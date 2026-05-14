Bác sĩ Harvard cảnh báo 6 THỰC PHẨM tăng nguy cơ ung thư nhiều gia đình Việt vẫn ăn mỗi ngày

Trong cuộc sống bận rộn hiện nay, nhiều thực phẩm tiện lợi đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong bữa ăn của không ít gia đình nhờ nhanh gọn, dễ chế biến và hợp khẩu vị. Tuy nhiên, Times of India dẫn lại cảnh báo từ một bác sĩ được đào tạo tại Đại học Harvard cho biết một số món ăn phổ biến nếu tiêu thụ thường xuyên trong thời gian dài có thể làm gia tăng nguy cơ ung thư.

Đáng chú ý, nhiều thực phẩm trong danh sách này xuất hiện rất phổ biến trong đời sống hàng ngày, từ xúc xích, thịt nguội đến nước ngọt, đồ uống nhiều đường hay các loại thực phẩm chế biến sẵn.

Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói, jambon hay các loại thịt nguội vốn là thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ sự tiện lợi và dễ chế biến. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp nhóm thực phẩm này vào nhóm chất gây ung thư nhóm 1, nhóm có mức độ bằng chứng khoa học rõ ràng liên quan đến ung thư ở con người.

Một trong những nguyên nhân chính đến từ nitrit và nitrat, các chất bảo quản thường được sử dụng trong thịt chế biến sẵn. Khi đi vào cơ thể, chúng có thể chuyển hóa thành các hợp chất làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng, dạ dày và tuyến tụy nếu tiêu thụ thường xuyên trong thời gian dài.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên ưu tiên những nguồn đạm ít qua chế biến hơn như: thịt gà, cá, đậu, đậu phụ hoặc các loại hạt để giảm bớt nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài.

Nước ngọt và đồ uống có đường

Nước ngọt, trà sữa hay các loại nước tăng lực đã trở thành thức uống quen thuộc của không ít người, đặc biệt là giới trẻ và dân văn phòng. Tuy nhiên, việc tiêu thụ các loại đồ uống chứa nhiều đường trong thời gian dài có thể khiến cơ thể nạp vào lượng đường vượt xa mức khuyến nghị mỗi ngày.

Các chuyên gia cho rằng lượng đường cao có thể góp phần thúc đẩy béo phì, gây kháng insulin và làm gia tăng tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể. Đây là những yếu tố có liên quan mật thiết đến nguy cơ phát triển nhiều loại ung thư.

Để hạn chế tác động tới sức khỏe, nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích thay thế bằng nước lọc, trà không đường, nước khoáng có ga hoặc các loại nước trái cây tự pha với hàm lượng đường thấp hơn.

Ăn thịt đỏ không khoa học

Thịt bò, thịt lợn hay thịt cừu là những nguồn protein quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, việc tiêu thụ thịt đỏ quá thường xuyên, đặc biệt trong thời gian dài, được cho là có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng và ung thư tuyến tụy.

Không chỉ số lượng, cách chế biến cũng là yếu tố đáng lưu ý. Khi thịt đỏ được nướng trực tiếp trên lửa lớn hoặc chiên ở nhiệt độ cao, quá trình này có thể tạo ra các hợp chất như amin dị vòng (HCA), chất được nhiều nghiên cứu nhắc tới với khả năng làm tăng nguy cơ ung thư.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên cân đối lượng thịt đỏ trong thực đơn hàng tuần, đồng thời tăng cường thêm các nguồn protein khác như: cá, thịt gia cầm, đậu hoặc thực phẩm có nguồn gốc thực vật để đa dạng chế độ ăn và giảm áp lực cho cơ thể.

Uống rượu

Rượu là thức uống xuất hiện phổ biến trong các buổi gặp gỡ, liên hoan hay sinh hoạt hàng ngày của nhiều người. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy ngay cả việc uống ở mức “vừa phải” vẫn có thể liên quan đến nguy cơ mắc một số bệnh ung thư như: ung thư vú, gan, đại trực tràng và thực quản.

Khi đi vào cơ thể, ethanol trong đồ uống có cồn sẽ được chuyển hóa thành acetaldehyde, một hợp chất có khả năng làm tổn thương DNA và ảnh hưởng đến quá trình phục hồi tế bào tự nhiên của cơ thể.

Các chuyên gia sức khỏe cho rằng việc giảm tần suất sử dụng rượu bia hoặc hạn chế đồ uống có cồn là một trong những thay đổi đơn giản nhưng có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe lâu dài.

Chất tạo ngọt nhân

Aspartame cùng một số chất tạo ngọt nhân tạo hiện vẫn là chủ đề được giới khoa học tiếp tục nghiên cứu về mức độ ảnh hưởng đối với sức khỏe con người. Đây là thành phần thường xuất hiện trong nước ngọt “ăn kiêng”, bánh kẹo ít đường hoặc nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn.

Một số nghiên cứu quan sát cho thấy việc tiêu thụ với lượng lớn trong thời gian dài có thể liên quan đến nguy cơ ung thư cao hơn, dù đến nay vẫn chưa có kết luận tuyệt đối và cần thêm dữ liệu để xác nhận rõ ràng hơn.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng thay vì phụ thuộc quá nhiều vào các chất tạo ngọt, người dùng nên tập giảm dần khẩu vị ăn ngọt hoặc ưu tiên các lựa chọn tự nhiên hơn như stevia hay quả la hán.

Bỏng ngô làm bằng lò vi sóng

Bỏng ngô làm bằng lò vi sóng là món ăn vặt quen thuộc với nhiều người nhờ tiện lợi, chỉ mất vài phút để chế biến. Tuy nhiên, một số sản phẩm được cho là có lớp bao bì chứa PFC, nhóm hóa chất từng gây nhiều tranh cãi vì liên quan đến các vấn đề sức khỏe.

Không chỉ vậy, hương bơ nhân tạo trong một số loại bỏng ngô còn có thể chứa diacetyl, hợp chất từng xuất hiện trong các nghiên cứu liên quan đến nguy cơ ảnh hưởng phổi khi tiếp xúc lâu dài.

Để hạn chế rủi ro, nhiều chuyên gia khuyến khích tự làm bỏng ngô từ hạt ngô thông thường, dùng ít dầu và giảm bớt các loại hương liệu nhân tạo.

Theo các chuyên gia, ung thư là bệnh chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như di truyền, môi trường sống, giấc ngủ, vận động và thói quen sinh hoạt hàng ngày. Trong đó, chế độ ăn uống không phải nguyên nhân duy nhất nhưng là yếu tố mỗi người có thể chủ động thay đổi để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Thay vì kiêng khem cực đoan, điều quan trọng là duy trì chế độ ăn cân bằng, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, giảm đồ uống nhiều đường và bổ sung nhiều rau xanh trong bữa ăn hàng ngày.