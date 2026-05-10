Câu chuyện của 4 người sau tuổi 60 vẫn đi làm: Người giấu tuổi xin việc, người trả nợ thay con, người chỉ để không bị coi là “ăn bám”

Sau khi nghe câu chuyện của bốn người đã nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm, tôi nhận ra một điều: giá trị của công việc ở tuổi già không nằm ở mức lương, mà nằm ở cảm giác mình vẫn còn "có ích".

Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ: "Đã về hưu rồi, sao không nghỉ ngơi?". Nhưng với nhiều người, ngồi yên mới là điều khó nhất.

"Tôi đi làm để con trai đỡ khổ"

Dì Lưu, 62 tuổi, làm phục vụ tại một nhà hàng nhỏ.

Công việc của bà khá đơn giản: dọn dẹp, giặt giũ, làm những việc lặt vặt. Thu nhập không cao, nhưng đều đặn mỗi tháng.

Dì nói thẳng: "Con trai tôi đang trả góp nhà, mỗi tháng hơn 2.000 tệ. Cháu còn nhỏ, chi tiêu nhiều. Tôi giúp được đồng nào hay đồng đó".

Nghe thì đơn giản, nhưng đó là một bài toán tài chính quen thuộc với nhiều gia đình:

Con cái đã trưởng thành nhưng vẫn "gánh" khoản vay dài hạn Áp lực nuôi con nhỏ ở thành phố Chi phí sinh hoạt ngày càng cao

Trong bối cảnh đó, người lớn tuổi trở thành "lực lượng hỗ trợ tài chính thầm lặng". Với dì Lưu, đi làm không phải để sống cho mình – mà là để giảm áp lực cho con.

"Tôi cần tiền, nhưng cần hơn là một chỗ đứng"

Dì Qiao, 64 tuổi, cũng làm việc tại nhà hàng, lương khoảng 1.800 tệ/tháng. Bà kể mình đã phải "khai gian tuổi" để được nhận.

Nhưng lý do đi làm của bà lại không nằm ở tiền.

Sau khi chồng mất, dì sống cùng con trai, chăm cháu, lo việc nhà. Nhưng khi cháu lớn lên, bà bắt đầu cảm thấy mình… thừa.

"Ở nhà, tôi bị con dâu khó chịu. Đi làm, ít nhất tôi còn thấy mình có ích".

Đây là một thực tế không dễ nói ra: Người già không có thu nhập riêng thường dễ mất tiếng nói trong gia đình.

1.800 tệ với dì Qiao không lớn. Nhưng nó mang lại một thứ quan trọng hơn nhiều: phẩm giá.

"Không đi làm, tôi chẳng biết sống để làm gì"

Dì Vương, 62 tuổi, từng là giáo viên, có lương hưu ổn định.

Bà không thiếu tiền. Nhưng vẫn đi dạy thêm.

Lý do? "Ở nhà chán lắm".

Không bạn bè, không sở thích, không hoạt động – cuộc sống hưu trí của bà trở nên đơn điệu.

Chồng bà cũng sống theo nhịp riêng: câu cá, uống trà, ngủ. Hai người ở cùng nhà nhưng gần như không có điểm chung. Với dì Vương, công việc là một cách để:

- Giữ nhịp sinh hoạt

- Duy trì kết nối xã hội

- Tránh cảm giác "bị bỏ lại phía sau"

Trong trường hợp này, tiền chỉ là thứ yếu. Cái bà cần là một lý do để mỗi sáng thức dậy.

"Tôi làm để không phải phụ thuộc vào con"

Chú Lý, 65 tuổi, làm bảo vệ tại khu dân cư.

Công việc tưởng nhẹ nhàng nhưng thực tế khá vất vả, nhất là ca đêm. Dù vậy, ông vẫn duy trì công việc đều đặn.

"Con cái tôi cũng không dư dả. Tôi kiếm được đồng nào thì để dành cho tuổi già".

Đây là kiểu tư duy tài chính rất quen thuộc ở thế hệ trung niên:

Không muốn trở thành gánh nặng cho con Luôn chuẩn bị "quỹ dự phòng" cho chính mình Ưu tiên sự độc lập tài chính

Với họ, làm thêm không phải là cực nhọc – mà là cách giữ quyền chủ động trong cuộc sống.

Đi làm sau nghỉ hưu: 4 lý do thực tế nhất

Từ những câu chuyện trên, có thể thấy rõ 4 động lực chính:

1. Hỗ trợ tài chính cho con cái

Không phải vì thiếu tiền, mà vì muốn con bớt áp lực.

2. Giữ lại phẩm giá cá nhân

Có thu nhập riêng đồng nghĩa với việc vẫn có tiếng nói.

3. Tìm ý nghĩa sống

Công việc giúp lấp đầy khoảng trống sau khi rời khỏi guồng quay cũ.

4. Duy trì sự độc lập tài chính

Không phụ thuộc vào con cái, không lo lắng khi có biến cố.

Đi làm hay nghỉ ngơi - không có đúng sai

Không phải ai sau nghỉ hưu cũng cần đi làm. Nhưng cũng không phải ai đi làm lại cũng vì tiền.

Điều quan trọng nhất là: Bạn có đang chủ động lựa chọn cuộc sống của mình hay không.

Làm việc ở tuổi 60+ không xấu. Nhưng làm việc vì áp lực, vì bất an, vì không còn lựa chọn – thì đó lại là câu chuyện khác.

Và nếu có thể, hãy chuẩn bị sớm hơn:

- Một khoản tiết kiệm đủ dùng

- Một kế hoạch chi tiêu rõ ràng

- Và một cuộc sống có mục tiêu, kể cả khi không còn đi làm

Để đến một ngày, khi dừng lại, bạn không thấy trống rỗng – mà thấy nhẹ nhõm.



