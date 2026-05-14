Thông báo quan trọng đến người dân có thẻ căn cước công dân

Theo Huỳnh Duy | 14-05-2026 - 08:16 AM | Sống

Năm 2026, một số công dân khi đi làm lại hoặc cấp đổi thẻ căn cước sẽ được cấp thẻ có giá trị sử dụng suốt đời.

Theo quy định của Luật Căn cước 2023, một số công dân thực hiện cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước trong năm 2026 sẽ được cấp thẻ có giá trị sử dụng vô thời hạn, không cần đổi theo mốc tuổi tiếp theo.

Cụ thể, người sinh năm 1966, 1967 và 1968 nếu làm thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trong năm 2026 sẽ được cấp thẻ có thời hạn sử dụng lâu dài.

Theo Điều 21 và Điều 24 Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam phải thực hiện cấp đổi thẻ căn cước khi đủ các mốc tuổi gồm: 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Từ năm 2026, nhiều người dân khi thực hiện cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước sẽ được cấp thẻ có giá trị sử dụng vô thời hạn theo quy định mới của Luật Căn cước 2023. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, luật cũng quy định trường hợp thẻ được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước các mốc tuổi trên thì vẫn được sử dụng đến kỳ đổi thẻ tiếp theo.

Cụ thể:

- Thẻ được cấp trong độ tuổi từ đủ 23 đến dưới 25 tuổi sẽ có giá trị sử dụng đến năm đủ 40 tuổi.

- Thẻ được cấp trong độ tuổi từ đủ 38 đến dưới 40 tuổi sẽ có giá trị sử dụng đến năm đủ 60 tuổi.

- Đặc biệt, thẻ được cấp từ đủ 58 tuổi trở lên sẽ có giá trị sử dụng vô thời hạn.

Như vậy, trong năm 2026, những công dân sinh năm 1966, 1967 và 1968 khi thực hiện thủ tục cấp đổi hoặc cấp lại căn cước sẽ không cần đổi thẻ thêm lần nào nữa.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý độ tuổi được xác định chính xác theo ngày, tháng, năm sinh ghi trên thẻ căn cước. Đồng thời, công dân thực hiện cấp đổi căn cước đúng theo mốc tuổi quy định sẽ được miễn lệ phí.

Về thủ tục cấp đổi, người dân có thể chủ động đăng ký lịch làm căn cước trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID để tiết kiệm thời gian chờ đợi. Khi đến làm thủ tục, cần mang theo thẻ CCCD đang sử dụng và xuất trình mã hồ sơ đã đăng ký trực tuyến để cán bộ tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin.

Theo quy định hiện hành, thời gian cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước là trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên trên thực tế, thời gian nhận thẻ bản cứng có thể kéo dài khoảng 20 ngày.

Trong thời gian chờ nhận thẻ vật lý, thông tin căn cước mới vẫn sẽ được cập nhật sớm trên ứng dụng VNeID và có giá trị sử dụng tương đương bản cứng trong nhiều giao dịch, thủ tục hành chính.

