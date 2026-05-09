Tin rất vui: Hàng triệu người dân Hải Phòng được miễn phí một dịch vụ này từ năm nay

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu xác định tổ chức triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Cán bộ, nhân viên Trạm Y tế Trần Phú xét nghiệm đường máu mao mạch cho người cao tuổi

Hải Phòng phấn đấu từ năm 2026, người dân trên địa bàn thành phố được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm và được lập, quản lý Sổ sức khỏe điện tử theo quy định.

Thành phố sẽ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia của các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ nguồn lực, phối hợp triển khai thực hiện.

Sở Y tế được giao chủ trì, tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15/5/2026.

Theo Báo Hải Phòng