U17 Việt Nam được thưởng nóng sau kỳ tích giành vé dự World Cup 2026

Theo Tiên Tiên | 14-05-2026 - 08:46 AM | Sống

U17 Việt Nam đánh bại 3-2 U17 UAE giành vé vào tứ kết châu Á, đồng thời có vé dự U17 World Cup 2026.

Đội tuyển U17 Việt Nam vừa tạo nên một cơn địa chấn tại giải vô địch U17 châu Á 2026. Trong trận đấu quyết định ở lượt cuối vòng bảng, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc để đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2. Kết quả này không chỉ giúp Việt Nam tiến thẳng vào vòng tứ kết mà quan trọng hơn, nó chính thức mang về tấm vé tham dự Vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhằm kịp thời động viên tinh thần quả cảm của toàn đội, Thường trực BCH Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã quyết định "thưởng nóng" 1 tỷ đồng cho tập thể đội tuyển U17 Việt Nam. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ và ý chí chiến đấu không biết mệt mỏi của các cầu thủ trẻ.

U17 Việt Nam được thưởng 1 tỷ đồng (Ảnh: VFF)

Chia sẻ về thành tích này, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự tự hào: "Dù phải nhận bàn thua từ rất sớm, ngay ở giây thứ 16, nhưng các cầu thủ đã giữ được sự bình tĩnh và tính kỷ luật để ngược dòng xuất sắc. Đây là một kỳ tích đáng khen ngợi, cho thấy tinh thần Việt Nam không bao giờ đầu hàng trước khó khăn".

Theo lịch thi đấu, sau khi hoàn thành mục tiêu World Cup, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại đấu trường châu lục bằng trận tứ kết gặp U17 Australia vào lúc 0h00 ngày 17/5. Với tâm lý hưng phấn cùng sự khích lệ kịp thời về cả tinh thần lẫn vật chất, người hâm mộ đang kỳ vọng đoàn quân của HLV Cristiano Roland sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới cho bóng đá nước nhà.

