vấn đề không nằm ở việc bật điều hòa hay không, mà đến từ cách sử dụng trong suốt thời gian trẻ ngủ. Chỉ vài thay đổi nhỏ về nhiệt độ, vị trí nằm hoặc độ thông thoáng của phòng cũng có thể giúp trẻ dễ chịu hơn rất nhiều.

1. Không nên để nhiệt độ quá thấp suốt cả đêm

Nhiều gia đình có thói quen hạ nhiệt độ rất thấp lúc mới ngủ vì muốn phòng mát nhanh. Tuy nhiên, về đêm nhiệt độ cơ thể trẻ thường giảm nhẹ tự nhiên, nếu phòng tiếp tục lạnh sâu nhiều giờ liên tục, bé dễ bị lạnh bụng, khô họng hoặc ngủ không sâu giấc. Với trẻ nhỏ, cảm giác “mát dễ chịu” thường quan trọng hơn việc phòng phải lạnh rõ rệt. Ngoài ra, nhiệt độ quá thấp còn khiến không khí khô hơn, đặc biệt trong những phòng bật điều hòa liên tục nhiều tiếng mà không có độ ẩm cân bằng. Nhiều gia đình hiện nay thường chọn chế độ ngủ đêm hoặc hẹn giờ tăng nhiệt độ nhẹ về gần sáng để phòng không bị lạnh sâu kéo dài.

2. Đừng để luồng gió thổi thẳng vào chỗ trẻ nằm

Đây là điều khá nhiều nhà vô tình gặp phải, đặc biệt ở phòng nhỏ. Khi luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt hoặc bụng trẻ suốt nhiều giờ, bé rất dễ bị khô mũi, lạnh người hoặc tỉnh giấc giữa đêm dù người lớn vẫn thấy bình thường. Nếu giường nằm đặt đúng hướng gió điều hòa, nên chỉnh lại cánh đảo gió hoặc thay đổi vị trí ngủ nếu có thể. Với trẻ nhỏ, việc phòng mát đều thường quan trọng hơn cảm giác gió lạnh mạnh. Ngoài ra, nhiều phụ huynh cũng có thói quen mặc quá dày cho bé khi nằm điều hòa vì sợ lạnh. Điều này đôi khi lại khiến trẻ bí người, ra mồ hôi ngược và ngủ kém thoải mái hơn.

3. Phòng bật điều hòa cả đêm vẫn cần có độ thoáng nhất định

Một sai lầm phổ biến là đóng kín hoàn toàn cửa suốt nhiều giờ liên tục vì sợ hơi lạnh thoát ra ngoài. Thực tế, nếu không khí trong phòng quá bí, nhiều người, đặc biệt là trẻ nhỏ - thường dễ có cảm giác nặng đầu hoặc khó chịu khi thức dậy. Điều này càng dễ xảy ra ở những phòng nhỏ, ít cửa sổ hoặc nhiều người cùng ngủ chung. Ban ngày, nên mở cửa phòng một khoảng thời gian để không khí được lưu thông và giảm cảm giác bí mùi tích tụ sau nhiều đêm bật điều hòa liên tục. Ngoài ra, việc vệ sinh lưới lọc định kỳ cũng khá quan trọng vì bụi tích tụ lâu ngày có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí trong phòng ngủ của trẻ.

4. Quan sát biểu hiện của trẻ quan trọng hơn giữ phòng thật lạnh

Không phải bé nào cũng phù hợp với cùng một mức nhiệt độ. Có trẻ thích phòng mát sâu, nhưng cũng có bé chỉ cần hơi mát nhẹ là đã ngủ ngon. Vì vậy, thay vì cố giữ phòng thật lạnh suốt đêm, nhiều phụ huynh thường quan sát phản ứng của con để điều chỉnh phù hợp hơn. Nếu trẻ ngủ yên, da không lạnh, không đổ mồ hôi nhiều và sáng dậy vẫn thoải mái, đó thường là mức nhiệt phù hợp. Ngược lại, nếu bé hay quấy giữa đêm, khô môi hoặc lạnh tay chân, có thể nhiệt độ đang thấp hơn mức cần thiết.

Điều hòa giúp trẻ dễ ngủ hơn trong thời tiết nóng, nhưng cách sử dụng mới là yếu tố ảnh hưởng lớn đến chất lượng giấc ngủ của bé. Chỉ cần điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, tránh gió thổi trực tiếp và giữ phòng đủ thoáng, trẻ thường sẽ ngủ dễ chịu hơn mà không cần phải để phòng quá lạnh suốt cả đêm.