5 loại cây không nên trồng trước cửa nhà: Cây càng xanh tốt nhà càng suy

Theo quan niệm phong thủy nhà ở, có một số loại cây dù rất quen thuộc trong đời sống lại không được khuyến khích trồng ngay trước cửa chính vì bị cho là dễ làm không gian âm u, cản sinh khí hoặc mang ý nghĩa không may mắn. Dưới đây là 5 loại cây mà bạn nên tránh trồng ở vị trí này.

Cây chuối

Chuối là loại cây gắn bó với làng quê Việt Nam, xuất hiện trong vườn nhà, mâm cỗ hay đời sống hằng ngày. Thế nhưng nhiều người lại tránh trồng chuối ngay trước cửa chính.

Theo quan niệm dân gian, cây chuối có thân mềm, nhiều bẹ nước, tán lá lớn nên dễ tạo cảm giác ẩm thấp và lạnh. Khi mọc sum suê trước nhà, cây còn che khuất ánh sáng và lối đi, khiến mặt tiền trở nên tối hơn.

Ngoài ra, người xưa cho rằng cây chuối thường thu hút âm khí vì môi trường quanh gốc hay ẩm ướt. Vì vậy, chuối thường được trồng ở góc vườn hoặc phía sau nhà thay vì đặt ngay trước cửa.

Tránh trồng chuối trước cửa nhà.

Cây dâu tằm

Dâu tằm từ lâu đã gắn với nghề nuôi tằm, dệt lụa và có nhiều giá trị trong đời sống. Tuy nhiên dân gian lại có câu "trước cau sau chuối", đồng thời kiêng trồng dâu trước nhà vì chữ "dâu" phát âm gần với chữ "tang".

Dâu tằm phát triển nhanh, tán lá khá rậm. Nếu trồng ngay mặt tiền, cây có thể khiến khu vực trước nhà thiếu ánh sáng, tạo cảm giác nặng nề và bí bách hơn.

Dù vậy, đây không phải loại cây xấu hoàn toàn. Nhiều gia đình vẫn trồng dâu để lấy quả, lá hoặc làm thuốc dân gian, nhưng thường ưu tiên đặt ở sân sau hoặc khu vực vườn phụ.

Cây đa

Ở Việt Nam, cây đa thường gắn với đình làng, miếu, chùa hay những không gian linh thiêng. Chính vì mang yếu tố tâm linh mạnh nên nhiều gia đình tránh trồng cây đa trong khuôn viên nhà ở.

Đặc điểm của cây đa là sống rất lâu năm, tán rộng và rễ phát triển mạnh. Khi cây lớn, khu vực bên dưới thường rất râm mát, ít ánh nắng. Theo quan niệm xưa, nơi quá tối và ẩm dễ tụ âm khí, không tốt cho sinh khí của ngôi nhà.

Ngoài ra, rễ đa có thể làm ảnh hưởng đến nền móng, sân gạch hoặc hệ thống thoát nước nếu trồng quá gần nhà.

Cây si

Cây si được nhiều người yêu thích vì xanh tốt quanh năm và có dáng cổ thụ đẹp mắt. Tuy nhiên trong dân gian, đây cũng là loại cây thường bị kiêng trồng trước cửa nhà.

Nguyên nhân chủ yếu là do cây si có bộ rễ lớn, phát triển mạnh và tán rất dày. Khi cây càng lớn, mặt tiền nhà càng dễ bị che tối, không khí ẩm hơn và thiếu sự thông thoáng.

Một số quan niệm dân gian còn cho rằng cây si mang tính âm, đặc biệt với những cây si cổ thụ lâu năm. Vì thế loại cây này thường phù hợp ở đình chùa, công viên hoặc khuôn viên rộng hơn là ngay trước cửa nhà dân.

Cây mít

Mít là loại cây ăn quả quen thuộc ở nông thôn Việt Nam, cho bóng mát và quả giá trị. Tuy nhiên nhiều người xưa lại không thích trồng mít sát trước cửa nhà.

Lý do là cây mít có tán khá rộng, thân lớn và dễ tạo bóng râm dày đặc nếu phát triển lâu năm. Quả mít khi chín còn có mùi đậm, dễ thu hút côn trùng hoặc gây bất tiện nếu rụng gần lối đi.

Trong phong thủy, khu vực trước nhà cần sáng sủa, thông thoáng để đón khí tốt. Vì vậy các loại cây quá lớn, tán rậm như mít thường được khuyên nên trồng lệch sang một bên hoặc phía sau nhà thay vì chắn ngay cửa chính.

Dù những quan niệm trên chủ yếu mang tính dân gian và phong thủy, nhiều lời khuyên vẫn có cơ sở thực tế liên quan đến độ thông thoáng, ánh sáng và sự an toàn trong không gian sống. Khi chọn cây trước nhà, gia chủ nên ưu tiên các loại cây có tán gọn, dễ chăm sóc, không che khuất mặt tiền và phù hợp với diện tích ngôi nhà.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo.