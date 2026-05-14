Từ nay đến hết năm 2026, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí một dịch vụ

Từ nay đến hết ngày 31/12/2026, người dân cả nước sẽ được miễn lệ phí đối với nhiều thủ tục hành chính quan trọng khi thực hiện theo hình thức trực tuyến. Đây được xem là động thái mới nhằm khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng dịch vụ công số, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Theo Thông tư số 29/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, trong thời gian từ khi Thông tư có hiệu lực đến hết năm 2026, nhiều khoản phí, lệ phí sẽ được miễn nếu người dân thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng VNeID.

Trong đó, đáng chú ý là lệ phí đăng ký cư trú theo quy định tại Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ được miễn hoàn toàn.

Điều này đồng nghĩa với việc người dân khi thực hiện các thủ tục như đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, điều chỉnh thông tin cư trú, tách hộ… sẽ không phải nộp lệ phí nếu thực hiện trực tuyến trên VNeID trong thời gian áp dụng chính sách.

Theo Biểu mức thu lệ phí đăng ký cư trú ban hành kèm theo Thông tư 75/2022/TT-BTC, đây đều là những thủ tục trước đó thuộc diện phải nộp lệ phí theo quy định.

Ngoài lĩnh vực cư trú, Thông tư 29/2026/TT-BTC cũng miễn nhiều khoản phí, lệ phí khác khi người dân thực hiện trực tuyến qua VNeID. Cụ thể gồm lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và lệ phí cấp văn bằng bảo hộ theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC.

Căn cứ theo Biểu mức Lệ phí đăng ký cư trú ban hành kèm theo Thông tư 75/2022/TT-BTC quy định như sau

Bên cạnh đó, người dân cũng được miễn phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-BTC.

Chính sách mới được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính.